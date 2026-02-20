वर्क वियर फॉर्मल शर्ट की शॉपिंग पर पाएं 40 से 70% का ऑफ, यहां खरीदें इनके 8 विकल्प
रोजाना ऑफिस में फॉर्मल शर्ट्स कैरी करते हैं, तो यहां शर्ट्स के बेहतरीन विकल्प आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे। MRP से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
क्या आपको भी फॉर्मल वियर शर्ट की तलाश है? अगर हां, तो Amazon पर आपको इनकी वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी। ऑफिस से लेकर मीटिंग हो या इंटरव्यू फॉर्मल शर्ट्स कैरी करना जरूरी है। इसलिए आपके वार्डरोब में फॉर्मल शर्ट के कुछ अच्छे विकल्प होने चाहिए। अगर आप भी लंबे समय से फॉर्मल शर्ट्स लेने का सोच रहे हैं, तो यहां टॉप ब्रांड्स के फॉर्मल शर्ट आपको आकर्षक डिस्कॉम ऑफर के साथ उपलब्ध मिल जाएंगे। इन्हें लगभग आधे दाम पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा, मोबाइल उठाएं और एक्सप्लोर करें फॉर्मल शॉर्ट्स के ये 8 विकल्प।
Amazon Brand के इस शर्ट को 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है। लॉन्ग स्लीव्स और क्लासिक कॉलर के साथ चेस्ट पॉकेट भी आएगा। हल्के रंग के इस शर्ट का लुक कमाल का है। इसमें आपको कई अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट पर 60% का ऑफ मिल जाएगा, केवल 599 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
Van Heusen कॉटन स्लिम फिट शर्ट एक बेस्ट ऑप्शन है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। ये चेक पैटर्न ऑफिस वियर से लेकर फॉर्मल कोर्ट के साथ लेयर करने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इन्हें आराम से लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं। इस समय ये प्रोडक्ट 40% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जानें दें।
Amazon Brand का 100% कॉटन फॉर्मल शर्ट लॉन्ग स्लीव्स और क्लासिक कॉलर स्टाइल में आएगा, जो डीसेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। ये परफेक्ट वर्क वियर शर्ट है, इसे आप किसी भी बॉटम के साथ अपने अनुसार स्टाइल कर सकते हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, गर्म मौसम में ये बॉडी पर पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस होगा।
Highlander का स्लिम फिट शर्ट का कॉटन पॉलिस्टर मिक्स कंपोजिशन एक हल्का और आरामदायक विकल्प है। लॉन्ग स्लीव्स क्लासिक कॉलर एक परफेक्ट वर्क वियर लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। इसमें आपको अलग-अलग कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें। वहीं ये कोट के साथ लेयर करने पर भी आकर्षक लगेगा।
Amazon Brand का फुल स्लीव कॉटन फॉर्मल शर्ट, एक परफेक्ट वर्क वियर आउटफिट है। रोजाना ऑफिस में फॉर्मल शर्ट कैरी करते हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई करें। आप सभी के वार्डरोब में 1 से 2 व्हाइट शर्ट तो जरूर होने चाहिए। ये प्लस साइज में भी उपलब्ध है, साथ ही इनमें अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सभी पर 59% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Majestic man का क्लासिक स्लिम फिट फॉर्मल शर्ट का 100% कॉटन फैब्रिक एक हल्का और मुलायम विकल्प है। अगर आप भी ऑफिस वियर फॉर्मल शर्ट की तलाश में हैं, या मीटिंग अटेंड करनी है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसे हर मौसम आराम से कैरी कर सकते हैं। इस शर्ट में कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।
Majestic man का कॉटन स्लिम फिट शर्ट का प्योर कॉटन फैब्रिक एक हल्का और मुलायम विकल्प है। गर्मी में रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होंगे, खासकर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इन्हें आराम से कैरी कर सकते हैं। इस शर्ट में कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।
Van Heusen का क्लासिक स्लिम फिट फुल स्लीव्स फॉर्मल शर्ट को 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है। इसकी फैब्रिक बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स्ड रखती है। अगर आप भी रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर फॉर्मल शर्ट कैरी करते हैं, तो आपके वार्डरोब में ये ऑप्शन जरूर होना चाहिए। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसे फॉर्मल इवेंट्स में कोट के अंदर कैरी कर सकते हैं। 39% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
