क्या बिजली चली गई? बिना इस्त्री ऐसे दूर करें कपड़ों की सिलवटें

क्या बिजली चली गई? बिना इस्त्री ऐसे दूर करें कपड़ों की सिलवटें

संक्षेप:

क्या आप जानते हैं आपके घर पर ही कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से कपड़ों की जिद्दी सिलवटों को चुटकियों में गायब कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

Jan 05, 2026 07:15 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
साफ-सुथरे इस्त्री किए हुए कपड़े ना सिर्फ व्यक्ति की पर्सनालिटी निखारते हैं बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाकर रख देते हैं। लेकिन अकसर कई बार सफर के दौरान होटल में या फिर ऐन वक्त पर बिजली कट जाने से कपड़ों को प्रेस करके पहनना मुमकिन नहीं हो पाता है। जिससे मूड और समय दोनों खराब होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके घर पर ही कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से कपड़ों की जिद्दी सिलवटों को चुटकियों में गायब कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे स्टीम, हीट और थोड़ी नमी का इस्तेमाल करके बिना ज्यादा मेहनत किए इस्त्री के बिना भी कपड़ों को क्रिस्प और स्मूद बनाया जा सकता है।

बिना इस्त्री किए कपड़ों की सिलवटें दूर करने के आसान टिप्स

शावर की गर्म भाप का इस्तेमाल- इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए सबसे पहले कपड़ों को बाथरूम में हैंगर पर टांग दें। इस बात का ध्यान रखें कि टांगे हुए कपड़ों पर पानी के छींटे ना पड़ें। अब गर्म पानी की शावर 10-15 मिनट चलाकर रखें। ऐसा करते हुए दरवाजा बंद रखें ताकि कमरा भाप से भर जाए। भाप से कपड़े की सिलवटें नरम होकर सीधी हो जाती हैं। हल्के फैब्रिक जैसे शर्ट, ब्लाउज पर यह तरीका अच्छी तरह काम करता है। ज्यादा गहरी सिलवटों के लिए थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है।

ड्रायर में डालें- कपड़ों की सिलवटें दूर करने का यह सबसे तेज तरीका है। इसके लिए जिन कपड़ों को इस्त्री करना है उन्हें ड्रायर में एक गीले तौलिए या कपड़े के साथ डालें। 5-10 मिनट ड्रायर को गर्म या हॉट सेटिंग पर चलाएं। साइकिल खत्म होते ही कपड़े निकालकर हैंग करें। गर्मी और हवा से सिलवटें खुद सीधी हो जाती हैं।

हेयर ड्रायर का जादू - कपड़े को हैंगर पर टांगकर हल्का पानी स्प्रे करें। इसके बाद हेयर ड्रायर को दूर से घुमाते हुए गर्म हवा मारें। यह टिप कपड़ों के छोटे हिस्सों जैसे कॉलर, कफ पर बेस्ट काम करता है।

रिंकल रिलीज स्प्रे- स्प्रे बोतल में पानी और थोड़ा फैब्रिक सॉफ्टनर या सिरका 3:1 के अनुपात में मिलाकर भर दें। अब कपड़े पर हल्का स्प्रे करके हाथ से खींचकर सीधा करें या झटकें। इसके बाद कपड़े को सूखने के लिए रख दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि कपड़ों की सिलवटें और बदबू दोनों गायब हो गई हैं।

गर्म बर्तन से प्रेस करें- एक भारी पैन या पॉट में पानी गर्म करें। इसके बाद पानी निकालकर बर्तन को कपड़े पर तौलिए के ऊपर से दबाएं और घुमाएं। यह तरीका कॉटन या लिनेन जैसे मजबूत फैब्रिक पर अच्छा काम करता है। यह उपाय प्लास्टिक बटन या डिटेल वाले कपड़ों पर न आजमाएं।

