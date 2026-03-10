दिशा परमार का नया ट्रेडिशनल लुक इंटरनेट पर छाया, फैंस बोले– देसी बार्बी
टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार का नया लहंगा लुक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। पिंक शेड के खूबसूरत लहंगे, एलिगेंट ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ उनका ‘देसी बार्बी’ स्टाइल फैंस को बहुत पसंद आ रहा है।
टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस दिशा परमार अपने स्टाइल और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। खासतौर पर उनका एथनिक फैशन टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। हाल ही में उनका एक नया ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस लुक में वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट दिखाई दे रही हैं। पिंक रंग के खूबसूरत लहंगे में उनका यह स्टाइल देखकर फैंस उन्हें 'देसी बार्बी' कह रहे हैं। दिशा का यह लुक उन लोगों के लिए भी फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है जो शादी या फेस्टिव सीजन में ट्रेडिशनल लेकिन एलिगेंट लुक चाहती हैं। जानें उनके लुक की खास डिटेल्स -
पिंक लहंगे में दिखा रॉयल अंदाज
दिशा परमार ने इस फोटोशूट में हल्के पिंक रंग का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना हुआ है। लहंगे पर बारीक एम्ब्रॉयडरी और हल्की शिमर डिटेलिंग नजर आ रही है, जो पूरे लुक को और भी ग्रेसफुल बना रही है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज और नेट का दुपट्टा कैरी किया है, जिस पर हल्का कढ़ाई का काम किया गया है। यह पूरा आउटफिट बहुत ही एलिगेंट और क्लासी लुक दे रहा है।
फूलों से सजी हेयरस्टाइल - एकदम यूनिक
दिशा के इस लुक की सबसे खास बात उनका हेयरस्टाइल है। उन्होंने अपने बालों में गुलाबी फूलों की लंबी माला लगाई हुई है, जो पूरे लुक को बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बना रही है। यह हेयरस्टाइल शादी या फेस्टिव फंक्शन के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
ज्वेलरी ने बढ़ाई खूबसूरती
अपने इस ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट करने के लिए दिशा परमार ने खूबसूरत ज्वेलरी पहनी है। उन्होंने हैवी झुमके, नेकलेस और कई खूबसूरत कंगन कैरी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने माथे पर छोटा सा मांग टीका भी पहना है, जो उनके पूरे लुक को रॉयल टच दे रहा है।
सॉफ्ट मेकअप में दिखीं बेहद खूबसूरत
मेकअप की बात करें तो दिशा ने इस लुक में सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप चुना है। ग्लोइंग स्किन, न्यूड लिप्स और हल्का आई मेकअप उनके चेहरे की खूबसूरती को और निखार रहा है। उनका यह सॉफ्ट मेकअप स्टाइल इस ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है।
फैंस को पसंद आया ‘देसी बार्बी’ लुक
दिशा परमार का यह लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस उनके इस ट्रेडिशनल और एलिगेंट अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अगर आप भी शादी या किसी खास मौके के लिए ट्रेडिशनल लुक ढूंढ रही हैं, तो दिशा का यह लहंगा स्टाइल आपके लिए एक अच्छा फैशन आइडिया हो सकता है।
