एक्ट्रेस सारा खान का निकाह और विवाह दोनों लुक हो रहा वायरल, बनीं सबसे प्यारी दुल्हनिया

संक्षेप: Actress Saara Khan Nikah & Vivah Look: टेलीविजन की एक्ट्रेस सारा खान ने हाल ही में ग्रैंड वेडिंग की। हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाज से हुए इस मैरिज में सारा का दोनों लुक ब्यूटीफुल दिख रहा। देख लें निकाह और विवाह के लुक।

टेलीविजन की एक्ट्रेस सारा खान ने अपने लांग टाइम पार्टनर कृष पाठक के साथ फाइनली धूम-धाम से शादी कर ली। हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाज से हुई शादी में एक्ट्रेस सारा खान प्यारी दुल्हनिया बनकर रेडी हुईं। उनके इस ग्रैंड वेडिंग की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं। जिसमे उनका निकाह और विवाह दोनों लुक ब्यूटीफुल दिख रहा है। बता दें कि सारा खान ने कृष पाठक के साथ अक्टूबर में ही कोर्ट मैरिज की थी। वहीं 5 दिसंबर को उन्होंने धार्मिक रिचुअल्स के हिसाब से शादी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हिंदू सेरेमनी में लाल जोड़े में तैयार हुईं सारा हिंदू रीति-रिवाज से शादी के लिए सारा ने सुर्ख लाल रंग के लहंगे को चुना था। लेबल कालीघटा से लिए इस लहंगे में इंट्रीकेटेड गोल्ड वर्क से एंब्रायडरी की गई है। जो सारा को रीगल और ट्रेडिशनल एस्थेटिक लुक दे रहा। बता दें कि सारा खान टीवी शो बिदाई में अपने रोल के लिए मशहूर हैं।

सुर्ख लाल रंग के लहंगे को सारा ने ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वैलरी से कम्प्लीट किया है। जिसमे मल्टीलेयर नेकलेस, झुमका, नथ, मांगटीका और चूड़ियां शामिल हैं। वहीं लार्जर नथ सारा के दुल्हन वाले लुक में चार चांद लगा रही है।

निकाह लुक में मोहतरमा सारा का ब्यूटीफुल लुक सारा खान ने हिंदू विवाह के बाद मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह भी किया। मुस्लिम दुल्हन बनने के लिए सारा ने क्रीम कलर के आउटफिट को चुना। जिसमे सिल्वर एंड गोल्ड एम्बैलिश्मेंट थे। वहीं लाल रंग के जोड़े के उलट इस क्रीम कलर के कपड़ों के साथ मिनिमल लुक को चुना है। जिसमे डेलिकेट पर्ल ज्वैलरी शामिल है। वहीं सिर पर रखा क्रीम कलर कलर का डेलिकेट दुपट्टा दुल्हन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा है।