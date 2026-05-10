समर्स में कंफर्ट और स्टाइल एक साथ चाहिए, तो ऑर्डर करें कॉटन अनारकली कुर्ता सेट्स
कॉटन अनारकली कुर्ता सेट्स आजकल काफी ट्रेडिंग हैं। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक और हवादार फिटिंग इसे महिलाओं के लिए एक परफेक्ट समर आउटफिट बनाते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर्स में कंफर्टेबल पहनने जाओ तो स्टाइल कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और स्टाइलिश पहनो तो पूरे दिन पसीना और गर्मी से परेशानी होती है। अगर इन चीजों से बचना चाहती हैं, तो कॉटन अनारकली कुर्ता सेट्स ट्राई करें। अमेजॉन पर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है। समर सेल में इन सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इससे पहले की प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
1. Pistaa's Women's Pure Cotton Anarkali Floral Printed Kurta with Palazzo & Dupatta Set
Pistaa's का प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक से लेकर इसका खूबसूरत प्रिंट आकर्षक है, जिसे आप किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें कंट्रास्ट में दुपट्टा मिल जाएगा जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
2. Amayra Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo Pants and Dupatta
Amayra का कॉटन प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट समर्स में आपको सॉफ्ट कंफर्टेबल लुक देगा। अगर आपको लाइट कलर के कपड़े पसंद हैं, तो ये अनारकली जरूर ट्राई करें! इस पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो देखने में काफी रिफ्रेशिंग हैं। इस समय ये 71% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे।
3. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta With Palazzo & Dupatta Set With Handwork
समर्स में एक ही आउटफिट में स्टाइल और कंफर्ट दोनों चाहिए, तो कॉटन का ये प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर जिन महिलाओं को हल्के आरामदायक कपड़े पसंद आते हैं, उन्हें ये जरूर ऑर्डर करना चाहिए। इसका कलर और प्रिंट दोनों बेहद आकर्षक है, साथ ही समर डील्स में इस समय 71% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।
4. MEERA FAB Women Floral Printed Pure Cotton Anarkali Kurta with Palazzos & Dupatta
Meera Fab का ये फ्लोरल प्रिंटेड प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आज Mother's Day है, अगर आपने अभी तक मॉम के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, तो ये कुर्ता सेट फौरन ऑर्डर करें। इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और साथ ही 3xl तक साइज भी उपलब्ध है।
Parthvi का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये अनारकली कुर्ता सेट केवल देखने में अट्रैक्टिव नहीं है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और आरामदायक है। इस पर एंब्रॉयडरी की गई है जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रही। इस सिंपल एलिगेंट कुर्ता सेट को आज Mother's Day डे पर मां के लिए आर्डर कर सकती हैं।
6. PARTHVI Women's Printed Cotton Anarkali Kurta & Pant With Dupatta Set
हल्के आरामदायक आउटफिट की तलाश है, तो ये आउटफिट ट्राई कर सकती हैं। इसका लुक कमाल का है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक सहित इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसे एक बेहतरीन विकल्प बना रहे। अगर आपको भी ढीले ढाले हवादार कपड़े पसंद आते हैं, तो ये अनारकली कुर्ता सेट भूल कर भी मिस न करें। 76% के ऑफ ओर इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
7. PARTHVI Women's Pure Cotton Block Printed Ethnic Wear Kurta & Palazzo Pants & Dupatta Set
Parthvi का 100% प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। इसकी फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है। ये कॉटन अनारकली कुर्ता सेट उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जो हल्के आरामदायक आउटफिट्स पसंद करती हैं। इतना ही नहीं कंज्यूमर्स ने इसकी फैब्रिक क्वॉलिटी को भी काफी अप्रिशिएट किया है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें।
8. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo & Dupatta Set
ये अनारकली कॉटन कुर्ता सेट काफी डिमांड में रहा है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं और इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक इसे महिलाओं का पसंदीदा बनाती है। आप इसे समर्स में खुद के लिए खरीदने के साथ ही आज Mother's Day पर मॉम के लिए ऑर्डर कर सकती हैं। 77% के ऑफ पर इस समय ये बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी, इसमें कई अन्य कलर ऑप्शंस भी हैं और ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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