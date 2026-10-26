8 लिपस्टिक आजमाईं, हर शेड ने जीत लिया मेरा दिल! जानें कौन सी रही मेरी फेवरेट

लॉरियल पेरिस, मेबेलिन, रेनी और रेवलॉन की 8 लिपस्टिक के साथ जानें मेरा अनुभव। खूबसूरत रंग और मैट से सैटिन फिनिश तक, चुनें अपना पसंदीदा शेड।

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लिपस्टिक खरीदते समय रंग के साथ यह जानना भी जरूरी है कि वह होंठों पर कितनी देर टिकती है और खाने-पीने के बाद कैसी दिखती है। पिछले कुछ महीनों में मैंने लॉरियल पेरिस, मेबेलिन, रेनी और रेवलॉन की 8 लिपस्टिक आजमाईं। इन सभी मैट लिपस्टिक का रंग और टिकाव मुझे पसंद आया।

लॉरियल पेरिस, मेबेलिन, रेनी और रेवलॉन की 8 लिपस्टिक के खूबसूरत रंग और टिकाव जानें। पढ़ें इनके बारे में मेरा अनुभव और जानें कौन सी लिपस्टिक रही मेरी फेवरेट।

कुछ रंग पहली नजर में ही पसंद आ गए, तो कुछ की फिनिश ने मेरा ध्यान खींचा। खाने-पीने के बाद भी इन लिपस्टिक का रंग काफी देर तक होंठों पर लगा रहा। इन सभी को आजमाने के दौरान मुझे अपनी फेवरेट लिपस्टिक भी मिली, जिसे लगाकर मैं पूरे दिन खास महसूस करती रही।

यहां मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूं, ताकि आप इनकी खासियतों को जान सकें और अपनी पसंद के हिसाब से शेड चुन सकें।

लॉरियल पेरिस इनफैलिबल मैट रेजिस्टेंस लिपस्टिक – फर्स्ट मूव L'Oreal Paris Infallible Matte Resistance की फर्स्ट मूव शेड गहरे रंग और वेलवेट मैट फिनिश के लिए खास है। कंपनी के अनुसार, यह लिपस्टिक 16 घंटे तक टिकने के लिए बनाई गई है। इसमें हयालूरोनिक एसिड शामिल है, जो होंठों पर आरामदायक एहसास बनाए रखने में मदद करता है। ब्रांड का दावा है कि इसका रंग फैलने और दाग छोड़ने से बचाव करता है। एक बार लगाने पर गहरी रंगत देने वाला इसका फॉर्मूला भी इसकी खासियत है।

मेरा अनुभव: इन आठों लिपस्टिक में फर्स्ट मूव मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। इसका गहरा रंग और मैट फिनिश मेरे मेकअप के साथ खूब जंचे। खाने-पीने के बाद भी होंठों पर इसकी रंगत बनी रही। इसे लगाकर मैं पूरे दिन खास महसूस करती रही। इसका रंग मुझे इतना पसंद आया कि यह मेरी पहली पसंद बन गई।

मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपरस्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक – फाउंडर 115 Maybelline New York SuperStay Matte Ink की फाउंडर 115 शेड गहरे रंग और मैट फिनिश पसंद करने वालों के लिए अच्छी पसंद है। इसका लिक्विड फॉर्मूला होंठों पर आसानी से लगता है और खास एप्लिकेटर से रंग लगाना भी आसान रहता है। कंपनी के मुताबिक, इसकी इंक टेक्नोलॉजी रंग को 16 घंटे तक टिकाए रखने के लिए बनाई गई है। इसमें गहरे रंग देने वाले पिगमेंट हैं। ब्रांड का दावा है कि यह लिपस्टिक रंग फैलने और दूसरी सतहों पर निशान छोड़ने से बचाव करती है।

मेरा अनुभव: फाउंडर 115 की गहरी रंगत मुझे अच्छी लगी। इसे लगाने के बाद मेकअप में निखार आया और यह कई तरह के कपड़ों के साथ जंचती है। इसकी मैट फिनिश और गहरी रंगत खाने-पीने के बाद भी काफी अच्छी नजर आई। इसका एप्लिकेटर रंग लगाने में सहूलियत देता है। गहरे रंग पसंद करने वालों के मेकअप कलेक्शन में यह शेड अच्छी लगेगी।

रेनी मैड फॉर मैरून लिक्विड लिपस्टिक RENEE Mad for Maroon गहरे मैरून रंग वाली लिक्विड लिपस्टिक है, जो मैट फिनिश के साथ आती है। इसमें हयालूरोनिक एसिड, विटामिन E, ऑलिव ऑयल और बादाम का तेल शामिल हैं। ये तत्व होंठों को मुलायम और नम बनाए रखने में मदद करते हैं। ब्रांड के अनुसार, इसका फॉर्मूला पानी, दाग और रंग फैलने से बचाव के साथ लंबे समय तक टिकने के लिए बनाया गया है। इसकी हल्की बनावट होंठों पर आरामदायक एहसास देने के लिए तैयार की गई है।

मेरा अनुभव: मैड फॉर मैरून की गहरी रंगत मुझे खास तौर पर अच्छी लगी। यह होंठों को खूबसूरत मैट फिनिश देती है और पूरे मेकअप को निखारती है।मैरून रंग ने होंठों को खूबसूरत रूप दिया और खाने-पीने के बाद भी इसकी रंगत जल्दी हल्की नहीं हुई। मैरून रंग उन दिनों के लिए खास है, जब मैं मेकअप में गहरी रंगत को ज्यादा उभारना चाहती हूं।

लॉरियल पेरिस इनफैलिबल मैट रेजिस्टेंस लिपस्टिक – शॉपिंग स्प्री 230 L'Oreal Paris Infallible Matte Resistance की शॉपिंग स्प्री 230 स्टिक फॉर्म में आती है। इसमें पाउडर पिगमेंट और हयालूरोनिक एसिड शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, इसका रंग 16 घंटे तक टिकने के लिए बनाया गया है। हल्का और बिना चिपचिपाहट वाला फॉर्मूला होंठों पर आसानी से लगता है। ब्रांड का दावा है कि लिपस्टिक का रंग फैलने, परत बनकर झड़ने और होंठों की लकीरों के बाहर जाने से बचाव करता है।

मेरा अनुभव: शॉपिंग स्प्री 230 की स्टिक बनावट मुझे पसंद आई। इसे होंठों पर लगाना आसान है और रंग को सही तरीके से लगाया जा सकता है। इसकी मैट फिनिश मेकअप को साफ और सधा हुआ रूप देती है। इसकी स्टिक बनावट के साथ मुझे इसका टिकाव भी अच्छा लगा। खाने-पीने के बाद भी होंठों पर रंग की अच्छी झलक बनी रही। इस शेड की एक खास बात यह है कि यह हल्के और गहरे, दोनों तरह के मेकअप के साथ जंचती है।

लॉरियल पेरिस इनफैलिबल मैट रेजिस्टेंस लिपस्टिक – लव एट फर्स्ट साइट 490 L'Oreal Paris Infallible Matte Resistance की लव एट फर्स्ट साइट 490 शेड लिक्विड फॉर्म में आती है। इसका पाउडरी मैट फॉर्मूला होंठों को गहरा रंग और वेलवेट जैसा फिनिश देता है। ब्रांड के मुताबिक, यह लिपस्टिक 16 घंटे तक टिकने के लिए बनाई गई है। इसमें हयालूरोनिक एसिड भी है, जो होंठों पर आरामदायक एहसास बनाए रखने में मदद करता है। कंपनी का दावा है कि इसका हल्का फॉर्मूला पानी और दाग से बचाव करता है तथा रंग फैलने से रोकने के लिए बनाया गया है।

मेरा अनुभव: लव एट फर्स्ट साइट 490 की रंगत मुझे पसंद आई। होंठों पर इसका गहरा रंग साफ उभरता है और मैट फिनिश मेकअप को आकर्षक बनाती है। इसका गहरा रंग होंठों पर खूबसूरती से उभरा और खाने-पीने के बाद भी इसकी रंगत काफी देर तक नजर आती रही। जब मैं चाहती हूं कि मेकअप में होंठों का रंग सबसे ज्यादा ध्यान खींचे, तब इस तरह की गहरी रंगत अच्छी लगती है।

रेवलॉन कलरस्टे सैटिन इंक लिपस्टिक – पार्टनर इन क्राइम REVLON ColorStay Satin Ink की पार्टनर इन क्राइम शेड लिक्विड लिपस्टिक है, जो सैटिन फिनिश के साथ आती है। इसका फॉर्मूला होंठों को रंग देने के साथ आरामदायक एहसास बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। इसमें ब्लैक करंट सीड ऑयल और विटामिन E शामिल हैं, जो होंठों को मुलायम रखने में मदद करते हैं। ब्रांड के अनुसार, इसका लचीला फॉर्मूला होंठों की हरकत के साथ ढलता है, जिससे रंग की परत में दरारें पड़ने की आशंका कम होती है। कंपनी इस लिपस्टिक के 16 घंटे तक टिकने का दावा भी करती है।

मेरा अनुभव: पार्टनर इन क्राइम बाकी मैट लिपस्टिक से अलग लगी, क्योंकि इसकी सैटिन फिनिश होंठों को हल्की चमक देती है। इससे मेकअप को मुलायम और चमकदार रूप मिलता है। इसकी फिनिश मुझे अच्छी लगी और यह मेरे कलेक्शन में मैट लिपस्टिक से अलग एहसास जोड़ती है। इसकी सैटिन फिनिश के साथ रंग का टिकाव भी मुझे अच्छा लगा। खाने-पीने के बाद भी होंठों पर हल्की चमक और रंग नजर आया।

रेवलॉन लिक्विड लिपस्टिक – 015 हाइप गर्ल REVLON की 015 हाइप गर्ल लिक्विड लिपस्टिक मैट फिनिश के साथ आती है। इसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट और हयालूरोनिक एसिड शामिल हैं। ब्रांड के मुताबिक, इसका हल्का फॉर्मूला होंठों पर भारीपन दिए बिना मैट लुक देने के लिए बनाया गया है। कंपनी इसका रंग 24 घंटे तक टिकने और पानी, दाग व रंग फैलने से बचाव का दावा करती है। यह लिपस्टिक वेगन भी है और इसे जानवरों पर परीक्षण किए बिना बनाया गया है।

मेरा अनुभव: हाइप गर्ल का रंग मुझे अपने अलग रूप के कारण अच्छा लगा। यह रोज के मेकअप से हटकर कुछ नया आजमाने का मौका देती है।इसका रंग खाने-पीने के बाद भी जल्दी फीका नहीं पड़ा, जो मुझे इसकी अच्छी बात लगी। कपड़ों और मेकअप के साथ अलग रंगों को आजमाना पसंद है, तो यह शेड कलेक्शन में एक नया रंग जोड़ती है।

लॉरियल पेरिस इनफैलिबल मैट रेजिस्टेंस लिपस्टिक – वाइन नॉट? 500 L'Oreal Paris Infallible Matte Resistance की वाइन नॉट? 500 स्टिक फॉर्म में आती है और होंठों को वेलवेट मैट फिनिश देती है। इसमें पाउडर पिगमेंट और हयालूरोनिक एसिड शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, इसका हल्का और बिना चिपचिपाहट वाला फॉर्मूला एक बार लगाने पर गहरी रंगत देता है और 16 घंटे तक टिकने के लिए बनाया गया है। ब्रांड का दावा है कि यह लिपस्टिक रंग फैलने, परत बनकर झड़ने और होंठों की लकीरों के बाहर जाने से बचाव करती है।

मेरा अनुभव: वाइन नॉट? 500 की गहरी वाइन रंगत मुझे शाम के समारोहों और खास मौकों के लिए अच्छी लगी। यह होंठों को मेकअप का मुख्य आकर्षण बनाती है और पूरे रूप में गहराई जोड़ती है। इसकी गहरी वाइन रंगत खाने-पीने के बाद भी होंठों पर उभरी हुई नजर आई। गहरे रंग पसंद करने वालों के लिए यह आकर्षक शेड है।

मेरी फेवरेट लिपस्टिक कौन सी रही? लॉरियल पेरिस ने जीता मेरा दिल: पिछले कुछ महीनों में इन आठ लिपस्टिक को आजमाने के बाद लॉरियल पेरिस मेरा पसंदीदा ब्रांड बनकर उभरा। खास तौर पर फर्स्ट मूव शेड मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इसे लगाकर मैं पूरे दिन खास महसूस करती रही। इसकी दूसरी शेड्स भी अपने रंग और मैट फिनिश के कारण मेरे कलेक्शन का हिस्सा हैं।

मेबेलिन, रेनी और रेवलॉन की लिपस्टिक भी अपने अलग रंग और फिनिश के लिए मुझे अच्छी लगीं। मेरे अनुभव में, इन सभी मैट लिपस्टिक का रंग खाने-पीने के बाद भी काफी देर तक होंठों पर लगा रहा।

लिपस्टिक चुनते समय अपनी पसंद की रंगत, होंठों पर उसका एहसास और टिकाव ध्यान में रखें। आखिर में, सबसे अच्छी लिपस्टिक वही है, जिसे लगाकर आप खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरा महसूस करें।

FAQs लंबे समय तक टिकने वाली लिपस्टिक के लिए कौन से ब्रांड अच्छे हैं? लॉरियल पेरिस, मेबेलिन, रेनी और रेवलॉन की लिपस्टिक देख सकती हैं। इनमें मैट और सैटिन फिनिश वाली कई शेड्स मिलती हैं। खाने-पीने के बाद भी लिपस्टिक टिकी रहती है? यह लिपस्टिक के फॉर्मूले, खाने और पीने के तरीके पर निर्भर करता है। लंबे समय तक टिकने का दावा करने वाली लिपस्टिक में भी दोबारा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। रोजाना लगाने के लिए कौन सी लिपस्टिक चुननी चाहिए? रोजाना के लिए अपनी पसंद की रंगत और आरामदायक फिनिश वाली लिपस्टिक चुनें। हल्के रंग दिन के मेकअप के लिए, जबकि गहरे शेड शाम के लिए अच्छे लगते हैं। क्या मैट लिपस्टिक पूरे दिन लगाने के लिए अच्छी रहती हैं? मैट लिपस्टिक होंठों को खूबसूरत फिनिश देती हैं और कई शेड लंबे समय तक टिकने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि, होंठों पर इनका एहसास हर फॉर्मूले में अलग हो सकता है, इसलिए अपनी पसंद के हिसाब से लिपस्टिक चुनें।

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