फैशन टिप्स: रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी में सोनारिका भदौरिया, फैंस बोले – देसी क्वीन!
संक्षेप: Saree Styling Tips: टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया का रॉयल बनारसी साड़ी लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उनका यह पारंपरिक अवतार वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन गया है। जानें उनके साड़ी लुक की खास बातें-
टीवी जगत की खूबसूरत अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया हमेशा अपनी सादगी और फैशन सेंस से फैंस का दिल जीत लेती हैं। खासतौर पर जब भी वो एथनिक अवतार में नजर आती हैं तो नया ट्रेंड सेट कर देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई फोटोज शेयर की हैं जिनमें वो रॉयल ब्लू और सिल्वर कॉम्बिनेशन की बनारसी साड़ी में नजर आ रही हैं। पारंपरिक और मॉडर्न लुक का यह संगम उन्हें और भी ग्लैमरस बना रहा है। सोनारिका का यह ट्रेडिशनल अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर फैंस उन्हें ‘देसी क्वीन’ कह रहे हैं। इस फेस्टिव-वेडिंग सीजन में उनका यह साड़ी लुक हर महिला के लिए स्टाइल इंस्पिरेशन बन गया है।
सोनारिका भदौरिया के साड़ी लुक की खास बातें-
- रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी का क्लासिक चार्म: सोनारिका ने ब्लू और सिल्वर टोन की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी है जिसकी रेशमी चमक उनके लुक में रॉयल टच जोड़ रही है।
- सैटिन ब्लाउज से बढ़ा एलीगेंस: मैचिंग सैटिन ब्लाउज का सिल्की टेक्सचर और फुल स्लीव डिजाइन साड़ी के साथ परफेक्ट कंट्रास्ट बना रहा है।
- ज्वेलरी में झलकती शाही अदाएं: उन्होंने चोकर नेकलेस और लॉन्ग ईयररिंग्स पहने हैं जो उनके पारंपरिक अंदाज को और निखार रहे हैं।
- हेयरस्टाइल और मेकअप: सोनारिका ने अपने बालों को लो बन में सजाया है जिसमें गजरा लगा है। न्यूड मेकअप और रेड लिपस्टिक उनके लुक को कंपलीट कर रहे हैं।
- सिंपल फिर भी ग्रेसफुल पोज: तस्वीरों में सोनारिका का आत्मविश्वास और शालीनता झलक रही है। उनका यह अंदाज भारतीय परंपरा की खूबसूरती को बखूबी दर्शाता है।
स्टाइल टिप्स: अगर आप भी किसी सोशल या फिर वेडिंग इवेंट में पारंपरिक लुक अपनाना चाहती हैं तो सोनारिका की तरह बनारसी साड़ी चुनें। साथ में सिंपल ज्वेलरी और एलिगेंट मेकअप आपके लुक को रॉयल बना देगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
