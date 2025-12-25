Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनTips to store sarees by Celebrity saree draper Dolly Jain
सेलिब्रिटी ड्रेपर डॉली जैन का अलमारी सीक्रेट- ऐसे रखें साड़ियां सालों तक नई

सेलिब्रिटी ड्रेपर डॉली जैन का अलमारी सीक्रेट- ऐसे रखें साड़ियां सालों तक नई

संक्षेप:

भारतीय साड़ियां विरासत की तरह संभाली जाती हैं, लेकिन गलत स्टोरेज उन्हें जल्दी खराब कर देता है। सेलिब्रिटी साड़ी ड्रेपर डॉली जैन बताती हैं कि साड़ियों को मोड़ने की बजाय सही तरीके से स्टोर करना क्यों जरूरी है।

Dec 25, 2025 05:41 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय संस्कृति में साड़ी सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि भावनाओं और परंपराओं की विरासत होती है। खासकर कांचीवरम, बनारसी और असली जरी वाली साड़ियां अक्सर पीढ़ी-दर-पीढ़ी संभालकर रखी जाती हैं। लेकिन गलत स्टोरेज के कारण ये कीमती साड़ियां समय से पहले खराब हो जाती हैं। सेलिब्रिटी साड़ी ड्रेपर डॉली जैन जिन्होंने दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और नीता अंबानी जैसी हस्तियों को ड्रेप किया है, साड़ियों को सुरक्षित रखने के बेहद जरूरी टिप्स साझा करती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डॉली जैन के अनुसार सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है साड़ियों को मोड़कर रखना। खासकर कांचीवरम और असली जरी वाली साड़ियों को अगर फोल्ड करके रखा जाए, तो उनमें स्थायी सिलवट (परमानेंट क्रीज) पड़ जाती है। ये सिलवटें बाद में हटती नहीं हैं और उन्हें ठीक करने के लिए ज्यादा हीट यानी इस्त्री की जरूरत पड़ती है जो साड़ी के फैब्रिक और जरी को नुकसान पहुंचा सकती है।

डॉली जैन साफ शब्दों में कहती हैं, 'अगर आप एक या दो लाख की साड़ी में निवेश कर रहे हैं, तो उसे मोड़कर रखना सबसे बड़ी गलती है। ज्यादा गर्मी लगाने से साड़ी की उम्र कम हो जाती है और आप उसे आगे पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते।'

साड़ियों को स्टोर करने का सही तरीका

  • साड़ियों को हमेशा रोल करके रखें, फोल्ड ना करें।
  • साड़ी को मलमल (Muslin Cloth) में लपेटकर रखें।
  • प्लास्टिक कवर से बचें, इससे नमी और फंगस हो सकती है।
  • साड़ियों को सूखी, ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें।
  • हर 6–8 महीने में साड़ी को खोलकर हवा लगवाएं।

ये भी पढ़ें:जानिए, सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने से लगती है कम ठंड

क्यों जरूरी है सही स्टोरेज? गलत स्टोरेज से साड़ियों का रंग फीका पड़ सकता है, फैब्रिक कमजोर हो सकता है और जरी टूट सकती है। वहीं सही तरीके से स्टोर की गई साड़ियां सालों तक नई जैसी बनी रहती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी साड़ियां सिर्फ अलमारी तक सीमित ना रहें, बल्कि अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचें तो डॉली जैन के बताए ये टिप्स जरूर अपनाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।