Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काले हो गए हैं सफेद रंग के जूते? चमकाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, सब दाग हो जाएंगे गायब

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सफेद रंग के जूतों को थोड़ी एक्सट्रा केयर की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें एक बार पहनने के बाद ही ये गंदे हो जाते हैं। अगर आपके सफेद रंग के जूते काले हो गए हैं तो इन्हें साफ करने के लिए यहां दी ट्रिक्स को अपनाएं।

How to clean White Shoes
सफेद जूते कैसे साफ करें

क्लासी लुक पाने के लिए लोग सफेद रंग के जूते पहनना पसंद करते हैं। इस रंग के जूते लगभग सभी तरह के आउटफिट्स के साथ अच्छे लगते हैं। ऑफिस वियर हो या फिर फॉर्मल वियर, ज्यादातर लोग इस रंग के जूतों को पहनना पसंद करते हैं। भले ही व्हाइट शूज सबकी पहली पसंद है, लेकिन जब बात इनकी सफाई की आती है तो लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रंग के जूते एक बार पहनने के बाद ही गंदे हो जाते हैं और फिर इनकी सफाई में ज्यादा मेहनत लगती है। कुछ लोगों के जूते इतने ज्यादा मेले हो जाते हैं कि रंग सफेद से काला होने लगता है। अगर आपके पास सफेद जूते हैं और वह बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं तो इन्हें साफ करने के लिए आप कुछ ट्रिक्स को अपना सकते हैं। यहां सीखिए सफेद रंग के जूते साफ करने का तरीका।

कैनवस या कपड़े के सफेद जूतों को कैसे साफ करें

इन जूतों को साफ करने के लिए सबसे पहले इसके फीते और इनसोल को बाहर निकाल दें। अब एक कपड़े से इसे पोंछने के बाद पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करते हुए हर तरफ से से धूल-मिट्टी झाड़ दें। जूते को चमकाने के लिए 1 कप गुनगुना पानी और हल्के डिश सोप या लॉन्ड्री डिटर्जेंट की कुछ बूंदें डालकर एक घोल तैयार करें। अब इस घोल में ब्रश डुबोएं और जूतों को हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए रगड़ें। साफ और गीले कपड़े से साबुन पोंछ दें। इन जूतों को खुली हवा में सुखाने के लिए रख दें।

ये भी पढ़ें:टॉयलेट सीट में क्यों इस्तेमाल करते हैं विनेगर? सफाई के लिए काम की है ये एक ट्रिक

सफेद गंदे जूते कैसे साफ करें

अगर जूते पर गंदे जिद्दी दाग लगे हैं तो उन्हें साफ करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले जूतों पर चढ़ी धूल को साफ कर लें। अच्छी तरह से जब मिट्टी साफ हो जाए तो जिद्दी दाग को साफ करें। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच सफेद सिरका और थोड़ा गर्म पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब इसे पुराने टूथब्रश से जूतों पर धीरे-धीरे रगड़ें। जब लगे की दाग निकलने गए हैं तो इसे साफ गीले कपडे़ से पोंछ कर हवा में सुखाएं।

ये भी पढ़ें:गंदे कैबिनेट साफ करने के आसान तरीका, इस हैक से दाग-धब्बे होंगे गायब

हफ्ते में एक बार इस तरह करें साफ

सफेद जूतों को थोड़ी एक्सट्रा केयर की जरूरत होती है। इसलिए हफ्ते में एक बार इनकी डीप क्लीनिंग करें। बताए गए तरीके से जूतों की धूल को साफ करें और फिर एक बाल्टी में गुनगुने पानी में सिरका, कपड़े धोने वाला लिक्विड डालें और जूते को कुछ देर के लिए भिगो दें। फिर जूतों को बाहर निकालें और कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से साफ करें।

ये भी पढ़ें:बदबू और गंदगी फैलाता है गंदा पोछा, मिनटों में साफ करने के लिए अपनाएं तरीका
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Cleaning Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।