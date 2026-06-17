आरामदायक एहसास और स्टाइलिश लुक के लिए आज ही खरीदें प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट्स
Amazon पर अनारकली कुर्ता सेट्स के कई बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी में अगर आपको भी समझ नहीं आता कब कौन सी आउटफिट पहने, तो प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट्स ट्राई करें! हल्के और आरामदायक फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट्स की लूज फिटिंग शरीर पर हल्की और आकर्षक महसूस होती है। ये गर्मी में तरोताजगी का एहसास बरकरार रखती है। ऑफिस में लंबे समय तक काम करना हो या कॉलेज में क्लासेस के लिए भाग दौड़ करनी हो, कॉटन अनारकली कुर्ता सेट (Anarkali Kurta Set) बेस्ट विकल्प साबित होंगे। Amazon पर अनारकली कुर्ता सेट्स के कई बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
1. PARTHVI Women's Pure Cotton Block Printed Ethnic Wear Kurta & Palazzo Pants & Dupatta Set
Parthvi ब्रांड का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये अनारकली कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और आरामदायक है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार-चार लगा रहे। खासकर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें कुर्ता सेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। इस समय इसपर 72% का ऑफ उपलब्ध है, यानी आप इसे आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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2. MANHAREE | Women's Rayon Anarkali Kurta with Pant & Dupatta Set
Manharee के इस खूबसूरत अनारकली कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, आप इसे लंबे घंटों आराम से पहन सकती हैं। सफेद और पिंक के कांबिनेशन में ये अनारकली कुर्ता सेट आपके ऊपर बेहद खूबसूरत लगेगा। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। 77% के आकर्षक डिस्काउंट पर ये केवल 699 में उपलब्ध मिल जाएगा। इस क्वालिटी का कुर्ता सेट इतने कम दाम में मिलना बहुत मुश्किल है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
3. PARTHVI Women's Printed Cotton Anarkali Kurta & Pant With Dupatta Set
इस अनारकली कुर्ता सेट की फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। गर्मी में लंबे घंटों तक इन्हें कैरी करने के बाद भी शरीर को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आप भी मेरी तरह गर्मी में अपनी आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल इवेंट्स पर आप इस अनारकली कुर्ता सेट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है और दोनों पर बने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट इनके आकर्षण का केंद्र हैं। इस विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
4. Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Nermosa के ब्लू रंग के इस खूबसूरत प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इस कुर्ता सेट के गले के डिजाइन पर मिरर वर्क किया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे! इस कुर्ता सेट को गर्मी में ट्रेडिशनल इवेंट्स पर स्टाइल करें, ये आपको पूरे दिन कंफर्टेबल लुक देगी। वहीं जिन महिलाओं को अधिक पसीना आता है, उनके लिए ये एक कमाल का विकल्प है, क्यूंकि इसकी हवादार फैब्रिक बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है।
5. Amayra Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo Pants and Dupatta
Amayra ब्रांड के इस अनारकली कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इस पूरे कुर्ता सेट पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसे एक समर रिफ्रेशिंग आउटफिट बना रहे! इसे ऑफिस वियर से लेकर फेस्टिवल्स के मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल जाएगा और सभी पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।
6. KLOSIA Women's Rayon Anarkali Kurta Pant and Dupatta Set
ब्लू और सफेद रंग के कांबिनेशन में तैयार ये अनारकली कुर्ता सेट देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जो शरीर में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। गर्मी में इसे रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं, ये पूरे दिन बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करेगी। वहीं खुदके लिए या गिफ्टिंग के हिसाब से भी ऑर्डर कर सकती हैं। इस प्रोडक्ट पर 83% का ऑफ मिल रहा, इस मौके का लाभ जरूर उठाएं और अपना पसंदीदा सूट ऑर्डर करें।
7. KLOSIA Women's Rayon Printed Anarkali Kurta and Pant with Dupatta Set
Klosia ब्रांड के इस अनारकली कुर्ता सेट को बहुत सी महिलाओं ने पसंद किया है। इस पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इस प्रोडक्ट की फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, इसलिए गर्मी के दिनों में आप इसे लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। इसका कंफर्टेबल फिट शरीर में हवा का बहाव बरकरार रखता है, जिससे शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बॉडी रिलैक्स रहती है। ये फेस्टिव सीजन के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
8. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo & Dupatta Set
MEERA FAB का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही कंफर्टेबल महसूस होगा। इस अनारकली कुर्ता सेट पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं, ये देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही एक आरामदायक आउटफिट ऑप्शन है। ये कुर्ता सेट हमेशा से डिमांड में रहा है और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया है। इसमें अन्य कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। इसकी फैब्रिक बेहद हवादार और मुलायम है, जो बॉडी को इरिटेट किए बगैर शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है।
प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट गर्मियों के लिए एक आरामदायक और स्टाइलिश विकल्प है।
ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल इवेंट्स के लिए अनारकली कुर्ता सेट्स आदर्श हैं।
अनेक ब्रांड्स द्वारा आकर्षक डिस्काउंट के चलते अनारकली कुर्ता सेट्स किफायती बन गए हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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