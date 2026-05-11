समर्स में स्ट्रेस फ्री रिफ्रेशिंग लुक के लिए ऑर्डर करें फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट्स
फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट समर्स में रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे। यहां फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, इन्हें आधे से कम दाम पर घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर्स में महिलाएं हमेशा हल्के आरामदायक कपड़े की तलाश में होती हैं कॉटन एक ऐसी फैब्रिक है, जिनके आउटफिट समर्स में बेहद कंफर्टेबल रहते हैं। फैब्रिक के अलावा अगर कुर्ता सेट्स फ्लोरल प्रिंटेड हों तो वाइब डबल हो जाती है। कुर्ते पर बने फ्लोरल प्रिंट समर्स में रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में मदद करते हैं। अगर आप भी लंबे समय से कुछ ऐसा ढूंढ रही हैं, तो यहां फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, इन्हें आधे से कम दाम पर घर बैठे ऑर्डर करें।
1. FIORRA Women's Maroon Floral Print Cotton Straight Kurta Set
Fiorra का मैरून फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट न केवल देखने में खूबसूरत है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है। कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट समर्स के लिए परफेक्ट रहेगा। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स भी इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसका कलर और डिजाइन दोनों बेहद आकर्षक है।
सिंपल और अट्रैक्टिव लुक के लिए ये कुर्ता सेट पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इस कुर्ता सेट पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। ये एक रिफ्रेशिंग आउटफिट है, जो समर्स में आपको पूरे दिन तरोताजगी का एहसास देता है। इसकी फैब्रिक से लेकर डिजाइन तक ये पूरी आउटफिट कमाल की है। समर्स में आउटिंग और कैजुअल पार्टी में स्टाइल करने के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है।
कॉटन स्लीवलैस कुर्ता सेट गर्मी में आपके लिए एक बेहतरीन आउटफिट साबित होगा। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसके साथ बेहद खूबसूरत कॉटन शरारा आएगा अगर सामान्य कुर्ता सेट से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वर्किंग महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं, लंबे घंटों तक कैरी करने पर भी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स रहती है।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट की फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है। इस सिंपल और एलिगेंट कुर्ता सेट को आप आराम से मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसका कलर बेहद यूनीक है, इसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं। ये आउटफिट गर्मी में शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। खासकर जिन्हें अधिक पसीना आता है, उनके लिए ये बेस्ट विकल्प साबित होगी।
5. MEERA FAB Women's Cotton Printed Straight Kurta with Palazzo & Dupatta Set with Yoke
इस हल्के हवादार कुर्ता सेट पर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ये एक रिफ्रेशिंग आउटफिट है, जो समर्स में आपको पूरे दिन तरोताजगी का एहसास देंगे। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
6. Amazon Brand - Anarva Women's Pure Cotton Sleeveless Hand Block Printed Kurta with Pant
ये स्लीवलेस कॉटन कुर्ता सेट एक रिफ्रेशिंग आउटफिट ऑप्शन है। खासकर अगर आपको पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना है, तो ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसे एक एस्थेटिक ऑप्शन बना रहे। अगर सधारण कुर्ता सेट से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ऑफिस वियर से लेकर फेस्टिवल तक महिलाएं इसे अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं।
7. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo & Dupatta Set
Meera Fab का कॉटन अनारकली कॉटन कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये समर्स में काफी ट्रेंड कर रहा, महिलाओं ने इसे बेहद पसंद किया है। इसकी फैब्रिक क्वालिटी और डिजाइन को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 76% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, मौके का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि किसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और आरामदायक है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं। कॉटन का हल्की आरामदायक कुर्ता सेट समर्स के लिए परफेक्ट रहेगा। ऑफिस हो या कॉलेज आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर एक सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं! इस समय ये 73% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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