Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शॉप पर जाकर कपड़े नहीं सेलेक्ट कर पातीं तो ये सिंपल ट्रिक रखें याद, परफेक्ट कलर खरीदेंगी

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

What colour suits my skin tone: कपड़े खरीदने के लिए मॉल जाती हैं या फिर किसी शॉप पर शॉपिंग के लिए जाती हैं तो गलत कलर खरीद लाती हैं। या ऑलाइन कपड़े गलत खरीदते हैं तो इस टिप्स से चेक करें कि आप पर सूट करेगा या नहीं।

right color shoping
सही कलर का चुनाव कैसे करें

मॉल जाती हैं या फिर दुकान पर जाती हैं और कपड़े सेलेक्ट करते टाइम कंफ्यूज हो जाती हैं, कि आखिर कौन सा कलर खरीदें जो आपके ऊपर जंचे और खूबसूरत दिखे। इस चक्कर में एक, दो बार कपड़ों को एक्सचेंज करती हैं। तो आज से ही इस ट्रिक को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। ये ट्रिक आपको सबसे परफेक्ट कलर का कपड़ा खरीदने में मदद करेगा। आमतौर पर लड़कियों और लड़के दोनों का ध्यान कपड़े की डिजाइन और फिटिंग पर रहता है। लेकिन घर लाने के बाद जब वो उसे पहनते हैं तो उन्हें वो चमक नजर नहीं आती, जिससे निराश होकर दोबारा से एक्सचेंज करने या रिटर्न करने चले जाते हैं। जबकि इसमे गलती ना कपड़े की होती है ना उसकी फिटिंग की। दरअसल आपने खुद के लिए गलत कलर को चुन लिया होता है। जिसे सही चुनने की ट्रिक आपको जरूर पता होनी चाहिए।

स्टाइलिस्ट बताती हैं कपड़े चूज करने का सही तरीका

जब भी आप किसी स्टाइलिस्ट के पास जाती हैं तो वो आपके लिए एक सीक्रेट ट्रिक की मदद से सही कपड़ों का चुनाव करती है। वो है सही कलर, आपके ऊपर वहीं कपड़ा सूट करता है जो आपके स्किन टोन के साथ मैच करता है। यहीं सीक्रेट है जो एकदम से किसी कपड़े में आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत तो किसी कपड़े में बिल्कुल फीका दिखाने लगता है।

तो कैसे चुनें स्किन टोन के हिसाब से कपड़े

अपने फेस और स्किन टोन के हिसाब से कपड़े चुनने का ढेर सारा फार्मूला तो हर किसी को याद नहीं रहने वाला क्योंकि आप कोई प्रोफेशनल नहीं है। आपको कभी महीना, दो महीना या छह महीना में कपड़ों को खरीदने की जरूरत होती है। ऐसे में बस इस ट्रिक को फॉलो करें।

नेचुरल लाइट में चुनें कलर

कौन सा कलर आप पर सूट करेगा इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा नेचुरल लाइट में कपड़ों को देखें। शॉप या मॉल की हाई यलो लाइट, व्हाइट लाइट में आप खुद के लिए कई बार कपड़ों को सेलेक्ट करने में गलती कर सकती हैं। क्योंकि जब आप शॉपिंग के लिए जाती हैं तो हमेशा चेहरे पर मेकअप होता है और आपका एक्जैक्ट शेड नहीं दिखता। जिससे कपड़ों के कलर में गलती हो सकती है। इसलिए हमेशा नेचुरल लाइट में ही कपड़ों के कलर को चुनें। जब आपके चेहरे पर मेकअप ना हो तब आपकी स्किन पर जो कलर जंचते हैं, वहीं शेड आपके लिए सही होता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।