इस समर स्टाइल करें आरामदायक चिकनकारी कुर्ते, यहां खरीदें 8 बजट फ्रेंडली विकल्प
चिकनकारी एंब्रायडरी का ट्रेंड सालों से चलता आ रहा। अगर आपको भी चिकनकारी कुर्ते पसंद हैं, तो Amazon के ये 8 सिंपल और एलिगेंट ऑप्शंस जरूर ट्राई करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर सीजन शुरू हो चुका है, आप सभी अपनी स्टाइलिंग को लेकर काफी एक्साइटेड होंगी! इस मौसम मैने ढूंढे चिकनकारी कुर्ता सेट्स के कुछ आरामदायक विकल्प, जिन्हें आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। चिकनकारी एक तरह की एंब्रॉयडरी है, जो सालों से लोगों की पसंदीदा रही है। लखनऊ के चिकनकारी कुर्ते बहुत फेमस हैं, लोग इन्हें दूर दूर से खरीदने आते हैं। पर अब आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Amazon पर एक से एक लखनवी स्टाइल चिकनकारी कुर्ते की वैरायटी उपलब्ध है। सभी कुर्तों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएंगे, यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में खरीद सकती हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Bee M Pee ब्रांड की डिजाइनर शॉर्ट कुर्ती पर की गई हैंड एंब्रायडरी चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। इस शॉर्ट कुर्ती को हर बॉडी टाइप की महिलाएं अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। खासकर जिन्हें कंफर्टेबल कपड़े पसंद हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट विकल्प है। रोजाना ऑफिस हो या कॉलेज इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। प्लाजो या बैगी जींस के साथ ये बेहद आकर्षक लगेगी।
Ada ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी कुर्ता देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम भी है। इसपर की गई एंब्रॉयडरी बेहद आकर्षक है। कॉटन फैब्रिक पूरी तरह हवादार है, इस तरह शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बॉडी रिलैक्स रहती है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान हो, इन्हें आराम से बैगी जींस के साथ स्टाइल कर सकती हैं।
जॉर्जेट की हल्की और आरामदायक फैब्रिक से तैयार इस कुर्ते का लुक बेहद आकर्षक है। इस पर की गई चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। ये ऑप्शन स्टाइलिश और कंफर्टेबल है, इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। खासकर गर्मी में वर्किंग महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस कुर्ते में अलग-अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
ये चिकनकारी कुर्ता प्रीमियम लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। साथ ही इसपर की गई चिकनकारी एंब्रायडरी की डिटेलिंग भी कमाल की है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर कैजुअल पार्टी अटेंड करनी हो, चिकनकारी कुर्ता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
EthnicJunction का जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी कुर्ता आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग आकर्षक है, जो आपके लुक में चार चांद लगा देगी। एक सॉफ्ट और आरामदायक लुक चाहिए तो ये कुर्ता परफेक्ट रहेगा। वर्किंग महिलाओं के साथ ही कॉलेज गर्ल्स इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। बैगी जींस या प्लाजो के साथ पेयर करें। सॉफ्ट लुक के लिए छोटे झुमके और हाथों में घड़ी या बैंगल्स पहनें।
Anni Designer की कॉटन फैब्रिक से तैयार चिकनकारी लखनवी कुर्ते की फैब्रिक आरामदायक और हल्की है। एक सॉफ्ट और आरामदायक लुक चाहिए तो ये कुर्ता परफेक्ट रहेगा। वर्किंग महिलाओं के साथ ही कॉलेज गर्ल्स इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस सिंपल और एलिगेंट कुर्ते पर 78% का ऑफ मिल जाएगा, यानी आप इसे आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं। सफेद प्लाजो या जींस के साथ पेयर करें, साथ में झुमके और इयररिंग्स कैरी करना न भूलें।
हल्की और आरामदायक कुर्ते की तलाश है, तो इस समर फ्रेंडली विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसे महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। अगर आप भी कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो इस विकल्प को हाथ से न जाने दें। इसकी फैब्रिक से लेकर इसका चिकनकारी वर्क दोनों ही कमाल के हैं। अगर आपको भी ये स्ट्रेट कट कुर्ता पसंद आया है, तो इसे 60% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
इस हल्के और आरामदायक कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी बेहद कमाल की है। इसकी फैब्रिक पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं और ऊपर चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है, जो इसका आकर्षण बढ़ा रही। मेरी तरह आपको भी चिकनकारी कुर्ते पसंद हैं, तो इस विकल्प को हाथ से न जानें दें। ऑफिस वियर ये लेकर आउटिंग तक, आपको स्टाइलिश दिखने में मदद करेगी। इसे खासकर उन महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिन्हें अपनी आउटफिट में कंफर्ट और फैशन दोनों चाहिए होता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।