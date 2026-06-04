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बिना किसी झटपट पाएं कंफर्टेबल लुक: 12 घंटे तक बिना सिलवटों के रहेंगे ये कुर्ते

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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कॉटन के कुर्तों पर सिलवटें आ जाएंगे इस वजह से इन्हें पहनने से बचाती हैं, तो आपकी ये टेंशन भी हमने दूर कर दी! यहां 8 बेहतरीन कुर्ते उपलब्ध हैं, जिन पर 12 घंटों तक सिलवटें नहीं आएंगी।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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गर्मी के मौसम में ज्यादातर महिलाओं को अपनी आउटफिट को लेकर कन्फ्यूजन होती है। हालांकि, गर्मी में कॉटन के हल्के हवादार कपड़ों से बेहतर भला क्या होगा! मगर जब कॉटन कुर्ता पहनने की बारी आती है, तो सिलवटों के कारण महिलाएं अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसे 8 बेहतरीन कुर्ते जिनमें 12 घंटों तक किसी तरह की सिलवटें नहीं आएंगी। ऑफिस हो या कॉलेज या फिर कहीं लंबा ट्रैवल करना हो ये कुर्ते बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे।

बिना किसी झटपट पाएं कंफर्टेबल लुक: 12 घंटे तक बिना सिलवटों के रहेंगे ये कुर्ते
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Janasya ब्रांड का ये कुर्ता खूबसूरत एलिगेंट आउटफिट है, जिसे आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक इसे एक समर फ्रेंडली विकल्प बनाती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज ये कुर्ता पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इस समय ये कुर्ता सेट 73% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।

इस तरह स्टाइल करें: इसे बैगी जींस या सफेद प्लाजो के साथ पेयर करें, स्मार्ट वॉच और फ्लैट सैंडल्स के साथ स्टाइल करें।

इस हल्के आरामदायक कुर्ते का लुक कमाल का है। इस पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो गर्म मौसम में भी बॉडी पर आरामदायक महसूस होगी। ये प्लस साइज में भी उपलब्ध है, तो हर बॉडी शेप की महिलाएं इसे स्टाइल कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: इसे जींस या प्लाजो के साथ पेयर करें। साथ में छोटे झुमके और गले में पतली चेन के साथ स्टाइल करने पर ये आकर्षक लुक देगी।

Pistaa's की कॉटन की फैब्रिक से तैयार फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ती की फैब्रिक आरामदायक और हवादार है। इसपर बेहद खूबसूरत प्रिंट बने हैं, जो देखने में आकर्षक हैं। साथ ही बाजू पर लेस लगा है, जो इसके लुक को निखर रहा है। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स इस कुर्ते को अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: इसे जींस या प्लाजो के साथ पेयर करें। साथ में छोटे झुमके और गले में पतली चेन के साथ स्टाइल करने पर ये आकर्षक लुक देगी

GoSriKi का कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता नियमित इस्तेमाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसपर की गई थ्रेड एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही! ऑफिस हो या कॉलेज इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस पर 83% का भारी डिस्काउंट चल रहा है, ये मौका हाथ से न जानें दें।

इस तरह स्टाइल करें: इसे ब्लू बैगी जींस या सफेद प्लाजो के साथ पेयर करें। हाथों में स्मार्ट वॉच और छोटे झुमके के साथ स्टाइल करें।

Amazon Brand का ये खूबसूरत प्रिंटेड कुर्ते का रंग बेहद रिफ्रेशिंग है। इसका प्रिंट और डिजाइन दोनों आप सभी को पसंद आयेंगे। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो शरीर पर हवादार महसूस होती है। इसे आप बेफिक्र होकर सुबह से लेकर रात तक पहन सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: इसे क्रीम या सफेद प्लाजो या बैगी जींस के साथ पेयर करें। हाथों में स्मार्ट वॉच और बैंगल्स कैरी करें।

Rytras का कॉटन कुर्ता सेट एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। इस कुर्ते का प्रिंट और पैटर्न काफी रिफ्रेशिंग है, जो आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। अगर आपको हल्के हवादार कुर्ते की तलाश है, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा।

इस तरह स्टाइल करें: इसे सफेद प्लाजो या ब्लू बैगी जींस के साथ पेयर करें। सिंपल लीजेंट लुक के लिए हाथों में बैंगल्स जरूरी हैं।

Fiorra का ये यूनिक अनारकली स्टाइल कुर्ता देखने में जितना अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इसे खासकर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, जो कॉटन के हल्के आरामदायक कपड़े पसंद आते हैं। वर्किंग महिला हों या कॉलेज गर्ल्स इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: इस कुर्ते को फ्लेयर्ड प्लाजो के साथ स्टाइल करें, साथ में बैंगल्स पहनना न भूलें।

Max का कॉटन फैब्रिक से तैयार इस रिलैक्स्ड कुर्ते की फैब्रिक हल्की और मुलायम है, साथ ही इसपर बने प्रिंट भी बेहद अट्रैक्टिव हैं। इसका रिफ्रेशिंग रंग इसे आप सभी का पसंदीदा बना देगा। साथ ही ये बेहद लाइट वेट है और इस समय डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। ये मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे आज ही ऑर्डर करें।

इस तरह स्टाइल करें: इसे ब्लू प्लाजो या बैगी जींस के साथ पेयर करें। इयरिंग्स और बैंगल्स के साथ स्टाइल करने पर ये काफी अट्रैक्टिव लगेंगे।

गर्मी में बिना किसी झंझट के मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं कॉटन अनारकली कुर्ता सेट्स

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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