स्लीवलेस कुर्ता सेट्स की तलाश में मुझे मिलें ये 8 सुपर कंफर्टेबल बजट फ्रेंडली विकल्प
गर्मियों में स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक के लिए स्लीवलेस कुर्ता सेट से बेहतर भला क्या होगा? यहां इनके 8 बजट फ्रेंडली विकल्प बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में ऑफिस जाना हो या कॉलेज या घर के बाहर आउटिंग और शॉपिंग पर जाना, आउटफिट डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चिलचिलाती धूप और गर्मी झेलने के लिए आपके पास हल्के मुलायम आउटफिट्स का कलेक्शन होना चाहिए। ऐसे ही आरामदायक आउटफिट की तलाश में मुझे मिलें स्लीवलेस कुर्ता सेट्स के 8 सुपर कंफर्टेबल ऑप्शंस। साथ ही इस समय इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Yash Gallery का स्लीवलेस कॉटन कुर्ता सेट देखने में जितना खूबसूरत है इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और आरामदायक है। इस पर बने बंधनी प्रिंट मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। इसके साथ दुपट्टा भी आएगा, यानी ये एक कंपलीट एथनिक वियर है। इसे झुमके और बैंगल्स के साथ स्टाइल करें, इस समर सीजन ये आपके लुक में चार चांद लगा देगा।
ऑफिस जाना हो या कॉलेज इस स्लीवलेस कुर्ता सेट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस प्लेन कुर्ते के साथ प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। हल्की मुलायम फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट आपके लुक में चार-चार लगा देगा। यदि लंबे समय से आरामदायक आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें।
कॉटन प्रिंटेड कुर्ता और प्लाजो सेट एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। इसे गर्मियों में आराम से स्टाइल कर सकते हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं, जो इस समर सीजन आपको रिफ्रेशिंग लुक देंगे। इस समय ये प्रोडक्ट 70% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है।
Klosia ब्रांड का ये सिंपल एलिगेंट कुर्ता सेट एक हल्का और आरामदायक विकल्प है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप भी समर फ्रेंडली कुर्ता सेट की तलाश में हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। वर्किंग महिलाएं या कॉलेज गर्ल्स इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये ऑल डे कंफर्टेबल आउटफिट है।
Anni Designer के इस प्रिंटेड कुर्ता सेट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। साथ ही इसमें आरामदायक बॉटम वियर मिल जाएगा, जिसे ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। वहीं इस आउटफिट पर 52% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
क्या गर्मी में आपको भी अधिक पसीना आता है, तो ये स्लीवलेस कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की आरामदायक है, जो शरीर में हवा का बहाव बनाए रखती है। आरामदायक होने के साथ ही साथ इसका आकर्षक लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये स्लीवलेस कुर्ता सेट कंप्लीट समर वाइब दे रहा। गर्मियों में लंबे समय तक तरोताजगी का एहसास चाहिए, तो ये आउटफिट ऑर्डर करें।
समर वियर कॉटन कुर्ता सेट की तलाश में मुझे मिला ये खूबसूरत कुर्ता और शरारा सेट। ये न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। खासकर ये आउटफिट गर्मियों में आपकी बॉडी पर बेहद कंफर्टेबल महसूस होगी और आप इसे बेफिक्र होकर पूरे दिन कैरी कर सकती हैं। इस समय इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
इस कुर्ता सेट की फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है और गर्मियों में शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इसे ऑफिस वियर से लेकर कॉलेज गर्ल्स भी आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। समर्स की शॉपिंग शुरू करनी है और कुछ हल्का और आरामदायक तलाश रही हैं, तो इस आउटफिट को एक मौका जरूर दें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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