इस वेडिंग सीजन सस्ते में डिजाइनर फील देंगे सिल्क कुर्ता सेट्स के ये 8 विकल्प
इस शादी सीजन प्रीमियम कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। प्रीमियम क्वालिटी के टॉप रेटेड कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शादी सीजन शुरू होने वाला है, आप सभी की शॉपिंग भी शुरू हो गई होगी। तो इस वेडिंग सीजन हल्दी, मेहंदी हो या मंडप हल्के आरामदायक आउटफिट कैरी करें। ऐसे भी समर सीजन चल रहा है, इस दौरान हैवी आउटफिट्स में फंक्शंस एंजॉय करने में मुश्किल होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं सिल्क कुर्ता सेट्स के 8 बजट फ्रेंडली विकल्प। सिल्क के हल्के आरामदायक कुर्ता सेट्स की मदद से कंफर्टेबल रहते हुए स्टाइल फ्लांट कर सकती हैं। इन सभी पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इस समय इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
Naixa सिल्क फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत कुर्ता सेट, लाइट वेट और कंफर्टेबल है। इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार-चार लग रही। वहीं इस कुर्ते में फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, जो इसे पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट दे रहा। इस वेडिंग सीजन मेहंदी हो या संगीत या फिर घर के छोटे-मोटे फंक्शंस इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये आपको पूरी तरह रिलैक्स रखेंगे। वहीं इसका प्लस साइज भी अवेलेबल है।
अगर आपको भी अपने दोस्त या भाई बहनों की शादियां अटेंड करनी है, तो हल्दी के लिए ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस सिंपल एलिगेंट आउटफिट पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही इसमें प्लेन हल्का दुपट्टा मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। इस आउटफिट की सिल्क ब्लेंड फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, इनमें फंक्शंस को खुलकर इंजॉय कर सकती हैं।
सस्ते में प्रीमियम फूल चाहिए तो सिल्क फैब्रिक से तैयार ये अनारकली कुर्ता सेट ट्राई करें। इस फैंसी पार्टी वियर कुर्ता सेट पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। ये लाइटवेट और कंफर्टेबल पार्टी वियर आउटफिट है। खासकर गर्म मौसम में इन्हें कैरी करना एक अच्छा आईडिया है, ताकि आप फंक्शंस को खुलकर इंजॉय कर सके। इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंदीदा विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।
EthnicJunction के कॉटन सिल्क कुर्ता सेट का लुक कमाल का है। ये उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें सिंपल और एलिगेंट आउटफिट पसंद है। महिलाओं के साथ-साथ ये लड़कियों को भी काफी पसंद आएगी। शादियों में कई छोटे-मोटे फंक्शंस होते हैं, इन्हें किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक बॉडी को रिलैक्स। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।
लहंगा, इंडो वेस्टर्न पहन कर बोर हो गई हैं? तो इस वेडिंग सीजन ये सिंपल और एलिगेंट कुर्ता सेट ट्राई करें। इसकी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक लाइटवेट है, जो शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। साथ ही इसपर की गई एंब्रॉयडरी आपके आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। ये आउटफिट खासकर मेहंदी फंक्शन के लिए परफेक्ट है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादियां अटेंड करनी है, तो 73% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
ये ट्रेडिशनल वियर देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, और पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। खूबसूरत एंब्रॉयडरी के साथ ये अनारकली कुर्ता सेट परफेक्ट वेडिंग वियर आउटफिट है। इसमें कंट्रास्ट दुपट्टा मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। मेहंदी हो या संगीत या फिर फेरे इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
पार्टी वियर कुर्ता सेट की तलाश है, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर, तो ये विकल्प ट्राई कर सकते हैं। इस अनारकली कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। खासकर शादी सीजन मेहंदी फंक्शन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी हल्की फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होगी और आप फंक्शंस को खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
Mokosh ब्रांड का ये ट्रेडिशनल वियर देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, और पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इस अनारकली कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। इस वेडिंग सीजन कुछ स्टाइलिश ट्राई करना चाहती हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसकी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। वहीं ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, 75% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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