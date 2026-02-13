Blouse Designs: गोल या वी नेक छोड़िए, ब्लाउज की ये फैंसी नेकलाइन कर रही हैं ट्रेंड, सेव कर लें पैटर्न!
हम आपके लिए कुछ फैंसी और लेटेस्ट नेकलाइन डिजाइन ले कर आए हैं। कॉलर से ले कर फैंसी बटन नेकलाइन तक, ये नेकलाइन काफी ट्रेंडी लगती हैं। डेली वियर हो, ऑफिस जाती हों या किसी खास ओकेजन के लिए ब्लाउज तैयार करा रही हों, यहां से कोई पैटर्न सिलेक्ट कर सकती हैं।
साड़ी हो या लहंगा, दोनों में ही ब्लाउज डिजाइन का काफी अहम रोल होता है। खासतौर से ब्लाउज की नेकलाइन आप कैसे डिजाइन करा रही हैं, ये बहुत ही जरूरी होता है। आमतौर पर गोल गला, स्क्वेयर नेकलाइन या स्वीटहार्ट नेकलाइन जैसे कुछ दो-चार ऑप्शन ही दिमाग में आते हैं। अब हर बार सेम लुक अच्छा नहीं लगता इसलिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी और लेटेस्ट नेकलाइन डिजाइन ले कर आए हैं। कॉलर से ले कर फैंसी बटन नेकलाइन तक, ये नेकलाइन काफी ट्रेंडी लगती हैं। डेली वियर हो, ऑफिस जाती हों या किसी खास ओकेजन के लिए ब्लाउज तैयार करा रही हों, यहां से कोई पैटर्न सिलेक्ट कर सकती हैं।
स्टाइलिश नेकलाइन वाले ब्लाउज स्टिच कराएं
साड़ी में क्लासी और फॉर्मल लुक चाहती हैं, तो बंद गला नेकलाइन स्टिच करा सकती हैं। ये बहुत ही एलिगेंट लगती है। फ्रंट या साइड में बटन लगवाकर काफी स्टाइलिश सा लुक आता है। आजकल बो शेप डिजाइन काफी ट्रेंड में बना हुआ है, जो देखने में बेहद क्यूट लगता है। चाहें तो अंगरखा पैटर्न में ही ब्लाउज की नेकलाइन डिजाइन करा सकती हैं। चारों ही पैटर्न बेहद फैंसी लुक देंगे।
सिंपल ब्लाउज को दें स्टाइलिश लुक
साड़ी के साथ का ब्लाउज सिंपल हो या प्रिंटेड, नेकलाइन के साथ थोड़े से एक्सपेरिमेंट जरूर करें। इससे आपकी ओवरऑल साड़ी को डिजाइनर लुक मिलता है। आप फ्रंट में डोरी और पॉम-पॉम अटैच करा सकती हैं। इसके अलावा साइड या फ्रंट में मैचिंग बटन भी काफी फैंसी लगेगें। स्टाइलिश नेकलाइन के साथ ये छोटे-छोटे एलिमेंट ही ब्लाउज पीस को डिजाइनर लुक देते हैं।
बॉर्डर वाली साड़ी के साथ खूब फैंसी लगेंगे ये ब्लाउज
बॉर्डर वाली साड़ी के साथ ये कॉलर नेकलाइन वाले ब्लाउज पीस काफी फैंसी लगते हैं। साड़ी का बॉर्डर आप नेकलाइन और स्लीव्स पर अटैच करा सकती हैं, बहुत ही फैंसी लुक आता है। बॉर्डर नहीं भी है तो मैचिंग लेस खरीदकर अटैच करा सकती हैं। साड़ी पर गोल्डन एंब्रॉयडरी है तो गोल्डन बॉर्डर बेस्ट रहेगा। ये काफी एलिगेंट लुक देता है।
नेकलाइन पर कराएं फैंसी कट वर्क
आजकल कट वर्क का काफी ट्रेंड है। स्लीव्स हों या नेकलाइन, कट वर्क से बहुत ही फैंसी सा लुक आ जाता है। आप भी इस तरह का डायमंड कट वर्क अपनी फ्रंट नेकलाइन पर करा सकती हैं। इसके अलावा स्वीटहार्ट नेकलाइन को अलग ट्विस्ट दिया जा सकता है। ब्राइडल आउटफिट तैयार करा रही हैं तो स्लीव्स में लटकन वाला पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। वहीं फ्रंट में नॉट पैटर्न काफी फैंसी लगेगा और फिटिंग भी प्रॉपर आएगी।
