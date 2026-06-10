गर्मी में तरोताजगी का एहसास चाहिए, तो ऑर्डर करें प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स के ये 6 विकल्प
गर्मी में तैयार होते ही पसीने से भीग जाती हैं? या गर्मी में घमौरियां एवं खुजली त्वचा का पीछा नहीं छोड़ रही? तो इस बार ऑर्डर करें प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स के ये 8 विकल्प!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी न केवल चेहरे की त्वचा बल्कि पूरे शरीर की त्वचा को प्रभावित करती है। इस दौरान घमौरियां, खुजली और दाने निकलना बेहद आम है! गर्म हवा, चिलचिलाती धूप और ह्यूमिडिटी त्वचा को चिड़चिड़ा बना देती है। इस स्थिति में सबसे पहले हल्का और आरामदायक आउटफिट चुने! ताकि बॉडी में हवा का बहाव बना रहे और शरीर को ठंडक महसूस होती रहे।
ऑफिस जाना हो या शॉपिंग पर या फिर कहीं जाने की जल्दी हो कुर्ता सेट से बेहतर भला क्या हो सकता है! खासकर प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स, जो गर्मी में शरीर पर मक्खन जैसे महसूस होते हैं। ये एक ऐसा आउटफिट है, जिसे आप किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकते हैं। यहां प्योर कॉटन कुर्ता सेट के 6 बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें!
Amayra ब्रांड का प्योर कॉटन कुर्ता सेट समर फ्रेंडली लाइट वेट आउटफिट है। इस A लाइन कुर्ता सेट को आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकते हैं। इस पर बेहद खूबसूरत प्रिंट और पैटर्न बने हैं, साथ ही इसका रंग भी बहुत रिफ्रेशिंग है। ये आप सभी महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये बेहद मददगार साबित होगा, क्योंकि ऑफिस में लंबे घंटे बिताना और ट्रैवल करना आसान नहीं है।
क्या है कस्टमर्स की राय: कस्टमर ने इस कुर्ता सेट की क्वालिटी को सराहा है। इसकी प्योर कॉटन फैब्रिक कंज्यूमर्स को पसंद आई है, उन्होंने कुर्ते के कपड़े को मक्खन जैसा मुलायम बताया है। मिल मिलाकर इस पर पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। हालांकि, इसके रंग को लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की है।
Amayra का 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है। अगर आप भी गर्मी में घमौरी एवं खुजली से परेशान रहती हैं, तो ये कुर्ता सेट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी काफी खूबसूरत हैं। ये आउटफिट कंप्लीट समर वाइब दे रही, जिसे आप सभी अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप भी समर्स में अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो ये कुर्ता सेट ट्राई करें।
इसपर क्या है कस्टमर्स की राय: इस कुर्ता सेट पर 5 में से 4.2 की रेटिंग आई है, यानी ये लोगों को पसंद आया है। खासकर इसके प्योर कॉटन फैब्रिक को लोगों ने बेहद हल्का और आरामदायक बताया है। गर्मी में आरामदायक कपड़े के तौर इसे एक बेहतरीन विकल्प बताया जा रहा है। कुल मिलाकर लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है।
3. MEERA FAB Women Floral Printed Pure Cotton Straignt V-Neck Kurta with Trousers & Dupatta
Meera Fab के प्योर कॉटन कुर्ता सेट की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। इसका V नेक स्टाइल इसे अधिक आकर्षक बना रहा। इस प्रिंटेड कुर्ता सेट के साथ ढीला ढाला प्लाजो आएगा, जो बेहद हल्का और आरामदायक विकल्प है। अगर आप भी मेरी तरह लाइटवेट कपड़े पहनना पसंद करती हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। वर्किंग महिलाओं के लिए भी अच्छा विकल्प है, ऑफिस में बैठना हो या ट्रैवल करना हो, ये बेहद आरामदायक महसूस होगा।
क्या है कस्टमर्स की राय: कंज्यूमर्स ने इसकी कॉटन फैब्रिक क्वालिटी को सराहा है, इसके कपड़े को मुलायम और हवादार बताया जा रहा है। हालांकि, उसके गले के डिजाइन को लेकर कुछ लोगों ने मिक्सड ओपिनियन दिया हैं, मगर कुल मिलाकर कंज्यूमर्स ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है।
लंबे समय से गर्मी में प्योर कॉटन कुर्ता सेट की तलाश है, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्का आरामदायक प्रिंटेड कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। Arayna ब्रांड का समर फ्रेंडली प्योर कॉटन कुर्ता सेट एक आकर्षक आउटफिट ऑप्शन है। इस कुर्ता सेट का कलर और प्रिंट दोनों बेहद यूनीक है।
इसपर क्या है कस्टमर्स की राय: इस कुर्ता सेट को कंज्यूमर्स ने काफी पसंद किया है। इसकी फैब्रिक क्वालिटी से लेकर इसके डिजाइन की लोगों ने भर-भर के तारीफ की है। साथ ही इसे एक बेहतरीन फिटिंग और कंफर्टेबल आउटफिट बताया जा रहा है।
Amayra ब्रांड का प्योर कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। खासकर गर्मी में त्वचा पर घमौरियां निकल आती हैं, या आप खुजली आदि से परेशान रहती हैं, तो ये कुर्ता सेट ट्राई कर सकती हैं। ये शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो बॉडी पर पसीना जमा नहीं होने देती, जिससे रैशेज और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। साथ ही इस समय ये बजट फ्रेंडली प्राइस पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से जाने दें!
इसपर क्या है कस्टमर्स की राय: उपभोक्ताओं के अनुसार इस कुर्ता सेट का रंग और डिजाइन दोनों कमाल का है। इसके हल्के आरामदायक मेटेरियल पर लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आए हैं। ऑफिस में से लेकर डेली वियर के लिए ये एक बेहतरीन आउटफिट बताई जा रही है।
Amayra का प्योर कॉटन कुर्ता सेट महिलाओं को बेहद पसंद आया है। इस कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न काफी अट्रैक्टिव हैं, जो आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। अगर आपको भी समर्स में हल्के आरामदायक आउटफिट की तलाश है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। विशेष रूप से वर्किंग महिलाओं के लिए ये आउटफिट आरामदायक और आकर्षक रहेगी।
इसपर क्या है कस्टमर्स की राय: इसके प्योर कॉटन फैब्रिक को लोगों ने सराहा है। इसके कॉटन मटेरियल की तारीफ हुई है। साथ ही इसे एक बेहतरीन फिटिंग और कंफर्टेबल आउटफिट बताया जा रहा है। कुल मिलाकर इस प्रोडक्ट पर 5 में से 4.2 की रेटिंग आई है, लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है।
इन प्योर कॉटन कुर्ता पर एक नज़र जरूर डालें:
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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