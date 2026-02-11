Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनtrending belt in bridal lehenga trend how to attach with lehenga
ब्राइडल टिप्स: भारी-भरकम लहंगे को पहनना हुआ आसान, जान लें ये बेल्ट वाला ट्रेंड

ब्राइडल टिप्स: भारी-भरकम लहंगे को पहनना हुआ आसान, जान लें ये बेल्ट वाला ट्रेंड

संक्षेप:

Viral Lehenga Belt Trend: इन दिनों काफी सारी लड़कियां लहंगे में बेल्ट लगाने की डिमांड कर रही हैं। इस लहंगे में बेल्ट वाले हैक का ट्रेंड चल पड़ा है। तो अगर आप भी नहीं जानती कि ये क्या है बेल्ट ट्रेंड। तो जान लें ये लहंगे में बेल्ट वाला हैक कैसे आपके काम आ सकता है।

Feb 11, 2026 11:14 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शादी होने वाली हो तो लड़कियां मार्केट का सबसे बेस्ट लहंगा चुनती है। जिस पर एंब्रायडरी होने के साथ ही ढेर सारी केनकेन की लेयर हो। जिससे लहंगे का कलर और डिजाइन दोनों उभरकर दिखे। लेकिन इतने सारे डिजाइन और एंब्रायडरी के चलते ज्यादातर ब्राइडल लहंगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में इसे संभालना और कमर पर टिकाना भी दुल्हन के लिए टास्क बन जाता है। काफी सारी लड़कियां जिनकी कमर बिल्कुल पतली होती है। उनकी स्लिम वेस्ट पर तो कई बार हैवी लहंगे टिकना भी मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे में ये बेल्ट वाला हैक बड़े काम का है। जिसके कई सारे फायदे भी हैं।

लहंगे में बेल्ट लगाने का चला ट्रेंड

भारी-भरकम लहंगों को वियरेबल बनाने और आसानी से कैरी करने के लिए दुल्हन इन दिनों लहंगे में बेल्ट लगाने की डिमांड कर रही है। इसके कई सारे फायदे हैं।

  • कमर पर लहंगे की बेहतर ग्रिप बनती हैं। साथ ही कमर में दर्द होने और निशान बनने के कम चांस होते हैं।
  • इसके साथ ही लहंगे के स्लिप होने के चांस कम हो जाते हैं। जिन लहंगों में डोरी लगी होती है कई बार उनके खुलने या डोरी के टूटने का डर हो जाता है। बेल्ट लगाने से लहंगा स्लिप कम होगा।
  • बेल्ट लगाने से लहंगा पहनना ज्यादा आसान और कंफर्टेबल हो जाता है। पतली कमर पर बेल्ट थोड़ा ज्यादा आसानी से टिकी रहती है।
  • फिटिंग सही बैठती है और कमर पर प्रेशर कम पड़ता है जिससे लहंगा ज्यादा देर तक पहनना आसान हो जाता है।

ये भी पढ़ें:साड़ी को इस तरह से ड्रैप किया तो दिखेगी स्लिम वेस्ट, सीख लें तरीका
ये भी पढ़ें:साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ियों का फैशन हुआ पुराना, ऐसे चुनें सही रंग

लहंगे पर बेल्ट किस तरह लगेगी

काफी सारी लड़कियां सोच रही होंगी कि आखिर ये बेल्ट लगेगी कैसे? तो बता दें कि लहंगे में बेल्ट लगाने के लिए आपको लहंगा सिलवाते टाइम ही टेलर को ये बात बना देनी होगी कि आप लहंगे में डोरी की बजाय बेल्ट लगाना चाहती हैं। जिससे वो कमर पर डोरी डालने वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा बनाएं। बस इस हिस्से में डोरी डालने की बजाय आप किसी भी ब्राउन कलर की या लहंगे के कलर से मैच कर करती बेल्ट को डालें। ध्यान रहे कि बेल्ट ना ज्यादा चौड़ी हो और ना ही ज्यादा पतली। जिससे इसे लगाना आसान हो। बस बेल्ट को बंद कर इसके बचे वाले हिस्से को लहंगे के अंदर ही डाल दें। साइड पर दिख रहे थोड़े से बेल्ट वाले हिस्से को छिपाने के लिए आप लटकन हैवी सा लगवा लें। साथ ही चेन जरूर लगवाएं। इस तरह से आप भी लहंगे में बेल्ट लगाकर पहन सकती हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;