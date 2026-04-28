बेस्ट 8 समर फ्रेंडली कॉटन कुर्ता सेट्स वो भी Rs799 के अंदर, आज ही खरीदें
समर सीजन कॉटन कुर्ता सेट्स से बेहतर भला क्या होगा? इस समय Amazon पर टॉप रेटेड कुर्ता सेट्स 799 के अंदर मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर्स में ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर कॉटन कुर्ता सेट्स से बेहतर भला कुछ भी नहीं! चिलचिलाती धूप गर्मी को झेलने के लिए हल्के और हवादार आउटफिट्स खरीदें, इस तरह बॉडी में हवा का बहाव बना रहता है और घमौरियां आपको परेशान नहीं करती। इस तरह आप गर्मी में भी अपना फैशन और स्टाइल खुलकर फ्लॉन्ट कर सकती हैं। यहां 8 बजट फ्रेंडली कॉटन कुर्ता सेट्स उपलब्ध हैं, इन सभी को 799 के अंदर खरीद सकती हैं।
इस बजट फ्रेंडली कुर्ता सेट के प्राइस पर में जाइए, ये सस्ते हैं, पर इनकी क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक सहित इस पर बने प्रिंट इसे एक समर फ्रेंडली विकल्प बना रहे। खासकर जो महिलाएं गर्मी में ढीले-ढाले हवादार आउटफिट्स की तलाश में होती हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको भी ये पसंद आया है, तो 68% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
LookMark के कॉटन कुर्ता सेट पर बने फ्लोरल प्रिंट देखने में बेहद आकर्षक है। साथ ही इसकी फैब्रिक क्वालिटी भी कमाल की है। ये कॉटन कुर्ता सेट उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें हल्के और आरामदायक कपड़ों की तलाश रहती है। कॉलेज हो या ऑफिस या कोई कैजुअल इवेंट इसे हर मौके पर कैरी कर सकती हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद है, तो 77% के ऑफ पर इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।
Nermosa का कॉटन कुर्ता सेट अपने सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए जाना जाता है। इसकी हवादार फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, इस तरह आप इन्हें लंबे घंटों तक बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। इस समय ये 30% के ऑफ पर उपलब्ध है, ऑफर्स का लाभ जरूर उठाएं।
प्रिंटेड कॉटन अनारकली कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और आरामदायक है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इतना ही नहीं इसे बहुत से लोगों ने खरीदा है और इसकी फैब्रिक क्वालिटी को अप्रिशिएट भी किया है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
अगर आपको अत्यधिक पसीना आता है, या घमौरियां निकल आती हैं, तो Indo era का ये कुर्ता सेट ट्राई करें। कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट आपको परेशानी से बचाएगा। साथ ही इसपर एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। अगर आपको भी एक ही आउटफिट में स्टाइल और कंफर्ट दोनों चाहिए तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
Rytras प्योर कॉटन प्रिंटेड कुर्ता सेट समर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक समर्स के लिए इसे एक आरामदायक विकल्प बनाती हैं। इस आउटफिट को आप अपने अनुसार मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है और साथ ही साथ ये ड्यूरेबल भी है। इस समय 70% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
Nermosa का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट एक सिंपल और अट्रैक्टिव आउटफिट ऑप्शन है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसकी फैब्रिक को कस्टमर्स ने एप्रिशिएट किया है। लंबे समय से कंफर्टेबल कुर्ता सेट की तलाश है, तो इसे 73% के ऑफ पर आज हो ऑर्डर करें।
Anni Designer का खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट समर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अक्सर गर्म मौसम में महिलाएं ढीले-ढाले कपड़ों की तलाश में होती हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। इसका रंग और डिजाइन दोनों बेहद आकर्षक है। इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।