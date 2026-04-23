गर्मी में एवरीडे लुक के लिए आर्डर करें कॉटन की ये 8 हल्की और मुलायम साड़ियां
क्या आपको भी साड़ियों का शौक है, तो गर्मी में कॉटन की हल्की आरामदायक साड़ियां बेस्ट रहेंगी। इन्हे घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको भी मेरी तरह साड़ी पहनना पसंद है, परंतु गर्मी में इन्हें पहनने में हिचकिचाहट होती है, तो कॉटन साड़ियों पर एक नजर जरूर डालें। इन सूती साड़ियों की हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर या फिर कोई ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो, ये साड़ियां परफेक्ट रहेंगी। इस समय इन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इन्हें सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें।
कॉटन लिनन सिल्क फैब्रिक से तैयार इस साड़ी का लुक कमाल का है। ये देखने में जितनी आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। ये एक परफेक्ट ऑफिस वियर साड़ी है, इसे महिलाएं सुबह जल्दबाजी में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस साड़ी में अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें। 5.5 मीटर की लंबी साड़ी के साथ 1 मीटर लंबी ब्लाउज पीस मिल जाएगी।
Ajrakh प्रिंट की सॉफ्ट कॉटन साड़ी परभणी प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक है ये साड़ी आपको कमाल का लुक देगी। ऑफिस जाना हो या कोई फॉर्मल कैजुअल इवेंट अटेंड करना हो, ये साड़ी मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं इसकी सॉफ्ट फैब्रिक गर्मी में बॉडी पर आरामदायक महसूस होती है और पसीना अवशोषित करती है, जिससे आपको फ्रेश महसूस होता है।
ये खूबसूरत जयपुरी कॉटन मलमल साड़ी पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं, इसका कलर कांबिनेशन भी कमाल का है। इस साड़ी को ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल इवेंट्स पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये बेहद हल्की और आरामदायक है, पूरे दिन कैरी करने पर भी शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। ये लॉन्ग वेयरिंग साड़ी है।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये साड़ी गर्मी में परफेक्ट रहेगी। इस कॉटन साड़ी पर बेहद खूबसूरती प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसका रंग और प्रिंट दोनों बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। आप इसे नियमित इस्तेमाल के साथ-साथ ट्रेडिशनल इवेंट्स पर या ऑफिस वियर और साथ कैजुअल पार्टी में कैरी कर सकती हैं। ये गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है।
Ajrakh प्रिंट के साथ ये कॉटन साड़ी स्टाइल कमाल का है। ये साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। गर्म मौसम में ये साड़ी आपकी कंफर्ट जोन बन जाएगी। अगर आप भी ऑफिस वियर साड़ियों की तलाश में हैं, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं! ये सॉफ्ट कंफर्टेबल साड़ी आज ही ऑर्डर करें।
अगर आपको भी साड़ियों को शौक है, तो गर्मी में कॉटन साड़ी से बेहतर भला क्या होगा! ये कॉटन लीची सिल्क साड़ी ट्राई कर सकती हैं। इस साड़ी में आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स रहती है और आप बेफिक्र होकर इन्हें लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। इसे पहनना और मैनेज करना बेहद आसान है।
ऑफिस वियर साड़ियों की तलाश में मुझे मिली कॉटन की खूबसूरत साड़ी, जिसे आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसे ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकती है। ये बेहद हल्की और आरामदायक साड़ी है। 5.5 मीटर कि साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाता है। इसे ऑफिस मीटिंग या इंटरव्यू में भी कैरी कर सकती हैं।
अगर आप कॉटन साड़ी की तलाश कर रही हैं, तो इस साड़ी पर एक नजर जरूर डालें। इस सिंपल एलिगेंट साड़ी का लुक कमाल का है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और आरामदायक है। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो समर वाइव दे रहे। 5.5 मीटर की साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।