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समर रिफ्रेशिंग लुक के लिए ऑर्डर करें स्लीवलेस कुर्ता सेट, यहां हैं 8 बेहतरीन विकल्प

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मी में ठंडक और स्टाइल की तलाश में हैं? ये 8 स्लीवलेस कुर्ता सेट्स न केवल आरामदायक हैं, बल्कि आपके फैशन को भी नया रूप देंगे। जानें किस सेट में है सबसे बेहतरीन डिज़ाइन और डिस्काउंट, जो आपके समर वॉर्डरोब को बनाएगा खास।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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बढ़ती गर्मी में जबतक आरामदायक कपड़ा न पहनो तबतक कोई और नुस्खा काम नहीं आता! समर फ्रेंडली आउटफिट में से एक है कॉटन के स्लीवलेस कुर्ता सेट, जिन्हें आप अपने अनुसार मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। Amazon पर कॉटन स्लीवलेस कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, और सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हैं, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

समर रिफ्रेशिंग लुक के लिए ऑर्डर करें स्लीवलेस कुर्ता सेट, यहां हैं 8 बेहतरीन विकल्प
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FIORRA का ये A लाइन कॉटन कुर्ता सेट गर्मी के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें कुर्ता और पैंट आएगा। इसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी कॉटन फैब्रिक बेहद हवादार है, जो भीषण गर्मी में भी ठंडक का एहसास बनाए रखती हैं। इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है।

Specifications

कपड़ा
कॉटन
रंग
बेबी पिंक
स्टाइल
A लाइन
देखभाल
मशीन में वॉश कर सकती हैं

Miss fame का ये स्लीवलेस प्रिंटेड कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी कॉटन फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। इसपर बने पत्तियों के प्रिंट समर रिफ्रेशिंग वाइब दे रहे, जिन्हें आप किसी भी मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये आरामदायक आउटफिट ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग हो या ट्रेडिशनल इवेंट्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। खासकर जिन्हें अधिक पसीना आता है, उनके लिए ये एक आरामदायक विकल्प है।

Specifications

कपड़ा
कॉटन
रंग
हरा
स्टाइल
अनारकली/प्रिंसेस कट
दुपट्टा
ऑर्गेंजा कपडे का

Anni Designer का मैरून रंग के इस प्रिंटेड स्लीवलेस कुर्ता प्लाजो सेट के साथ प्लाजो आएगा, जो इसे समर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। गर्म मौसम में ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। वहीं आउटिंग हो या ट्रेडिशनल इवेंट, इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

Specifications

कपड़ा
90% रेयॉन, 10% कॉटन
रंग
मैरून
स्टाइल
A लाइन
विशेषता
हवादार और मुलायम कपड़ा

Miss fame का ये फ्लोरल प्रिंटेड स्लीवलेस कुर्ता सेट एक कंप्लीट समर वियर आउटफिट है। इसकी हल्की आरामदायक कॉटन फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देगी। इसमें कोटन का आरामदायक बॉटम भी आएगा जो और भी हल्का और मुलायम है। अगर आपको पिंटरेस्ट वाइब चाहिए, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं!

Specifications

कपड़ा
100% कॉटन
रंग
काला
स्टाइल
बटन वाला स्ट्रैट कुर्ता
देखभाल
हाथ या मशीन दोनों तरह से वॉश कर सकती हैं.

ये हल्का आरामदायक स्लीवलेस कुर्ता सेट गर्मी में शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स इसे दोनों स्टाइल कर सकती हैं। ये कुर्ता सेट बेहद हल्का और हवादार है, इस प्रकार शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहती है। अगर आप भी गर्मी के लिए आरामदायक आउटफिट की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।

Specifications

रंग
नीला
कपड़ा
100% कॉटन
स्टाइल
A लाइन
विशेषता
हल्का और मुलायम फैब्रिक
देखभाल
केवल हाथ से धुलें।

Nermosa का ये समर फ्रेंडली स्लीवलेस कुर्ता सेट एक आरामदायक विकल्प है। आप सभी के पास ऐसा समर फ्रेंडली लाइटवेट आउटफिट जरूर होना चाहिए जिसमें आपको रिलैक्स महसूस हो! इसपर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद रिफ्रेशिंग हैं, इसका नेक डिजाइन भी सामान्य से हटकर है। खासकर अगर आपको पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।

Specifications

कपड़ा
100% कॉटन
रंग
हरा
स्टाइल
A लाइन
मुख्य विशेषता
हल्का और आरामदायक कपडा सहित आकर्षक प्रिंट।

हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत स्लीवलेस कुर्ता सेट डेली वियर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। खासकर वर्किंग महिलाओं और कॉलेज गर्ल्स को ये बेहद पसंद आएगा। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद रिफ्रेशिंग हैं, खासकर अगर आपको पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसकी फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी।

Specifications

कपड़ा
कॉटन ब्लेंड
रंग
लैवेंडर
मुख्य विशेषता
हल्का मुलायम कपडा सहित ट्रेंडिंग स्टाइल

GRECIILOOKS ब्रांड के इस स्लीवलेस कुर्ता सेट को महिलाओं ने बहुत पसंद किया है। वहीं इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक की भी तारीफ की है। गर्मी में शरीर में ठंडक का इलाज बनाए रखते हैं, और लंबे समय तक बॉडी रिलैक्स रहती है। यानी वर्किंग महिलाओं के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर रिफ्रेशिंग लुक के लिए इस कुर्ता सेट के साथ कानों में छोटे झुमके, घड़ी और पैरों में फ्लैट सैंडल पहनना न भूलें।

Specifications

कपड़ा
रेयॉन
रंग
सफ़ेद
स्टाइल
स्ट्रैट, प्रिंटेड
विशेषता
हल्का, हवादार और गर्मी के लिए उपयुक्त

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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