इस फेस्टिव सीजन ट्रेंड में रहेंगे ये 5 कलर, कपड़ों की शॉपिंग से पहले देख लें

Fashion Tips: अगर आप भी आने वाले त्यौहारों के लिए अपने वॉर्डरोब को अपडेट करना चाहती हैं, तो कुछ ट्रेंडी कलर आपको सिलेक्ट करने चाहिए। ये कलर आने वाले सीजन में ट्रेंड करने वाले हैं।

नवरात्रि के साथ ही त्यौहारों का सीजन शुरू हो गया है। जाहिर है त्यौहार हैं, तो शॉपिंग भी ढेर सारी होगी। खासतौर से कपड़ों की। अब फेस्टिवल्स के लिए आउटफिट थोड़े स्पेशल होते हैं। उनकी एंब्रॉयडरी, पैटर्न से ले कर रंग तक। अगर आप भी आने वाले त्यौहारों के लिए अपने वॉर्डरोब को अपडेट करना चाहती हैं, तो कुछ ट्रेंडी कलर आपको सिलेक्ट करने चाहिए। ये कलर आने वाले सीजन में ट्रेंड करने वाले हैं। फेस्टिव वाइब के लिए यब्राइट, मॉडर्न और अट्रैक्टिव शेड्स पिक करनी है, तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से रंग आपको चुनने चाहिए।

एमरल्ड ग्रीन एमरल्ड ग्रीन एक परफेक्ट रॉयल शेड है, आने वाले फेस्टिवल्स के लिए। ये हर स्किन टोन पर सूट होती है और एक वाइब्रेंट और फ्रेश लुक देती है। फेस्टिवल्स पर अगर आप ट्रेडिशनल कपड़े भी ले रही हैं, तो ये शेड बेस्ट रहेगी। गोल्डन या सिल्वर के साथ एमरल्ड ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्लासी और ग्रेसफुल लगता है।

वाइन रेड थोड़ा बोल्ड और ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो वाइन रेड कलर का आउटफिट पिक करें। ये ब्राइट शेड भी फेस्टिवल्स के लिए परफेक्ट है। हेवी लहंगा हो या अनारकली, एकदम ही रॉयल लुक आएगा। इसके साथ खासतौर से गोल्डन शेड काफी सुंदर लगती है। लगभग हर स्किन टोन पर ये रंग सूट होता है। अपकमिंग फेस्टिवल्स में ये रंग आपको सबसे अलग दिखाएगा।

सॉफ्ट लैवेंडर अगर आपको लाइट शेड्स पसंद हैं, तो आप लैवेंडर रंग ट्राई कर सकती हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है। पेस्टल शेड्स वैसे भी आजकल ट्रेंड में हैं। गर्ल्स के लिए खासतौर से ऐसे ही सॉफ्ट और सूदिंग कलर अच्छे रहते हैं। लैवेंडर रंग की शिफॉन साड़ी या ऑर्गेन्जा सूट, फेस्टिवल्स पर आपको परफेक्ट लुक देंगे।

मैरीगोल्ड ऑरेंज 2025 के फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कलर कोई रहने वाला है, तो वो है मैरीगोल्ड ऑरेंज। कई सेलिब्रिटीज इसी कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट फ्लॉन्ट करते नजर आए हैं। ये वाइब्रेंट शेड, आपको सबसे अलग लुक देगी। ट्रेडिशनल और मॉडर्न का ये परफेक्ट ब्लेंड है। आप मैरीगोल्ड ऑरेंज रंग की साड़ी, सूट या लहंगा ले सकती हैं, एकदम रॉयल लुक मिलेगा।

मस्टर्ड येलो अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए मस्टर्ड येलो कलर भी परफेक्ट रहेगा। ये कलर फेस्टिवल्स की वाइब के साथ परफेक्टली मैच करता है। ये पूरे माहौल में जैसे एक पॉजिटिविटी और ब्राइटनेस ले कर आ जाता है। आप मस्टर्ड येलो के साथ ग्रीन, गोल्डन और रानी पिंक का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही वाइब्रेंट और ग्रेसफुल लुक मिलेगा।