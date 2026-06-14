अब एक ही आउटफिट में पाएं आरामदायक और स्टाइलिश लुक, ऑर्डर करें प्रिंटेड कुर्ता सेट्स
गर्मी में हल्के आरामदायक आउटफिट बेहतरीन विकल्प साबित होंगे, साथ ही इनपर बने रिफ्रेशिंग प्रिंट इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको भी कुर्ता सेट पसंद है, मगर समझ नहीं आता गर्मी में कौन सा विकल्प चुनें! तो यहां इन 8 विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें। हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार इन कुर्ता सेट्स पर रिफ्रेशिंग फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इन्हें एक आकर्षक आउटफिट ऑप्शन बनाते हैं। ये एक ऐसी आउटफिट है जिसे मिनटों में स्टाइल किया का सकता है। ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स तक, आप इन कुर्ता सेट्स को आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इनपर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बड़ी बचत के साथ इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
Arayna ब्रांड के इस प्योर कॉटन कुर्ता सेट को वर्क वियर से लेकर शॉपिंग और आउटिंग जैसे मौकों पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस कुर्ता सेट की प्योर कॉटन फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देगी। इसपर रिफ्रेशिंग फ्लोरल प्रिंट एवं पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। इस समय ये आउटफिट 69% के ऑफ पर उपलब्ध है, आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
2. Amayra Women's Cotton Printed Straight Kurta with Palazzos and Dupatta Set
कंफर्ट जोन में स्टाइलिश दिखना है, तो Amayra ब्रांड का ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। इसपर बने अट्रैक्टिव प्रिंट और पैटर्न महिलाओं को बेहद पसंद आएंगे। इसका कलर कांबिनेशन भी कमाल का है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी इतनी ही हल्की और हवादार है, जिसे गर्मी में बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। कॉलेज जाना हो या ऑफिस या फिर आउटिंग और शॉपिंग का प्लान है, ये कुर्ता सेट किसी भी मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
3. KLOSIA Women's Printed Straight Kurta and Pant with Dupatta Set
Klosia का फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट समर फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन है। कम बजट में बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट की तलाश है, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक से लेकर इसका डिजाइन और इसपर बने प्रिंट और पैटर्न भी कमाल के हैं। वहीं इसका कलर और डिजाइन दोनों बेहद अट्रैक्टिव है। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 77% का छूट चल रहा है।
Arayna ब्रांड के इस कुर्ता सेट की प्रीमियम कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की हवादार है, जो इसे एक समर फ्रेंडली आउटफिट विकल्प बनाती है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी सामान्य से हटकर इसके लुक में चार चांद लगा रहे। इसका कलर कांबिनेशन भी रिफ्रेशिंग है, इसे गर्मी में घंटों स्टाइल कर सकती हैं। मेरी तरह आप भी कंफर्ट जोन में रहते हुए स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इस तरह के कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे।
5. INDO ERA Women's Pure Cotton Printed Straight Kurta & Pant With Dupatta Set
Indo Era का प्योर कॉटन कुर्ता सेट सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। इसका सिंपल डिजाइन और इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसे एक परफेक्ट वर्क वियर कुर्ता सेट बनाते हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज इसे अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। वहीं फेस्टिवल्स के मौके पर या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स में कैरी करने के ये यह बेस्ट ऑप्शन हैं। इस समय ये 83% के ऑफ पर उपलब्ध है, इस आज ही ऑर्डर करें!
Amayra के कुर्ता सेट्स को महिलाएं आजकल काफी पसंद कर रही! प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट एक हल्का और आरामदायक विकल्प है। साथ ही ये देखने में भी काफी एलिगेंट है। यानी इस आउटफिट में आप कंफर्टेबल रहते हुए अपना स्टाइल फ्लांट कर सकती हैं। इसका कलर काफी यूनिक है, हालांकि इसके अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं और सभी पर 68% का ऑफ मिल जाएगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हवादार है, इसलिए गर्मी में इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है।
अगर आपको भी प्रिंटेड सलवार सूट पसंद है, तो Arayna का ये सिंपल और स्टाइलिश स्ट्रेट कुर्ता सेट ट्राई करें। कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट आपके लिए पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इसकी स्किन फ्रेंडली फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होती है। इस प्रकार गर्मी में भी घमौरियों एवं खुजली का खतरा कम हो जाता है।
हल्के आरामदायक A -line कुर्ता सेट को समर्स में जरूर ऑर्डर करें। ये एक हल्का आरामदायक विकल्प है, जिसे आप किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकते हैं। ऑफिस जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो, कंफर्टेबल लुक के लिए इस तरह के कुर्ता सेट परफेक्ट साबित होंगे। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं। साथ ही इस समय इसपर 50% का ऑफ चल रहा है, आधे दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।