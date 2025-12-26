हुडी पहनकर बच्चों जैसे दिखना बंद कर ट्राई करें ये 4 विंटर वियर, मुड़कर देखेंगी लड़कियां

संक्षेप: Winter Wear Guide For Men: मेच्योर, मेस्क्युलिन और हैंडसम लुक चाहते हैं तो वहीं पुराने हुडी को पहनना बंद कर दें। उसकी बजाय इन 4 तरह के विंटर वियर को अपनी वॉर्डरोब में जगह दें। जिसे आप कैजुअल से लेकर ऑफिस में भी वियर कर सकते हैं।

ठंड में स्टाइलिश दिखने के लिए लड़कियों को तो ढेर सारी सलाह मिल जाती है। जबकि कुछ स्टाइल टिप्स लड़कों के लिए भी जरूरी है। जो ठंड से बचने के लिए हुडी पहनकर घूमते और फिर सोचते हैं कि लड़कियां उनके लुक्स को पलटकर क्यों नहीं देखती है। अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल रहते हैं तो फैशन स्टाइलिश ने इसका जवाब शेयर किया है। इंस्टाग्राम के पोस्ट में विंटर वियर के ऐसे ही 4 ऑप्शन के बारे में बताया गया है। जिसे पहनकर ब्वॉयज ना केवल हैंडसम दिखेंगे बल्कि मेच्योर और मेस्कुलिन लुक पा सकेंगे। तो जान लें कौन से वो 4 विंटर वियर के बारे में बताया गया है।

क्वार्टर जिप स्वेटर स्वेटर की वैराइटीज में मेंस क्वार्टर जिप स्वेटर को जरूर विंटर वॉर्डरोब में शामिल करें। ये स्वेटर आपको फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह से हैंडसम दिखाएगा। जींस के अलावा इसे ट्राउजर के साथ पहनकर फॉर्मल लुक पाया जा सकता है। जिसे आप किसी ऑफिस इवेंट से लेकर डेट पर पहनकर भी रेडी हो सकते हैं।

क्रू नेक स्वेटर विंटर वॉर्डरोब को अपडेट करना है तो अपने कलेक्शन में क्रू नेक स्वेटर को जरूर ऐड करें। ये स्वेटर आपको सॉफ्ट, चार्मिंग, हैंडसम लुक देने के साथ ही शर्ट के कॉलर के साथ पहनने पर ऑफिस के लिए परफेक्ट हैंडसम फार्मल लुक देगा। तो देर ना करें और इस तरह के वर्सटाइल स्वेटर को आलमारी में जरूर रख लें।

स्वेड जैकेट ( Suede Jackets) लेदर के वो शाइन करने वाले जैकेट अब पुराने हो गए हैं। इस तरह के जैकेट ट्रेंड में नही है और अगर आप रोनाल्डो जैसे हैंडसम दिखना चाहते हैं तो इस न्यू वैराइटी के जैकेट को ट्राई करें। जो लेदर तो होते हैं लेकिन इनमे शाइन नहीं होती। इस तरह के जैकेट इन दिनों एक्टर से लेकर फुटबॉलर तक के पसंदीदा बने हुए हैं।