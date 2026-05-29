गर्मी में बिना किसी झंझट के मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं कॉटन अनारकली कुर्ता सेट
गर्मी में झटपट रेडी होने के लिए आरामदायक कुर्ता सेट्स की तलाश है? तो अनारकली स्टाइल के ये कॉटन कुर्ता सेट्स कैसे रहेंगे! इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर्स में कंफर्टेबल पहनने जाओ तो स्टाइल कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और स्टाइलिश पहनो तो पूरे दिन पसीना और गर्मी से परेशानी होती है। अगर आप भी इसी समस्या से परेशान रहती हैं, तो इस बार कंफ्यूज होने की जगह कॉटन के अनारकली कुर्ता सेट्स ऑर्डर करें! कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्के आरामदायक अनारकली पैटर्न कुर्ता सेट्स की ढीली ढाली फिटिंग मुझे बहुत पसंद है, ये आपको भी अच्छी लगेगी। इसमें हवा का बहाव बना रहता है, जिससे बॉडी में ठंडक महसूस होती है और आपको पूरे दिन रिलैक्स रहने में मदद मिलती है। इस समय इन सभी पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बेस्ट वैरायटी के कुर्ता सेट्स बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे।
1. miss fame Women's Cotton Anarkali Kurta with Pants and Dupatta
Miss fame का कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक से लेकर इसका प्रिंट दोनों कमाल के हैं। ये एक ऐसा आउटफिट है, जिसे आप सामान्य दिनों में कैरी करने के साथ ही छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं। इसे कैरी करने में ज्यादा समय नहीं लगता और न ही कुछ खास स्टाइलिंग की जरूरत होती है।
Leriya Fashion का ये प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट समर्स में आपको सॉफ्ट कंफर्टेबल लुक देगा। इसका कलर डिजाइन और फैब्रिक सभी रिफ्रेशिंग हैं, जो समर्स के लिए इसे एक परफेक्ट विकल्प बनाते हैं। महिलाएं इसे वर्क वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर और पैटर्न के विकल्प भी उपलब्ध हैं और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। अगर आपको लाइट कलर के कपड़े पसंद हैं, तो ये अनारकली जरूर ट्राई करें!
Gekha ब्रांड की कॉटन फैब्रिक से तैयार फ्लेयर्ड कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही इसका कलर कांबिनेशन भी बेहद खूबसूरत है। अगर आप भी ट्रेडिशनल में कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय ये 82% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
4. Amayra Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo Pants and Dupatta
अगर आपको भी गर्मी में अनारकली कुर्ता सेट पहनना अच्छा लगता है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें! हल्के रंग के इस कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक है, इसे अपने अनुसार किसी भी मन के पर कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जो बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। तो क्या सोच रही हैं, 71% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Parthvi का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टे का सेट एक कंपलीट आउटफिट है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है और साथ ही इसका डिजाइन भी हवादार है। यानी आप इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। यही नहीं इस पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। यानी आप इसे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे।
6. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo & Dupatta Set
Meera Fab की कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड कुर्ता सेट समर फ्रेंडली आउटफिट है। अगर आपको स्टाइल और कंफर्ट दोनों चाहिए, तो इस अनारकली कुर्ता सेट से बेहतर और कुछ भी नहीं! खासकर अगर आपको ट्रेडिशनल इवेंट्स अटेंड करने हैं, तो भारी भरकम आउटफिट पहनने से अच्छा है आप हल्के आरामदायक अनारकली कुर्ता सेट कैरी करें। इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और साथ ही सभी पर 63% का ऑफ भी मिल रहा है।
7. Libas Printed Cotton Anarkali Kurta with Churidar and Dupatta
Libas का ये खूबसूरत प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट, बहुत सी महिलाओं का फेवरेट है। खासकर जिन महिलाओं को हल्के आरामदायक कपड़े पसंद आते हैं, उन्हें ये जरूर ऑर्डर करना चाहिए। इसका यूनीक रंग और इसपर की गई प्रिंट दोनों ही इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इस आरामदायक कुर्ता सेट को इस समर सीजन आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
8. MANHAREE Women's Cotton Anarkali Pink Kurta Pant with Dupatta Set
Manharee ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट एक समर फ्रेंडली विकल्प है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार जान लगा रहे। अगर आपको भी सिंपल प्रिंटेड लाइटवेट अनारकली चाहिए तो ये ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। इतना ही नहीं कंज्यूमर्स ने इसकी फैब्रिक क्वॉलिटी को भी काफी अप्रिशिएट किया है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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