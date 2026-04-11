वेडिंग सीजन कंफर्ट और स्टाइल एक साथ चाहिए, तो ऑर्डर करें फैंसी अनारकली कुर्ता सेट्स
अगर आप भी इस वेडिंग सीजन साड़ी से हटकर कुछ अलग स्टाइल करना चाहती हैं, तो इस बार अपना स्टाइल अनारकली सलवार सूट में फ्लांट करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपको भी इस वेडिंग सीजन कई शादियां अटेंड करनी है, परंतु हर मौके पर साड़ी और लहंगा कैरी नहीं करना चाहती, तो इन अनारकली कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें। ये फैंसी अनारकली कुर्ता सेट्स सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेंगे। साथ ही इन्हें कैरी करना भी आसान है। तो आप फंक्शंस में खुलकर अपना स्टाइल फ्लांट कर सकती हैं। अगर आप भी इस वेडिंग सीजन साड़ी से हटकर कुछ अलग स्टाइल करना चाहती हैं, तो इस बार अपना स्टाइल अनारकली सलवार सूट में फ्लांट करें। इस समय इसपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, यहां ये आपको आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल जाएंगी।
सिल्क फैब्रिक से तैयार ये आलिया कट अनारकली कुर्ता सेट कंप्लीट वेडिंग वियर वाइब दे रही। ये आरामदायक और खूबसूरत विकल्प है। आप इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं, ये एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। खासकर हरे रंग का ये सलवार सूट मेहंदी फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस पर जरी और सिक्वेंस का चेन वर्क मिल जाएगा, जो इस कुर्ता सेट के आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। साथ ही दुपट्टे पर की गई एंब्रॉयडरी भी बेहद आकर्षक है।
Amazon Brand पार्टी वियर अनारकली कुर्ता सेट सिंपल परंतु एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। इसके गले के डिजाइन पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो बेहद आकर्षक है, साथ ही पूरे दुपट्टे पर एंब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा। इसमें अन्य कई कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और साथ ही ये प्लस साइज में भी मिल जाएगा। यानी अब हर बॉडी शेप की महिला इसे स्टाइल कर सकती हैं।
अनारकली कुर्ता प्लाजो और दुपट्टा सेट महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। अगर आप भी इस वेडिंग सीजन कुछ हल्का और ट्रेडिशनल ट्राई करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं। वहीं ठंड हो या गर्मी ये शरीर पर आरामदायक महसूस होगा। इस अनारकली कुर्ते के साथ और ऑर्गेंजा का दुपट्टा आएगा, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और सभी पर 50% का छूट उपलब्ध है।
रेयान फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट पर की गई एंब्रायडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। खासकर गर्म मौसम में ये आउटफिट जरूर ट्राई करें। ये शरीर पर हल्की और आरामदायक महसूस होगी और आपके पूरे दिन कंफर्टेबल रखेगी। वेडिंग फंक्शन हो या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स इन्हें बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। इसके कई यूनिक कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, सभी पर 79% का ऑफ मिल जाएगा। ये खूबसूरत आउटफिट आज ही ऑर्डर करें।
इस वेडिंग सीजन कई फंक्शन अटेंड करने हैं, पर समझ नहीं आ रहा क्या पहने, तो ये अनारकली कुर्ता सेट ट्राई कर सकती हैं। इस अनारकली कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। सिल्क ब्लेंड फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो गर्म मौसम में भी बॉडी पर रिलैक्स महसूस होगी। साथ ही दुपट्टे पर भी एंब्रॉयडरी वर्क किया गया है, ये एक कंपलीट पार्टी वियर आउटफिट है, इसे जरूर ट्राई करें।
ये कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसका सिंपल और रिफ्रेशिंग कलर साथ ही कंट्रास्ट का कंबीनेशन लुक में चार चांद लगा देगा। इसमें आपको कंट्रास्ट में दुपट्टा मिल जाता है, जिस पर भी एंब्रॉयडरी की गई है। ये एक कंपलीट पार्टी वियर आउटफिट है, आप इसे वेडिंग फंक्शन हो या फेस्टिवल किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं। साथ ही ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, इस समय इसपर 74% का छूट मिल जाएगा।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।