सेलिब्रिटी ड्रेपर डॉली जैन का अलमारी सीक्रेट- ऐसे रखें साड़ियां सालों तक नई

संक्षेप: भारतीय साड़ियां विरासत की तरह संभाली जाती हैं, लेकिन गलत स्टोरेज उन्हें जल्दी खराब कर देता है। सेलिब्रिटी साड़ी ड्रेपर डॉली जैन बताती हैं कि साड़ियों को मोड़ने की बजाय सही तरीके से स्टोर करना क्यों जरूरी है।

भारतीय संस्कृति में साड़ी सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि भावनाओं और परंपराओं की विरासत होती है। खासकर कांचीवरम, बनारसी और असली जरी वाली साड़ियां अक्सर पीढ़ी-दर-पीढ़ी संभालकर रखी जाती हैं। लेकिन गलत स्टोरेज के कारण ये कीमती साड़ियां समय से पहले खराब हो जाती हैं। सेलिब्रिटी साड़ी ड्रेपर डॉली जैन जिन्होंने दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और नीता अंबानी जैसी हस्तियों को ड्रेप किया है, साड़ियों को सुरक्षित रखने के बेहद जरूरी टिप्स साझा करती हैं।

डॉली जैन के अनुसार सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है साड़ियों को मोड़कर रखना। खासकर कांचीवरम और असली जरी वाली साड़ियों को अगर फोल्ड करके रखा जाए, तो उनमें स्थायी सिलवट (परमानेंट क्रीज) पड़ जाती है। ये सिलवटें बाद में हटती नहीं हैं और उन्हें ठीक करने के लिए ज्यादा हीट यानी इस्त्री की जरूरत पड़ती है जो साड़ी के फैब्रिक और जरी को नुकसान पहुंचा सकती है।

डॉली जैन साफ शब्दों में कहती हैं, 'अगर आप एक या दो लाख की साड़ी में निवेश कर रहे हैं, तो उसे मोड़कर रखना सबसे बड़ी गलती है। ज्यादा गर्मी लगाने से साड़ी की उम्र कम हो जाती है और आप उसे आगे पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते।'

साड़ियों को स्टोर करने का सही तरीका साड़ियों को हमेशा रोल करके रखें, फोल्ड ना करें।

साड़ी को मलमल (Muslin Cloth) में लपेटकर रखें।

प्लास्टिक कवर से बचें, इससे नमी और फंगस हो सकती है।

साड़ियों को सूखी, ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें।

हर 6–8 महीने में साड़ी को खोलकर हवा लगवाएं।