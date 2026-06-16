गर्मी के लिए हल्के आरामदायक एथनिक वियर की तलाश में मुझे मिलें सिल्क कुर्ता सेट्स के 8 विकल्प
गर्मी में भी एथनिक पहनना है और अपना लुक खुलकर फ्लांट करना है, तो सिल्क कुर्ता सेट्स ट्राई करें! समर्स में फेस्टिवल हो या वेडिंग सिल्क कुर्ता सेट्स को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में त्यौहार हो या शादी या फिर कोई भी अन्य ट्रेडिशनल इवेंट, महिलाएं अक्सर अपने आउटफिट को लेकर चिंतित रहती हैं! इस दौरान हैवी आउटफिट कैरी करने में बेहद परेशानी होती है, जिसकी वजह से महिलाएं आपका लुक एंजॉय नहीं कर पाती। ऐसे में सिल्क कुर्ता सेट्स ट्राई कर सकती हैं। सिल्क फैब्रिक का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होगा। सिल्क की हल्की आरामदायक, शाइनी फैब्रिक देखने में आकर्षक होने के साथ ही शरीर पर आरामदायक महसूस होती है। ऐसे में समर्स में इन्हें स्टाइल करना आसान होता है।
पहले सिल्की साड़ियों का क्रेज था और अब सिल्क के सलवार सूट और कुर्ता सेट्स भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज आज हम लेकर आए हैं, सिल्क कुर्ता सेट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प वो भी बजट में!
1. Janasya Women's Peach Poly Silk Kurta With Pant
Janasya ब्रांड के इस सिल्क कुर्ता सेट को समर्स में आप आराम से कैरी कर सकती हैं। ये हल्की हवादार आउटफिट सिंपल एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इस कुर्ता सेट को ट्रेडिशनल इवेंट्स पर पहनने के साथ ही अन्य मौकों पर भी स्टाइल किया जा सकता है। साथ ही अगर आपको अधिक गर्मी लगती है, तो इसकी हवादार फैब्रिक बॉडी में ठंडक का एहसास बरकरार रखेगी। इस प्रकार आप गर्मी में भी अपना ट्रेडिशनल लुक खुलकर एंजॉय कर सकती हैं।
2. KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Klosia ब्रांड का सिल्क अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक यूनीक आउटफिट है। इसका खूबसूरत रंग और इसपर की गई एंब्रॉयडरी इस कुर्ते के आकर्षण में चार चांद लगा रही है। गर्मी में ट्रेडिशनल इवेंट्स अटेंड करना है, तो इस तरह की हल्की हवादार आउटफिट्स परफेक्ट रहेगी। इसमें फंक्शंस को खुलकर एंजॉय कर सकती हैं। साथ ही बॉडी भी रिलैक्स रहती है और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी! इसमें रंगों के अन्य विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर बंपर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
3. VredeVogel Women Silk Blend Kurta Pant with Dupatta Set
VredeVogel का हल्का आरामदायक कुर्ता सेट समर्स में ट्रेडिशनल वियर के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इसका रंग और इस पर की गई एंब्रॉयडरी दोनों बेहद खूबसूरत हैं। साथ ही इसमें प्रिंटेड दुपट्टा आएगा जो इसके आकर्षण का केंद्र है। ये पूरी आउटफिट बेहद हल्की और आरामदायक है, आप इसे गर्मी में बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। इस प्रकार आप गर्मी में भी अपना ट्रेडिशनल लुक खुलकर एंजॉय कर सकती हैं।
Mokosh का ये अनारकली कुर्ता सेट महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। शादी, पूजा या फिर कोई भी ट्रेडिशनल इवेंट हो आप इस आउटफिट को आराम से स्टाइल कर सकते हैं। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक बॉडी में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। इस प्रकार एथनिक लुक में भी आपकी बॉडी इरिटेट नहीं होती। इवेंट्स के अनुसार इस कुर्ता सेट के साथ एसेसरीज स्टाइल करें। जैसे शादी फंक्शंस में बड़े झुमके बैंगल्स के साथ इसे पेयर करें, वहीं साधारण ट्रेडिशनल इवेंट्स में छोटे ईयरिंग्स के साथ पहनें।
5. Klosia Women Embroidery Solid Straight Kurta and Pant Set with Dupatta
Klosia ब्रांड के इस कुर्ते पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। अगर आप भी समर्स में एथनिक वियर आउटफिट की तलाश में हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। वेडिंग सीजन इसे हल्दी, संगीत और अन्य फंक्शंस में आराम से कैरी कर सकती हैं। ये लाइट वेट और कंफर्टेबल ऑप्शन है, इसे लंबे समय तक पहनने के बाद भी बॉडी पूरी तह रिलैक्स्ड रहती है। इस कुर्ता सेट के कई अन्य कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा। मौका अच्छा है इसे आज ही ऑर्डर करें।
6. Nermosa Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Nermosa का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट देखने में बेहद आकर्षक है। इस अनारकली कुर्ते पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। इसका सिंपल सॉफ्ट लुक महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। समर में हल्के हवादार एथनिक वियर की तलाश है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं! इसे किसी भी मौके प्रिंटों में स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा सोचें मत मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
7. VredeVogel Women's Cotton Silk Jacquard Kurta Pant Set with Banarasi Silk Dupatta
इस बार समर्स में कई ट्रेडिशनल इवेंट्स अटेंड करने हैं, तो vredevogel का ये सिल्क कुर्ता सेट ट्राई करें! इसकी सिल्क कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम होने के साथ ही स्टाइलिश भी है। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इस समय ये आउटफिट 87% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा इसे हाथ से न जाने दें।
8. Nermosa Women Embroidery Solid A-Line Kurta and Pant Set with Dupatta
सिल्क फैब्रिक से तैयार कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक कंप्लीट पार्टी वियर आउटफिट है। खासकर ट्रेडिशनल इवेंट्स में ये आपके लुक में चार चांद लगा देगी। अगर समर्स में ज्यादा हैवी नहीं लेकिन बहुत सिंपल लुक भी नहीं चाहिए तो ये आउटफिट परफेक्ट रहेगा। इसकी सिल्क फैब्रिक हल्की और हवादार है, आप इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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