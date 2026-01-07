Hindustan Hindi News
पोंगल 2026 के लिए ट्रेडिशनल साड़ी लुक्स: इंडियन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन

संक्षेप:

पोंगल 2026 पर ट्रेडिशनल साड़ी पहनने का प्लान है? कांजीवरम से लेकर सिल्क कॉटन तक, इंडियन एक्ट्रेसेस के क्लासिक और एलिगेंट साड़ी लुक्स से पाएं परफेक्ट फेस्टिव स्टाइल इंस्पिरेशन।

Jan 07, 2026 03:17 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
पोंगल दक्षिण भारत का एक ऐसा त्योहार है जो प्रकृति, फसल और समृद्धि के प्रति आभार व्यक्त करता है। इस पर्व पर पहनावा सिर्फ सजने-संवरने का जरिया नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा को सम्मान देने का तरीका भी होता है। पोंगल के लिए ट्रेडिशनल साड़ी हमेशा से महिलाओं की पहली पसंद रही है, खासकर साउथ इंडियन स्टाइल में। कांजीवरम सिल्क, सिल्क कॉटन और टेम्पल बॉर्डर साड़ियां इस त्योहार की आत्मा को दर्शाती हैं। यही वजह है कि इंडियन एक्ट्रेसेस भी पोंगल के मौके पर क्लासिक और एलिगेंट साड़ी लुक्स अपनाती नजर आती हैं। उनके ये लुक्स ना सिर्फ ट्रेडिशनल होते हैं, बल्कि मॉडर्न टच के साथ हर उम्र की महिलाओं के लिए परफेक्ट स्टाइल इंस्पिरेशन भी देते हैं।

1. कांजीवरम साड़ी: रॉयल और क्लासिक

कांजीवरम साड़ी पोंगल की पहचान मानी जाती है। इंडियन एक्ट्रेसेस अक्सर ब्राइट कलर्स जैसे लाल, मस्टर्ड, हरा और मरून चुनती हैं। भारी गोल्ड जरी बॉर्डर और मंदिर मोटिफ इसे खास बनाते हैं। यह लुक सुबह की पूजा से लेकर फैमिली फंक्शन तक परफेक्ट रहता है।

तृषा कृष्णन

2. सिल्क कॉटन साड़ी: कम्फर्ट के साथ ट्रेडिशन

अगर आप पूरे दिन एक्टिव रहती हैं, तो सिल्क कॉटन साड़ी बेस्ट ऑप्शन है। एक्ट्रेसेस इसे मिनिमल मेकअप, स्लीक बन और छोटे झुमकों के साथ स्टाइल करती हैं। हल्के फैब्रिक के कारण यह गर्म मौसम में भी आरामदायक रहती है।

तमन्ना भाटिया

3. ट्रेडिशनल बॉर्डर साड़ी: पोंगल स्पेशल चॉइस

ट्रेडिशनल बॉर्डर साड़ियां साउथ इंडियन ट्रेडिशन को खूबसूरती से दर्शाती हैं। गोल्ड बॉर्डर पर महीन डिजाइन पोंगल के धार्मिक महत्व को उभारता है। एक्ट्रेसेस अक्सर इसे ऑफ-व्हाइट या क्रीम बेस में चुनती हैं और यह खूब खिलता भी है।

कृति शेट्टी

4. पीले और हरे शेड्स: पोंगल की पहचान

पोंगल पर पीला, हल्का हरा, मस्टर्ड और ऑफ-व्हाइट सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ये रंग फसल, खुशहाली और नए शुरुआत के प्रतीक हैं। इंडियन एक्ट्रेसेस भी इन रंगों में साड़ी पहनकर नेचुरल और ग्रेसफुल लुक अपनाती हैं।

5. ज्वेलरी और स्टाइलिंग टिप्स

पोंगल साड़ी लुक बिना गोल्ड ज्वेलरी अधूरा माना जाता है। टेंपल नेकलेस, झुमके, कमरबंद और मांग टीका लुक को रॉयल बनाते हैं। एक्ट्रेसेस अक्सर हैवी ज्वेलरी के साथ साड़ी पहनती हैं लेकिन मेकअप सॉफ्ट रखती हैं।

पूजा हेगड़े

6. हेयरस्टाइल और मेकअप

लो बन या ब्रेडेड हेयरस्टाइल के साथ गजरा पोंगल लुक को कंप्लीट करता है। एक्ट्रेसेस आमतौर पर नैचुरल मेकअप, बिंदी और हल्का काजल पसंद करती हैं ताकि साड़ी और ज्वेलरी ही फोकस में रहें।

ये भी पढ़ें:लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए एक्ट्रेसेस के ट्रेंडिंग पंजाबी सूट डिजाइंस
