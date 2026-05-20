स्ट्रेस फ्री स्टाइलिंग के लिए खरीदें आकर्षक चिकनकारी कुर्ता सेट्स अब आधे दाम पर

चिकनकारी एंब्रायडरी का ट्रेंड सालों से चलता आ रहा। आप इन्हें किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं, इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

क्या आपको भी मेरी तरह चिकनकारी कुर्ता सेट्स पसंद है, मगर मार्केट में इनका प्राइस सुनकर आपके होश उड़ जाते हैं, तो इस बार अमेजॉन पर चिकनकारी कुर्ता सेट्स एक्सप्लोर करें। हालांकि, लखनऊ के चिकनकारी कुर्ते बहुत फेमस हैं, लोग इन्हें दूर दूर से खरीदने आते हैं। लेकिन Amazon एक से एक लखनवी स्टाइल चिकनकारी कुर्ते की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी आधे से कम दाम पर!

100% कॉटन फैब्रिक से तैयार kaari चिकनकारी एंब्रायडरी कुर्ता सेट का लुक कमाल का है। ये अनारकली कुर्ता सेट गर्मियों के लिए बेस्ट विकल्प है। आप सभी को इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। इस आउटफिट में आपको कंफर्ट और स्टाइल दोनों एक साथ मिलेगा।

जानिए कस्टमर्स की राय: कस्टमर ने इसकी फैब्रिक क्वालिटी और इसके स्टाइल को अप्रिशिएट किया है। साथ ही इसके चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग की भी तारीफ की है। लोगों को इसका ओवरऑल लुक काफी पसंद आया है।

Shopping Queen का जॉर्जेट स्ट्रेट कुर्ता प्लाजो सेट एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। ये चिकनकारी कुर्ता सेट एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट है, जिसे आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। डिजाइनर जॉर्जेट चिकनकारी कुर्ती पर की गई हैंड एंब्रायडरी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। अगर आपको भी ऐसे ट्रेडिशनल एंब्रॉयडरी पसंद आती है, तो ये आउटफिट जरूर ऑर्डर करें।

जानिए कस्टमर्स की राय: कस्टमर ने इसपर 4.4 की रेटिंग दी है, जो बता रहा है इस कुर्ते की क्वालिटी कितनी कमाल की होगी। लोगों ने इसके एंब्रॉयडरी से लेकर इसके फिटिंग पर पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं। साथ ही कंफर्ट, कलर और स्टाइल सभी चीजें कमाल की हैं। इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है।

Ethnic junction की चिकनकारी जॉर्जेट अनारकली कुर्ता और दुपट्टा सेट एक हल्का आरामदायक विकल्प है। इसे आप किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर आराम से कैरी कर सकती हैं। खासकर जिन महिलाओं को काला रंग पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसकी चिकनकारी डिटेलिंग हो या इसका स्टाइल आप सभी को पसंद आएगा।

जानिए कस्टमर्स की राय: कस्टमर्स ने इसके डिजाइन और फैब्रिक पर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। साथ ही साथ इसकी फिटिंग को भी अप्रिशिएट किया है। हालांकि, ये कुछ कस्टमर्स का मानना है कि ये ट्रांसपेरेंट है।

LookMark की चंदेरी चिकनकारी कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और आरामदायक है। इसका यूनिक कलर आपके आकर्षण में चार-चार लगा देगा। इस पर किए गए चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग क्लियर और आकर्षक है। इस ट्रेडीशनल आउटफिट को किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं

जानिए कस्टमर्स की राय: कस्टमर्स ने इसके डिजाइन और फैब्रिक पर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। इसे 5 रेटिंग मिली है, आपको ये ऑप्शन जरूर ट्राई करना चाहिए।

Amazon Brand के इस कुर्ता सेट पर की गई चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। इसके साथ फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा आएगा तो उसके आकर्षण का केंद्र है। ये ऑप्शन स्टाइलिश और कंफर्टेबल है, इसे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं।

जानिए कस्टमर्स की राय: कस्टमर्स के अनुसार इस कुर्ते की फैब्रिक डिजाइन और फिटिंग सब कमाल के हैं। खासकर चिकनकारी कुर्ते की वर्क डिटेलिंग को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है।

Bharvita की ये कॉटन चिकनकारी कुर्ता सेट समर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक बॉडी पर बेहद कंफर्टेबल महसूस होगी। कोई भी ट्रेडिशनल इवेंट हो, आप इसे बेफिक्र होकर इसे कैरी कर सकती हैं। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। साथ ही इसपर की गई चिकनकारी एंब्रायडरी की डिटेलिंग भी कमाल की है।

जानिए कस्टमर्स की राय: इसके चिकनकारी एंब्रॉयडरी को लोगों ने काफी पसंद किया है। परंतु इसकी फैब्रिक को लेकर लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन हैं। कॉटन से डिफरेंट फैब्रिक बताई जा रही है।

Yashika चिकनकारी कुर्ता सेट दुपट्टे के साथ आयेगा। इस पर की गई चिकनकारी एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग आकर्षक है, जो आपके लुक में चार चांद लगा देगी। एक सॉफ्ट और आरामदायक लुक चाहिए तो ये कुर्ता सेट परफेक्ट रहेगा। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकती हैं।

जानिए कस्टमर्स की राय: कस्टमर्स ने इसके डिजाइन और फैब्रिक पर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। इसपर की गई चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग भी काफी अच्छी बताई जा रही है।

Kaari चिकनकारी कुर्ता सेट को 100% रेयान फैब्रिक से तैयार किया गया है। इस चिकनकारी कुर्ते पर की गई डिटेल्ड वर्क आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा आएगा, इसे आप सभी को ट्राई करना चाहिए। वर्किंग महिलाओं के साथ ही कॉलेज गर्ल्स इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

जानिए कस्टमर्स की राय: कंज्यूमर्स की माने तो इसकी फैब्रिक सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। ओवरऑल लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।