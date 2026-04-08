इस वेडिंग सीजन सस्ते में डिजाइनर फील देंगे सिल्क कुर्ता सेट्स के ये 8 विकल्प

इस शादी सीजन प्रीमियम कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। प्रीमियम क्वालिटी के टॉप रेटेड कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा।

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शादी सीजन शुरू होने वाला है, आप सभी की शॉपिंग भी शुरू हो गई होगी। तो इस वेडिंग सीजन हल्दी, मेहंदी हो या मंडप हल्के आरामदायक आउटफिट कैरी करें। ऐसे भी समर सीजन चल रहा है, इस दौरान हैवी आउटफिट्स में फंक्शंस एंजॉय करने में मुश्किल होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं सिल्क कुर्ता सेट्स के 8 बजट फ्रेंडली विकल्प। सिल्क के हल्के आरामदायक कुर्ता सेट्स की मदद से कंफर्टेबल रहते हुए स्टाइल फ्लांट कर सकती हैं। इन सभी पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इस समय इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

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Naixa सिल्क फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत कुर्ता सेट, लाइट वेट और कंफर्टेबल है। इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार-चार लग रही। वहीं इस कुर्ते में फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, जो इसे पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट दे रहा। इस वेडिंग सीजन मेहंदी हो या संगीत या फिर घर के छोटे-मोटे फंक्शंस इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये आपको पूरी तरह रिलैक्स रखेंगे। वहीं इसका प्लस साइज भी अवेलेबल है।

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अगर आपको भी अपने दोस्त या भाई बहनों की शादियां अटेंड करनी है, तो हल्दी के लिए ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस सिंपल एलिगेंट आउटफिट पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही इसमें प्लेन हल्का दुपट्टा मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। इस आउटफिट की सिल्क ब्लेंड फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, इनमें फंक्शंस को खुलकर इंजॉय कर सकती हैं।

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सस्ते में प्रीमियम फूल चाहिए तो सिल्क फैब्रिक से तैयार ये अनारकली कुर्ता सेट ट्राई करें। इस फैंसी पार्टी वियर कुर्ता सेट पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। ये लाइटवेट और कंफर्टेबल पार्टी वियर आउटफिट है। खासकर गर्म मौसम में इन्हें कैरी करना एक अच्छा आईडिया है, ताकि आप फंक्शंस को खुलकर इंजॉय कर सके। इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंदीदा विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।

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EthnicJunction के कॉटन सिल्क कुर्ता सेट का लुक कमाल का है। ये उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें सिंपल और एलिगेंट आउटफिट पसंद है। महिलाओं के साथ-साथ ये लड़कियों को भी काफी पसंद आएगी। शादियों में कई छोटे-मोटे फंक्शंस होते हैं, इन्हें किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक बॉडी को रिलैक्स। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।

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लहंगा, इंडो वेस्टर्न पहन कर बोर हो गई हैं? तो इस वेडिंग सीजन ये सिंपल और एलिगेंट कुर्ता सेट ट्राई करें। इसकी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक लाइटवेट है, जो शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। साथ ही इसपर की गई एंब्रॉयडरी आपके आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। ये आउटफिट खासकर मेहंदी फंक्शन के लिए परफेक्ट है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादियां अटेंड करनी है, तो 73% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

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ये ट्रेडिशनल वियर देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, और पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। खूबसूरत एंब्रॉयडरी के साथ ये अनारकली कुर्ता सेट परफेक्ट वेडिंग वियर आउटफिट है। इसमें कंट्रास्ट दुपट्टा मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। मेहंदी हो या संगीत या फिर फेरे इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

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पार्टी वियर कुर्ता सेट की तलाश है, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर, तो ये विकल्प ट्राई कर सकते हैं। इस अनारकली कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। खासकर शादी सीजन मेहंदी फंक्शन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी हल्की फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होगी और आप फंक्शंस को खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

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Mokosh ब्रांड का ये ट्रेडिशनल वियर देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, और पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इस अनारकली कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। इस वेडिंग सीजन कुछ स्टाइलिश ट्राई करना चाहती हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसकी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। वहीं ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, 75% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

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