रिफ्रेशिंग लुक के लिए ऑर्डर करें हल्के आरामदायक प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट्स
अगर साधारण कुर्ता सेट से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो प्रिंटेड कुर्ता सेट परफेक्ट रहेंगे। इस समय सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए इन्हें आज ही खरीदें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर्स में कंफर्टेबल पहनने जाओ तो स्टाइल कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और स्टाइलिश पहनो तो पूरे दिन पसीना और गर्मी से परेशानी होती है। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में रहती हैं कि गर्मियों में कौन सा कपड़ा कब पहने तो इस बार प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट ट्राई करें। ये कुर्ता सेट कंफर्टेबल होने के साथ ही साथ स्टाइलिश भी हैं। आप इन्हें ऑफिस वियर से लेकर पार्टी वियर तक कभी भी कहीं भी कैरी कर सकती हैं। वहीं समर्स में इन सभी पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बेस्ट वैरायटी के कुर्ता सेट्स बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे।
1. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta With Palazzo & Dupatta Set With Handwork
Meera Fab का प्रिंटेड कॉटन अनारकली कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक से लेकर इसका खूबसूरत प्रिंट आकर्षक है। ये एक ऐसा आउटफिट है, जिसे आप सामान्य दिनों में कैरी करने के साथ ही छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी कर सकती हैं। समर्स में ये बॉडी में ठंडक का एहसास बरकरार रखते हैं।
2. KLOSIA Women Viscose Printed Anarkali Kurta Pant Dupatta Set
Klosia का ये प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट समर्स में आपको सॉफ्ट कंफर्टेबल लुक देगा। इसका कलर डिजाइन और फैब्रिक सभी रिफ्रेशिंग हैं, जो समर्स के लिए इसे एक परफेक्ट विकल्प बनाते हैं। अगर आपको लाइट कलर के कपड़े पसंद हैं, तो ये अनारकली जरूर ट्राई करें! इस पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, ये इस आउटफिट के आकर्षण में चार चांद लगा देंगे।
3. MEERA FAB Women Floral Printed Pure Cotton Anarkali Kurta with Palazzos & Dupatta
अगर आपको भी गर्मियों में अनारकली कुर्ता सेट पहनना अच्छा लगता है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें! प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता, प्लाजो और दुपट्टे का सेट एक कंपलीट आउटफिट है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है और साथ ही इसका डिजाइन भी हवादार है। यानी आप इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।
4. KLOSIA Women's Viscose Kurta and Pant with Dupatta Set
समर्स में एक ही आउटफिट में स्टाइल और कंफर्ट दोनों चाहिए, तो प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर अगर आपको ट्रेडिशनल इवेंट्स अटेंड करने हैं, तो भारी भरकम आउटफिट पहनने से अच्छा है आप हल्के आरामदायक अनारकली कुर्ता सेट कैरी करें। इस समय ये विकल्प 83% के ऑफ पर उपलब्ध है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे हाथ से न जाने दें।
5. KLOSIA Women Rayon Printed Anarkali Kurta Set with Dupatta
खूबसूरत प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट, बहुत सी महिलाओं का फेवरेट है। समर सेल में ये 77% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। खासकर जिन महिलाओं को हल्के आरामदायक कपड़े पसंद आते हैं, उन्हें ये जरूर ऑर्डर करना चाहिए। इसका कलर और प्रिंट दोनों बेहद आकर्षक है। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प ऑर्डर कर सकती हैं।
6. KLOSIA Women Rayon Printed Anarkali Kurta and Pant with Dupatta Set
Klosia ब्रांड का रेयान फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट का लुक कमल का है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार जान लगा रहे। अगर आपको भी सिंपल प्रिंटेड लाइटवेट अनारकली चाहिए तो ये ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो ज्यादा न सोचें अपना पसंदीदा विकल्प आज ही ऑर्डर करें।
ये फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन अनारकली कुर्ता सेट समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक सहित इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसे एक बेहतरीन विकल्प बना रहे। अगर आपको भी ढीले ढाले हवादार कपड़े पसंद आते हैं, तो ये अनारकली कुर्ता सेट भूल कर भी मिस न करें।
Leriya का रेयान फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट देखने में आकर्षक होने के साथ ही साथ एक हल्का और आरामदायक विकल्प है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न कॉफी रिफ्रेशिंग हैं। आप इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। हल्के आरामदायक आउटफिट की तलाश है, तो ये आउटफिट ट्राई कर सकती हैं। इतना ही नहीं कंज्यूमर्स ने इसकी फैब्रिक क्वॉलिटी को भी काफी अप्रिशिएट किया है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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