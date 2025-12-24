Hindustan Hindi News
सर्दियों में स्टाइल का परफेक्ट फॉर्मूला: मुनमुन दत्ता का ट्रेंडी विंटर लुक

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की फेमस एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता उर्फ बबीताजी ने अपने लेटेस्ट विंटर लुक से फैशन लवर्स का दिल जीत लिया है। उनका यह स्टाइलिश और एलिगेंट लुक सर्दियों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन गया है।

Dec 24, 2025 03:00 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मशहूर अभिनेत्री मुनमुन दत्ता अपने स्टाइल और एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं। चाहे ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट, मुनमुन हर बार फैशन गोल्स सेट करती नजर आती हैं। हाल ही में सामने आए उनके विंटर लुक ने सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींचा है। सर्दियों के मौसम और फेस्टिव वाइब्स को ध्यान में रखते हुए मुनमुन ने ऐसा आउटफिट चुना है जो ना सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि बेहद कम्फर्टेबल भी लगता है। उनका यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जो ठंड के मौसम में भी एलिगेंट और ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं।

  • लॉन्ग कोट: मुनमुन दत्ता ने इस लुक में लाइट शेड का लॉन्ग विंटर कोट कैरी किया है जिसमें फर डिटेलिंग इसे एक रॉयल और क्लासी टच देती है। कोट का फिट और टेक्सचर ठंड के मौसम के लिए ना सिर्फ परफेक्ट है, बल्कि यह आउटफिट को इंस्टेंट एलिगेंस भी देता है। यह लुक खासतौर पर उन महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है, जो विंटर में ओवरड्रेस किए बिना स्टाइलिश दिखना चाहती हैं।
  • सॉफ्ट ग्लैम मेकअप: मेकअप की बात करें तो मुनमुन ने सॉफ्ट ग्लैम मेकअप चुना है। फ्लॉलेस बेस, हल्का ब्लश और ब्राइट लिप शेड उनके चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग बना रहा है। विंटर सीजन में अक्सर स्किन डल दिखने लगती है, लेकिन मुनमुन का यह मेकअप लुक इस मौसम के लिए एक परफेक्ट गाइड है।
  • हेयरस्टाइल: हेयरस्टाइल में उन्होंने बालों को ओपन और नेचुरल वेव्स में रखा है जो उनके पूरे लुक को बैलेंस करता है। एक्सेसरीज को मिनिमल रखते हुए उन्होंने साबित किया कि कभी-कभी सिंपल स्टाइल ही सबसे ज्यादा स्टेटमेंट बना देता है।

फैशन टिप: मुनमुन दत्ता का यह विंटर लुक कैजुअल आउटिंग से लेकर ईवनिंग वॉक और फेस्टिव ट्रिप्स तक, हर मौके के लिए परफेक्ट माना जा सकता है। उनका यह स्टाइल यह भी सिखाता है कि सर्दियों में लेयरिंग के साथ सही फैब्रिक और न्यूट्रल कलर चुनना कितना जरूरी होता है। साथ ही, यह लुक इस बात का सबूत है कि सर्दियों में भी स्टाइल और कम्फर्ट दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
