फैशन टिप्स: रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी में सोनारिका भदौरिया, फैंस बोले – देसी क्वीन!

टीवी जगत की खूबसूरत अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया हमेशा अपनी सादगी और फैशन सेंस से फैंस का दिल जीत लेती हैं। खासतौर पर जब भी वो एथनिक अवतार में नजर आती हैं तो नया ट्रेंड सेट कर देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई फोटोज शेयर की हैं जिनमें वो रॉयल ब्लू और सिल्वर कॉम्बिनेशन की बनारसी साड़ी में नजर आ रही हैं। पारंपरिक और मॉडर्न लुक का यह संगम उन्हें और भी ग्लैमरस बना रहा है। सोनारिका का यह ट्रेडिशनल अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर फैंस उन्हें ‘देसी क्वीन’ कह रहे हैं। इस फेस्टिव-वेडिंग सीजन में उनका यह साड़ी लुक हर महिला के लिए स्टाइल इंस्पिरेशन बन गया है।