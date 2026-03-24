इस समर सीजन मिनटों में होना है तैयार, तो ऑर्डर करें 6 बेस्ट ऑफिस वियर Co-Ord सेट
कंफर्टेबल ऑफिस वियर आउटफिट की तलाश है? तो ऑर्डर करें ये 6 Co-Ord सेट्स। इन सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित अन्य एडीशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में ज्यादातर महिलाएं अपने आउटफिट्स को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, खासकर जब ऑफिस में बैठे लंबे घंटे बिताने होते हैं, तो आपकी आउटफिट और भी मायने रखती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं, ऑफिस वियर Co-Ord सेट्स के कुछ बेस्ट विकल्प। इन्हें मिनटों में स्टाइल कर, सिंपल और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट कर सकती हैं। Amazon समर कलेक्शन में कॉटन Co-Ord सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है, और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा।
क्रोचेट से तैयार ये Co-Ord सेट देखने में जितनी आकर्षक है, पहनने के बाद उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। खासकर गर्मी में ये सिंपल और अट्रैक्टिव आउटफिट वर्किंग महिलाओं के लिए एक बेस्ट रहेगी। इन्हें मिनटों में स्टाइल कर आप अपना लुक खुलकर फ्लॉन्ट कर सकती हैं। वहीं कॉलेज गर्ल्स भी इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस समय ये प्रोडक्ट 57% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Yashika का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये फ्लोरल प्रिंटेड co-ord गर्मी में रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। ये आउटफिट कंप्लीट समर वाइब है, इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको भी गर्मी में हल्के और आरामदायक आउटफिट पहनना पसंद है, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये आउटफिट बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। यानी अब गर्मी में कंफर्ट के लिए अपना फैशन ट्रेंड कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है।
ये फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन Co-Ord सेट का लुक बेहद आकर्षक है। खासकर वर्किंग महिलाओं को ये बहुत पसंद आएगी। सुबह उठकर जल्दबाजी में तैयार होना पड़ता है, तो इस आउटफिट को अपने समर कलेक्शन में जरूर शामिल करें। ये मिनटों में एस्थेटिक और रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। आउटिंग पर जाना हो या ऑफिस इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसे अपने अनुसार कैजुअल वियर के तौर पर कहीं भी कैरी कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, तो बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस Co-Ord सेट का लुक बेहद आकर्षक है। इस समर वियर को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। खासकर अगर आपको अधिक पसीना आता है, तो इसे स्टाइल करें। कॉटन की हवादार फैब्रिक शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देती, जिससे घमौरियों का खतरा कम हो जाता है। वर्किंग महिला हों या कॉलेज गर्ल ये आप सभी को बेहद पसंद आएगी।
कॉटन फैब्रिक से तैयार इस कंफर्टेबल Co-Ord सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न देखने में बेहद आकर्षक हैं, और इस आउटफिट को एक कंपलीट समर वाइब दे रहे हैं। ये एक परफेक्ट डेली वियर आउटफिट है, खासकर गर्मी में ये आउटफिट बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इनमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। तो इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
बढ़ रही गर्मी में आरामदायक आउटफिट की तलाश है, तो इस Co-Ord सेट पर एक नजर जरूर डालें। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इस आउटफिट के आकर्षण में चार चांद लगा रहे। एवरीडे समर लुक के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। खासकर ये वर्किंग महिलाओं की फर्स्ट चॉइस है। इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटिंग और गेटअवे के दौरान भी स्टाइल कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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