गर्मी में रोजाना इस्तेमाल के लिए यहां खरीदें हल्के आरामदायक कॉटन टी शर्ट्स
अगर आप भी कॉटन टी शर्ट ढूंढ रहे हैं, तो Amazon के ये 8 समर फ्रेंडली विकल्प एक्सप्लोर करें। यहां सिंगल से लेकर कॉम्बो पैक के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी के मौसम में जो चीज सबसे जरूरी है वो है आरामदायक आउटफिट। हल्के आरामदायक आउटफिट में आपको पूरे दिन Ac और कूलर की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे हों, या आउटिंग या शॉपिंग का प्लान है गर्मी में कॉटन टी शर्ट से बेहतर भला क्या होगा। हल्के आरामदायक ढीले-ढाले टी शर्ट्स शरीर में हवा का बहाव बनाए रखते हैं, इस तरह शरीर में ठंडक बनी रहती है। अगर आप भी कॉटन टी शर्ट ढूंढ रहे हैं, तो Amazon के ये 8 समर फ्रेंडली विकल्प एक्सप्लोर करें। यहां सिंगल से लेकर कॉम्बो पैक के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं।
1. Jockey 2714 Men's Super Combed Cotton Rich Solid Round Neck Half Sleeve T-Shirt
Jockey ब्रांड का कॉटन रेगुलर टी शर्ट गर्मी के लिए एक बेस्ट विकल्प है। कॉटन के हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार इस टी-शर्ट के कंफर्ट को मैच करना बहुत मुश्किल है। ये शरीर में हवा का बहाव बनाए रखते हैं और तपती गर्मी में भी बॉडी रिलैक्स रहती है। यहां आपको इनके अन्य कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, सभी पर डिस्कॉम ऑफर भी चल रहा है।
Amazon ब्रांड का ये पोलो टी शर्ट न केवल देखने में आकर्षण के बल्कि इसकी कॉटन फैब्रिक भी बेहद हल्की और मुलायम है। इसे चिलचिलाती गर्मी में भी आराम से कैरी कर सकते हैं। इसका आरामदायक फिटिंग शरीर में हवा का बहाव बनाए रखता है, जिससे पसीना जमा नहीं होता। ये टी-शर्ट प्लस साइज में भी उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Amazon Brand का 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये लूज फिटेड कॉटन टी-शर्ट गर्मी में रोजाना इस्तेमाल के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये 3 के सेट में आयेगा, जो बेहद कम दाम में उपलब्ध है। साथ ही इसका प्लस साइज भी मिल जाएगा। डेली वियर से लेकर ट्रैवल, शॉपिंग या आउटिंग के दौरान कैरी करने के लिए ये परफेक्ट रहेंगे। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं।
Lavi's का ये हल्का मुलायम कॉटन टी शर्ट आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आपको भी समर्स में कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद है, तो ये टी-शर्ट जरूर ऑर्डर करें। इसे किसी भी बॉटम वियर के साथ आराम से स्टाइल कर सकते हैं। डेली वियर से लेकर आउटिंग हो या शॉपिंग इन्हें हर मौके पर कैरी करें, ये बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे। इस समय इस पर 39% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें!
5. XENOVAURBAN Unisex Regular Cotton Combo of 3 Solid Color Tshirt
गर्मी में आप सभी के वार्डरोब में कम से कम तीन-चार शर्ट तो जरूर होने चाहिए, जिन्हें आप डेली वियर से लेकर शॉपिंग, आउटिंग और अन्य इवेंट्स पर कैरी कर सके। इस तरह के टी शर्ट इस चिलचिलाती गर्मी में आपके बहुत काम आएंगे। ये टी-शर्ट 3 के सेट में उपलब्ध है, जिसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है। साथ ही इस समय ये 45% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, जिसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
6. Max Men's Cotton Regular Fit Half Sleeves Crew Neck Solid Lounge T-Shirt
Max का ये बजट फ्रेंडली टी शर्ट सस्ता है मगर ये आपको प्रीमियम क्वालिटी में मिलेगा। इसकी हल्की आरामदायक कॉटन फैब्रिक इसे समर्स के लिए एक बेस्ट विकल्प बनाती हैं। खासकर गर्मी में एवरीडे स्टाइलिंग के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं! इसमें कई आकर्षक कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, जिन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
7. Aventura Outfitters Men's Regular Fit T-Shirt (Pack of 4)
Aventura ब्रांड का ये टी शर्ट कॉम्बो ऑर्डर करें और पूरी गर्मी बेफिक्र हो जाएं! 4 पीस के प्लेन कॉटन टी-शर्ट की हल्की आरामदायक फैब्रिक आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसमें 4 अलग अलग रंग के टी शर्ट आएंगे जो पसीना अवशोषित करते हैं और खुजली एवं घमौरियों का खतरा कम कर देते हैं। इसलिए गर्मी में रोजाना कैरी करने के साथ ही आउटिंग शॉपिंग या ट्रैवलिंग के दौरान भी इन्हें स्टाइल कर सकते हैं।
Allen Solly का पोलो टी-शर्ट एक हल्का और मुलायम विकल्प है। समर्स में एवरीडे स्टाइलिंग के लिए ये बेस्ट रहेंगे। इस टी शर्ट की हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। आप गर्मी में इसे किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा। तो इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें!
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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