ऐसे साड़ी बांधेंगी तो दिखेंगी लंबी और पतली, ड्रेपिंग एक्सपर्ट से सीख लें स्टाइलिश तरीका

Mon, 17 Nov 2025 09:29 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
डेली वियर हो या कोई स्पेशल ऑकेजन, साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जो हमेशा ही ग्रेसफुल लगता है। अब साड़ी वियर करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। ये सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं लगते बल्कि आपकी बॉडी शेप पर भी असर डालते हैं। अगर आप चाहें तो ड्रेपिंग स्टाइल का ध्यान रखकर साड़ी में खुद को लंबा और पतला भी दिखा सकती हैं। ड्रेपिंग एक्सपर्ट हिना गेहानी ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए बहुत ही सिंपल सा ड्रेपिंग स्टाइल शेयर किया है, जो आपको स्लिम एंड टॉल लुक देने में मदद करेगा। तो इस बार जब भी साड़ी पहनें, ये स्टाइलिश ड्रेप जरूर ट्राई करें।

स्टेप बाय स्टेप सीखें नया ड्रेपिंग स्टाइल

ड्रेपिंग एक्सपर्ट हिना ने बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश सा ड्रेप स्टाइल शेयर किया है, जो आपको स्लिम एंड टॉल लुक देगा। इसके लिए सबसे पहले साड़ी की नॉर्मल प्लीट्स बनाकर रेडी कर कर लें। अब अपने प्लीटेड पल्लू को वेस्ट से घुमाकर प्रॉपर फिटिंग बनाते हुए, आगे की तरफ ले आएं और सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लें। अब पल्लू को शोल्डर पर प्लेस करें और पिन की मदद से सिक्योर कर लें। वीडियो में देखकर आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकती हैं। ये ड्रेप आपकी बॉडी शेप को डिफाइन करता है, जिससे स्लिम एंड टॉल लुक मिलता है।

साड़ी में स्लिम और टॉल लुक के लिए फॉलो करें ये टिप्स

* साड़ी हमेशा नाभि से हल्का सा नीचे ही बांधे। अगर आप नाभि से ऊपर साड़ी पहनती हैं, तो बॉडी थोड़ी हैवी दिखती है। साथ ही आपकी हाइट भी शॉर्ट लगती है।

* हमेशा सही फिटिंग का पेटीकोट वियर करें। अगर आपका पेटीकोट ढीला है या फिटिंग प्रॉपर नहीं है, तो फिर साड़ी जैसे भी बांध लें, उसमें सफाई नहीं आएगी और लुक भी बल्की लगेगा।

* डार्क शेड्स की साड़ी वियर करेंगी, तो बॉडी फैट हाइलाइट नहीं होगा। इसके अलावा ज्यादा भरी-भरकम एंब्रॉयडरी या बोल्ड प्रिंट्स वाली साड़ी अवॉइड करें। आप वर्टिकल प्रिंट्स, फ्लोरल प्रिंट्स या हल्की एंब्रॉयडरी वाली साड़ी ट्राई कर सकती हैं।

* ज्यादा लूज साड़ी बांधेंगी तो आप इसमें मोटी ही दिखेंगी। इसलिए साड़ी को हमेशा थोड़ा टाइट ही बांधे ताकि एक प्रॉपर फिटिंग आ सके।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
