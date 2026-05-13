हल्के आरामदायक ऑफिस फुटवियर की तलाश में मुझे मिलें ये 8 बजट फ्रेंडली विकल्प

समर्स में आपकी बॉडी को कंफर्टेबल कपड़ों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह आपके पैर भी कंफर्टेबल फुटवियर मांगते हैं। यहां आपको कुछ बेहतरीन फुटवियर मिलेंगे!

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समर्स में जिस तरह आपकी बॉडी कॉटन के कंफर्टेबल कपड़े मांगती है, ठीक उसी तरह आपके पैरों को हल्के आरामदायक फुटवियर की जरूरत होती है। खासकर जब आप ऑफिस में 8 से 10 घंटों तक एक फुटवियर लगातार पहने रहती हैं, तो इनका चुनाव और भी सोच समझ कर करना चाहिए। इसलिए आज हम लेकर आए हैं, ऑफिस फुटवियर (office wear sandals) के कुछ कंफर्टेबल ऑप्शन, जो आप सभी को पसंद आएंगे। आइए एक्सप्लोर करते हैं फुटवियर के कुछ बेस्ट ऑप्शंस।

Bata का slip on sandal हवादार और कंफर्टेबल होने के साथ ही स्टाइलिश भी है। इसे वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। वहीं सीमेंस में इस समय ये 33% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है। तो इससे पहले की प्रोडक्ट्स ऑफ़ टॉप हो, इन्हें फौरन ऑर्डर करें।

Feel it की फ्लैट सैंडल एक परफेक्ट ऑफिस वियर है, ये कंफर्टेबल और हवादार ऑप्शंस है, आप सभी को बेहद पसंद आएगा। वेस्टर्न से लेकर इंडियन तक आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। हिल्स पसंद नहीं आते, तो इस तरह के फ्लैट सैंडल आपको जरूर पसंद आएंगे।

Ladies wedge heel slip on mule सैंडल ऑफिस वियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कंफर्टेबल लुक के लिए इसे फॉर्मल्स के साथ आराम से कैरी कर सकती हैं। मीटिंग हो या इंटरव्यू इस तरह के फुटवियर परफेक्ट रहेंगे। अगर हील्स पहनने में कंफर्टेबल हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

Flipflops डेली यूज फ्लैट सैंडल एक परफेक्ट फुटवियर है। समर्स में इस तरह के खुले हवादार सैंडल पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखते हैं। खासकर ऑफिस और कॉलेज वियर के लिए ये परफेक्ट रहेंगे। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इस समय ये 75% के ऑफ पर उपलब्ध है।

Centrino slip on sandal लाइटवेट और कंफर्टेबल है सतीश का सोल गद्देदार है और पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है। इस प्रकार लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी ये पैरों पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होते हैं। इन्हें रोजाना कैरी करने के साथ ही आप वर्क वियर के तौर पर आराम से पहन सकती हैं। साथ ही ये एंटी स्लिप सोल के साथ आएगा, यानी इनमें चोट लगने की संभावना भी बहुत कम होती है।

Bata का ये हवादार सैंडल गर्मी में कैरी करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। पैरों में अधिक पसीना आता है, तो इस तरह के सैंडल इस्तेमाल करें। ये फ्लैट सैंडल पूरे दिन पैरों को रिलैक्स रहने में मदद करेगी। वर्क वियर के साथ ही शॉपिंग पर जाना हो या आउटिंग पर, ये किसी भी ट्रेडीशनल आउटफिट के साथ भी अच्छा लगेगा।

Bata का wedge heel सैंडल टखनों को रिलैक्स रखता है। अगर आप भी लंबे समय से एक कंफर्टेबल फुटवियर की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इसे बहुत सी महिलाओं ने आर्डर किया है और इसकी क्वालिटी को भी अप्रिशिएट किया है। तो आप अभी भी क्या सोच रही हैं, 29% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

KazarMax की ये लाइटवेट सैंडल एक सिंपल और एलिगेंट ऑप्शन है, जिसे आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसका सोल आरामदायक है, जो पैरों पर पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस होता है। ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है, इसे जरूरऑर्डर करें।

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