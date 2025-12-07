Hindustan Hindi News
एक्ट्रेस सारा खान का निकाह और विवाह दोनों लुक हो रहा वायरल, बनीं सबसे प्यारी दुल्हनिया

संक्षेप:

Actress Saara Khan Nikah & Vivah Look: टेलीविजन की एक्ट्रेस सारा खान ने हाल ही में ग्रैंड वेडिंग की। हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाज से हुए इस मैरिज में सारा का दोनों लुक ब्यूटीफुल दिख रहा। देख लें निकाह और विवाह के लुक।

Dec 07, 2025 04:09 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
टेलीविजन की एक्ट्रेस सारा खान ने अपने लांग टाइम पार्टनर कृष पाठक के साथ फाइनली धूम-धाम से शादी कर ली। हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाज से हुई शादी में एक्ट्रेस सारा खान प्यारी दुल्हनिया बनकर रेडी हुईं। उनके इस ग्रैंड वेडिंग की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं। जिसमे उनका निकाह और विवाह दोनों लुक ब्यूटीफुल दिख रहा है। बता दें कि सारा खान ने कृष पाठक के साथ अक्टूबर में ही कोर्ट मैरिज की थी। वहीं 5 दिसंबर को उन्होंने धार्मिक रिचुअल्स के हिसाब से शादी की।

सारा खान का विवाह

हिंदू सेरेमनी में लाल जोड़े में तैयार हुईं सारा

हिंदू रीति-रिवाज से शादी के लिए सारा ने सुर्ख लाल रंग के लहंगे को चुना था। लेबल कालीघटा से लिए इस लहंगे में इंट्रीकेटेड गोल्ड वर्क से एंब्रायडरी की गई है। जो सारा को रीगल और ट्रेडिशनल एस्थेटिक लुक दे रहा। बता दें कि सारा खान टीवी शो बिदाई में अपने रोल के लिए मशहूर हैं।

सुर्ख लाल रंग के लहंगे को सारा ने ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वैलरी से कम्प्लीट किया है। जिसमे मल्टीलेयर नेकलेस, झुमका, नथ, मांगटीका और चूड़ियां शामिल हैं। वहीं लार्जर नथ सारा के दुल्हन वाले लुक में चार चांद लगा रही है।

सारा का निकाह

निकाह लुक में मोहतरमा सारा का ब्यूटीफुल लुक

सारा खान ने हिंदू विवाह के बाद मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह भी किया। मुस्लिम दुल्हन बनने के लिए सारा ने क्रीम कलर के आउटफिट को चुना। जिसमे सिल्वर एंड गोल्ड एम्बैलिश्मेंट थे। वहीं लाल रंग के जोड़े के उलट इस क्रीम कलर के कपड़ों के साथ मिनिमल लुक को चुना है। जिसमे डेलिकेट पर्ल ज्वैलरी शामिल है। वहीं सिर पर रखा क्रीम कलर कलर का डेलिकेट दुपट्टा दुल्हन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा है।

मेकअप ने बढ़ाई दुल्हन की खूबसूरती

क्रीम कलर के डेलिकेट जोड़े को सारा के मेकअप ने और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। शिमरी लाइट गोल्ड शेड के आईशैडो के साथ चेहरे पर सिल्वर हाईलाइटर क्यूट फिनिश दे रहा है और सारा की खूबसूरती को बढ़ा रहा है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
