इस समर सीजन मैं बन चुकी हूँ Miss Fame के स्लीवलेस कुर्ता सेट की फैन, आप भी ट्राई करें
समर सीजन कुर्ता सेट लेने का सोच रही, तो Miss Fame के इस स्लीवलेस कुर्ते को एक मौका जरूर दें! मैने इसे खुद इस्तेमाल किया है, तो आइए जानते हैं इस कुर्ते को लेकर क्या है मेरी और अन्य उपभोक्ताओं की राय!
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समर सीजन ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर ये मेरा पसंदीदा आउटफिट है। ये मेरे वार्डरोब की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आउटफिट है, ऐसा मान लेंगे हमेशा बाहर ही रहती है। अगर आप भी गर्मी में कुछ हल्का आरामदायक ढूंढ रही तो इस आउटफिट को एक मौका जरूर दें। उसके बाद मेरी तरह आप भी इसे लोगों को रिकमेंड कर रही होंगी! यकीन नहीं आता तो खुद आजमा कर देखें। इस चिलचिलाती गर्मी में इस आउटफिट से प्यार न हो जाए तब कहना। मैने इसे पिछले साल खरीदा था तब से अभी तक मुझे इससे आरामदायक फैब्रिक का कुर्ता सेट नहीं मिला, इसलिए इसे एक मौका जरूर दें। प्योर कॉटन फैब्रिक के हिसाब से इसका प्राइस काफी कम है, किफायती दाम में इस तरह का बेहतरीन कुर्ता सेट खरीद सकती हैं।
गर्मी में शरीर पर जादुई महसूस होता है स्लीवलेस कुर्ता सेट!
गर्मी में महिलाएं अपनी आउटफिट को लेकर अक्सर परेशान रहती हैं। हल्की आउटफिट पहनो तो स्टाइल खराब हो सकता है और स्टाइल की चिंता करो तो गर्मी और पसीने से हवा टाइट हो जाती है। ऐसे में हल्के मुलायम कॉटन फैब्रिक से तैयार स्लीवलेस कुर्ता सेट्स शरीर पर जादुई महसूस होंगे। ये कंफर्ट और स्टाइल दोनों का ध्यान रखते हैं। इन्हें घर पर पहनने के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर या फिर लड़कियां कॉलेज वियर की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा गर्मी में आउटिंग और छोटे-मोटे इवेंट्स पर कैरी करने के लिए स्लीवलेस कॉटन कुर्ता सेट बेस्ट रहेंगे।
1. miss fame Women's Sleeveless Printed Cotton Kurta with Palazzo - (Brown)
Miss Fame के स्लीवलेस कुर्ता सेट को प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो बेहद हल्की और आरामदायक है और शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होती है। इस कुर्ते का कपड़ा असल में कमाल का है, खासकर कॉटन फैब्रिक हवादार होती है, इस प्रकार जिन लोगों को अधिक पसीना आता है उनके लिए ये किसी वरदान से काम नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो इसकी फैब्रिक पसीना अवशोषित करती है और दूसरी शरीर में हवा का बहाव बना रहता है, जिससे कि शरीर पर पसीना जमा नहीं होता। साथ ही ये स्लीवलेस है, तो ये बॉडी पर बेहद हल्का और खुला खुला महसूस होता है। इसलिए मैं इसे अपना बेस्ट समर कलेक्शन मानती हूं।
कॉटन का हल्का हवादार बॉटम वियर भी आएगा!
कम दाम के कुर्ता सेट्स में मिक्सड फैब्रिक का बॉटम दे देते हैं। मगर Miss Fame के इस कुर्ता सेट में आपको कॉटन का हल्का हवादार बॉटम वियर मिलेगा, जो पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। बॉटम की फैब्रिक इतनी मुलायम है, ये पैरों पर बेहद हल्की महसूस होती है। इस प्रकार ये आउटफिट ऑफिस के लंबे घंटे के दौरान पहनने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है। वहीं जो महिला अक्सर ट्रैवल करती हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। मुझे इसका बॉटम पर्सनली बहुत पसंद है।
इस स्लीवलेस कुर्ता सेट की मुख्य विशेषताएं:
हल्का और हवादार है, जो शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देता।
कॉटन फैब्रिक से तैयार स्लीवलेस कुर्ता है, इसलिए शरीर पर बेहद हल्का महसूस होता है।
गर्मी में त्वचा को इरिटेट नहीं करता।
घमौरियों की समस्या को बढ़ावा नहीं देता।
कॉटन का हल्का हवादार बॉटम मिल जाता है।
प्योर कॉटन का होकर भी बेहद सस्ते में उपलब्ध है।
इसपर आकर्षक प्रिंट बने हैं, जो इसे आप सभी का पसंदीदा बना देंगे।
इसपर क्या है अन्य उपभोक्ताओं की राय:
Amazon के उपभोक्ताओं ने इसपर 5 में से 4.2 की रेटिंग दी है। लोगों का कहना है, की कॉटन मेटेरियल केवल लिखने के लिए नहीं, बल्कि असल में प्योर कॉटन का कपड़ा डिलीवर हुआ है। इसकी फैब्रिक से लेकर इसकी फिटिंग और डिजाइन को लोगों ने काफी पसंद किया है। खासकर उपभोक्ता इसे हवादार विकल्प बता रहे।
गर्मी में कॉटन के इन हल्के हवादार स्लीवलेस कुर्ता सेट्स पर भी एक नजर जरूर डालें:
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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