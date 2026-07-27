काले हो गए हैं सफेद रंग के जूते? चमकाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, सब दाग हो जाएंगे गायब

सफेद रंग के जूतों को थोड़ी एक्सट्रा केयर की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें एक बार पहनने के बाद ही ये गंदे हो जाते हैं। अगर आपके सफेद रंग के जूते काले हो गए हैं तो इन्हें साफ करने के लिए यहां दी ट्रिक्स को अपनाएं।

क्लासी लुक पाने के लिए लोग सफेद रंग के जूते पहनना पसंद करते हैं। इस रंग के जूते लगभग सभी तरह के आउटफिट्स के साथ अच्छे लगते हैं। ऑफिस वियर हो या फिर फॉर्मल वियर, ज्यादातर लोग इस रंग के जूतों को पहनना पसंद करते हैं। भले ही व्हाइट शूज सबकी पहली पसंद है, लेकिन जब बात इनकी सफाई की आती है तो लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रंग के जूते एक बार पहनने के बाद ही गंदे हो जाते हैं और फिर इनकी सफाई में ज्यादा मेहनत लगती है। कुछ लोगों के जूते इतने ज्यादा मेले हो जाते हैं कि रंग सफेद से काला होने लगता है। अगर आपके पास सफेद जूते हैं और वह बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं तो इन्हें साफ करने के लिए आप कुछ ट्रिक्स को अपना सकते हैं। यहां सीखिए सफेद रंग के जूते साफ करने का तरीका।

कैनवस या कपड़े के सफेद जूतों को कैसे साफ करें इन जूतों को साफ करने के लिए सबसे पहले इसके फीते और इनसोल को बाहर निकाल दें। अब एक कपड़े से इसे पोंछने के बाद पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करते हुए हर तरफ से से धूल-मिट्टी झाड़ दें। जूते को चमकाने के लिए 1 कप गुनगुना पानी और हल्के डिश सोप या लॉन्ड्री डिटर्जेंट की कुछ बूंदें डालकर एक घोल तैयार करें। अब इस घोल में ब्रश डुबोएं और जूतों को हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए रगड़ें। साफ और गीले कपड़े से साबुन पोंछ दें। इन जूतों को खुली हवा में सुखाने के लिए रख दें।

सफेद गंदे जूते कैसे साफ करें अगर जूते पर गंदे जिद्दी दाग लगे हैं तो उन्हें साफ करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले जूतों पर चढ़ी धूल को साफ कर लें। अच्छी तरह से जब मिट्टी साफ हो जाए तो जिद्दी दाग को साफ करें। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच सफेद सिरका और थोड़ा गर्म पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब इसे पुराने टूथब्रश से जूतों पर धीरे-धीरे रगड़ें। जब लगे की दाग निकलने गए हैं तो इसे साफ गीले कपडे़ से पोंछ कर हवा में सुखाएं।