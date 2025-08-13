गोटा बॉर्डर और सौभाग्यवतीभव लिखा दुपट्टा हुआ ओल्ड,जानें इस वेडिंग सीजन क्या है ब्राइडल ट्रेंड

Wedding Trend: अक्टूबर-नवंबर में शादी है और दुल्हन के जोड़े की शॉपिंग करने वाली हैं। तो कुछ लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में जान लें। इस साल वहीं चौड़े गोल्ड कलर के लैस वाले दुपट्टे की बजाय इन 6 लेटेस्ट डिजाइन की चुनरी को कैरी करें।

चौड़े लैस लगे दुपट्टे पिछले काफी साले से ट्रेंड में थे। ब्राइड्स लहंगे के साथ सेकेंड दुपट्टे के लिए कुछ खास डिजाइन को काफी ज्यादा पसंद कर रही थीं। जिसमे सब्यसाची डिजाइन वाले चौड़े लैस और सौभाग्यवती भव लिखे दुपट्टे काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। लगभग हर दूसरी ब्राइड ने इस तरह के दुपट्टों को कैरी किया। लेकिन अब ये ओल्ड हो चुके हैं और कुछ नए डिजाइन के दुपट्टों ने जगह ले ली है। जिसे इस वेडिंग सीजन में दुल्हन बनने वाली लड़कियां ट्राई कर सकती हैं। अक्टूबर-नवंबर में शादी होने वाली है तो दुल्हन के जोड़े के लिए इस डिजाइन के दुपट्टों को ही खरीदें। जिससे आपका लुक ओल्ड फैशन ना नजर आए।

पर्ल बॉर्डर वाला दुपट्टा अगर आप अपने दुल्हन वाले लुक में कुछ नया ऐड करना चाहती हैं तो पर्ल बॉर्डर वाले दुपट्टे को कैरी कर सकती हैं। पर्ल इन दिनों ट्रेंड में है और काफी एलिगेंट दिखते हैं। अगर आप पेस्टल शेड के लहंगे को वियर कर रही हैं तो सेकेंड दुपट्टे के लिए पर्ल बॉर्डर वाला दुपट्टा ट्रेंडी दिखेगा।

मिरर वर्क वाला दुपट्टा बड़े मिरर वर्क वाली ड्रेसेज वेडिंग सीजन में काफी सारी लड़कियां पसंद कर रही हैं। तो लहंगे के साथ सेकेंड दुपट्टा कैरी करन वाली हैं तो न्यूट्रल या गोल्ड टोन वाले लहंगे पर मिरर दुपट्टा काफी ज्याद खूबसूरत दिखेगा। हालांकि मिरर वर्क तो हर कलर के साथ सूटेबल दिखेगा।

मैटेलिक कलर के बॉर्डर अगर आप चौड़े बॉर्डर पसंद करती हैं तो शैंपेन, रोज गोल्ड टाइप के मैटेलिक बॉर्डर को दुपट्टे में स्टिच करवा सकती हैं। ये इन दिनों ट्रेड में रहेगा।

एस्केलोप कट या फ्लावर कट बॉर्डर चुनरी के किनारे स्ट्रेट ना होकर अगर एस्केलोप या फ्लावर कट रहेंगे तो भी खूबसूरत दिखेंगे। इन दिनों साड़ी, दुपट्टा के बॉर्डर इस डिजाइन में काफी ज्यादा चल रहे हैं।

3 डी फ्लोरल बॉर्डर इन दिनों 3 डी फ्लोरल बॉर्डर भी काफी ट्रेंड में हैं। तो शादी के लहंगे के साथ सेकेंड दुपट्टे में थ्री डी फ्लोरल डिजाइन वाले बॉर्डर के दुपट्टे को कैरी कर सकती हैं।