Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनTV Actress Sonarika Bhadoria Stuns in Royal Blue Banarasi Saree
फैशन टिप्स: रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी में सोनारिका भदौरिया, फैंस बोले – देसी क्वीन!

फैशन टिप्स: रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी में सोनारिका भदौरिया, फैंस बोले – देसी क्वीन!

संक्षेप: Saree Styling Tips: टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया का रॉयल बनारसी साड़ी लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उनका यह पारंपरिक अवतार वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन गया है। जानें उनके साड़ी लुक की खास बातें-

Fri, 24 Oct 2025 11:55 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी जगत की खूबसूरत अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया हमेशा अपनी सादगी और फैशन सेंस से फैंस का दिल जीत लेती हैं। खासतौर पर जब भी वो एथनिक अवतार में नजर आती हैं तो नया ट्रेंड सेट कर देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई फोटोज शेयर की हैं जिनमें वो रॉयल ब्लू और सिल्वर कॉम्बिनेशन की बनारसी साड़ी में नजर आ रही हैं। पारंपरिक और मॉडर्न लुक का यह संगम उन्हें और भी ग्लैमरस बना रहा है। सोनारिका का यह ट्रेडिशनल अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर फैंस उन्हें ‘देसी क्वीन’ कह रहे हैं। इस फेस्टिव-वेडिंग सीजन में उनका यह साड़ी लुक हर महिला के लिए स्टाइल इंस्पिरेशन बन गया है।

सोनारिका भदौरिया के साड़ी लुक की खास बातें-

  • रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी का क्लासिक चार्म: सोनारिका ने ब्लू और सिल्वर टोन की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी है जिसकी रेशमी चमक उनके लुक में रॉयल टच जोड़ रही है।
  • सैटिन ब्लाउज से बढ़ा एलीगेंस: मैचिंग सैटिन ब्लाउज का सिल्की टेक्सचर और फुल स्लीव डिजाइन साड़ी के साथ परफेक्ट कंट्रास्ट बना रहा है।
  • ज्वेलरी में झलकती शाही अदाएं: उन्होंने चोकर नेकलेस और लॉन्ग ईयररिंग्स पहने हैं जो उनके पारंपरिक अंदाज को और निखार रहे हैं।

ये भी पढ़ें:लहंगे में कहर ढाती हैं सचिन की लाडली! इस वेडिंग सीजन आप भी ट्राई करें उनके लुक्स
  • हेयरस्टाइल और मेकअप: सोनारिका ने अपने बालों को लो बन में सजाया है जिसमें गजरा लगा है। न्यूड मेकअप और रेड लिपस्टिक उनके लुक को कंपलीट कर रहे हैं।
  • सिंपल फिर भी ग्रेसफुल पोज: तस्वीरों में सोनारिका का आत्मविश्वास और शालीनता झलक रही है। उनका यह अंदाज भारतीय परंपरा की खूबसूरती को बखूबी दर्शाता है।

स्टाइल टिप्स: अगर आप भी किसी सोशल या फिर वेडिंग इवेंट में पारंपरिक लुक अपनाना चाहती हैं तो सोनारिका की तरह बनारसी साड़ी चुनें। साथ में सिंपल ज्वेलरी और एलिगेंट मेकअप आपके लुक को रॉयल बना देगा।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।