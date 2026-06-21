गर्मी में बनी रहेगी तरोताजगी, ऑर्डर करें चिकनकारी कॉटन कुर्ता के ये हवादार विकल्प
चिकनकारी एंब्रायडरी महिलाओं की पसंदीदा है, तो इस गर्मी कॉटन के हल्के हवादार चिकनकारी कुर्ते खरीदें, वो भी बज में।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नवाबों के शहर लखनऊ की चिकनकारी एंब्रायडरी आजकल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खासकर भारत के सभी राज्यों में इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। अब ये तो मुमकिन नहीं कि लोग दूर-दूर से चिकनकारी कुर्ता खरीदने लखनऊ जाएं, लेकिन अब आप इन्हें घर बैठे मोबाइल से ऑर्डर कर सकते हैं। Amazon पर इनकी वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर। इस गर्मी जॉर्जेट और मिक्सड कपड़े के कुर्ते लेने से अच्छा है, आप कॉटन के हल्के हवादार कुर्ता सेट ट्राई करें। गर्मी में यहां आपको कॉटन के चिकनकारी कुर्ता सेट्स मिलेंगे जो पूरे दिन तरोताजगी एहसास बनाए रखेंगे। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
यहां खरीदें चिकनकारी कॉटन कुर्ता सेट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प:
Seva chikan के इस चिकनकारी कुर्ता सेट की कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। साथ ही चिकनकारी एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग भी कमाल की है। इसकी फैब्रिक और एंब्रॉयडरी डिटेलिंग इसे प्रीमियम कुर्ता बनाती है। खासकर गर्मी में महिलाएं इस कुर्ते को वर्क वियर से लेकर किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट में कैरी कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 43% का ऑफ चल रहा है।
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2. RATAN Women's Muga Cotton Flared Lucknowi Chikankari Ethnic Wear Kurta
Ratan ब्रांड के कॉटन कपड़े से तैयार इस चिकनकारी कुर्ते को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इस पर बारीकी से चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। इसका फ्लेयर्ड लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। गर्मी में इस हवादार कुर्ते को प्लाजो या कॉटन पैंट के साथ पेयर करें। इस कुर्ता सेट में कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं और सभी पर 71% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।
Ada ब्रांड के इस चिकनकारी कुर्ते पर अलग-अलग रंग के धागे से की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। इसका डिजाइन रंग और फैब्रिक सभी कमाल के हैं। खासकर जिन महिलाओं को चिकनकारी कुर्ता पसंद है, उन्हें इस गर्मी ये आउटफिट ट्राई करना चाहिए। इसे मिनटों में प्लाजो या जींस के साथ आराम से कैरी कर सकती हैं। वर्किंग महिलाएं हों या होम मेकर सभी के लिए ये कुर्ता एक आरामदायक आउटफिट ऑप्शन है।
कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्का हवादार चिकनकारी कुर्ता समर्स के लिए बेस्ट विकल्प साबित होगा। महिलाएं इसे अपने अनुसार किसी भी बॉटम के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक इस कुर्ता सेट की यूनीकनेस है, क्योंकि गर्मी में इस तरह का आउटफिट मिलना बहुत मुश्किल है। वर्किंग महिला हो या कॉलेज गर्ल इसे कोई भी स्टाइल कर सकता है।
5. Amazon Brand - Tavasya Women Cotton Solid Straight Kurta
Amazon Brand के इस कॉटन चिकनकारी स्ट्रेट कुर्ते को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। खासकर गर्मी के लिए इसे एक आरामदायक विकल्प बताया जा रहा है। इस पर की गई चिकनकारी एंब्रायडरी की डिटेलिंग काफी खूबसूरत है। साथ ही इसका रिफ्रेशिंग रंग भी समर्स के लिए परफेक्ट रहेगा। वर्किंग महिला हो या कॉलेज गर्ल्स इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। खासकर एंब्रॉयडरी की बारीकी बेहद खूबसूरत है, जो इसे एक प्रीमियम क्वालिटी की आउटफिट बनाती हैं।
Seva chikan के इस कुर्ते पर की गई चिकनकारी हैंड एंब्रायडरी का लुक कमाल का है। इसका हल्का मुलायम कॉटन कपड़ा शरीर पर पूरी तरह हवादार महसूस होता है। जिससे इन्हें लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की समस्या नहीं होती। इसके कपड़े की शाइन और क्वालिटी भी कमाल की है। इस ट्रेडीशनल आउटफिट को एक मौका जरूर दें। इस समय इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
गर्मी में समझ नहीं आता कौन सा कपड़ा कब और कैसे पहने! तो इस बार चिकनकारी कॉटन कुर्ता ट्राई करें! इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की हवादार है, जो बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, खासकर जिन्हें अधिक पसीना आता है, उनके लिए यह एक बेहतरीन आउटफिट विकल्प साबित होगी। 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार इस आउटफिट को महिलाएं बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। ये न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि एक आरामदायक विकल्प भी है।
100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी कुर्ता सेट एक हल्का आरामदायक विकल्प है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक होने के साथ ही हवादार भी है। इतने कम प्राइस में इस तरह का कुर्ता सेट मिलना मुश्किल है। इस पर बारीकी से हैंड एंब्रायडरी की गई है, जो इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देगी। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 61% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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