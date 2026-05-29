समर वियर साड़ियों की तलाश में मुझे मिलें कॉटन और लिनन साड़ियों के 8 बेहतरीन विकल्प
गर्मी में भी साड़ी लुक प्लांट करना चाहती हैं, तो कॉटन लिनन फैब्रिक से तैयार इन साड़ियों पर एक नजर जरूर डालें! इस समय ये खूबसूरत साड़ियां आपके बजट में उपलब्ध मिल जाएंगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी में जितना हल्का और आरामदायक कपड़ा पहना जाए उतना बेहतर है। मगर आपको ऑफिस या वर्क वियर के तौर पर साड़ियां कैरी करना होता है, या फिर आप साड़ियों की शौकीन हैं, और गर्मी में भी साड़ी लुक प्लांट करना चाहती हैं, तो परेशान न हों, कॉटन और लिनन फैब्रिक की साड़ियां है न! इन्हें आप गर्मी में भी निश्चिंत होकर स्टाइल कर सकती हैं। इन साड़ियों की हल्की हवादार फैब्रिक बॉडी में हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे शरीर में ठंडक बना रहता है। साथ ही इन्हें कैरी करना काफी आसान है और ये बेहद लाइटवेट होती हैं। आप इन्हें पूरे दिन पहन कर रख सकती हैं। अगर आपको लग रहा है, मैं किन साड़ियों की बात कर रही हूं, तो इस लेख में आपको मिलेंगी ऐसी 8 समर फ्रेंडली खूबसूरत साड़ियां।
1. SIRIL Women's Cotton Linen Kalamkari Printed Handloom Saree with Unstitched Blouse Piece
कॉटन लिनन फैब्रिक से तैयार ये हल्की आरामदायक साड़ी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इस पर खूबसूरत कलमकारी प्रिंट किया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा! इसकी फैब्रिक बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होती है, तो महिलाएं गर्मी में आराम से इसमें अपना लुक फ्लांट कर सकती हैं। साथ ही ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, तो मौके का लाभ जरूर उठाएं।
2. SIRIL Women's Cotton Linen Embroidery Work Saree with Unstitched Blouse Piece
अगर आपको भी हल्की आरामदायक मगर आकर्षक साड़ी चाहिए तो ये विकल्प ट्राई करें! कॉटन लिनन फैब्रिक से तैयार इस खूबसूरत साड़ी पर थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है, इस पर छोटे-छोटे रंग-बिरंगे फूल बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। आप इसे वर्क वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं। ये आपको आकर्षक लुक देगी।
3. SIRIL Women's Cotton Linen Printed Saree with Unstitched Blouse Piece
SIRIL ब्रांड की इस हल्की आरामदायक साड़ी को कॉटन लिनन फैब्रिक से तैयार किया गया है। ये एक समर फ्रेंडली ऑप्शन है। खासकर जो महिला रोजाना अपने वर्कप्लेस पर साड़ी कैरी करती है, उनके पास इस तरह की साड़ियां होनी चाहिए! इस तपती गर्मी में सिंथेटिक और हैवी साड़ियां बॉडी को बुरी तरह इरिटेट कर सकती हैं, लेकिन कॉटन लिनन फैब्रिक से तैयार ये साड़ी बॉडी पर पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस होगी और आप आराम से अपना काम एंजॉय कर सकती हैं।
4. Crafts Moda Cotton Saree for Women with Unstitched Blouse Piece, Lightweight mulmul sari
Crafts Moda की कॉटन फैब्रिक से तैयार हल्की मुलायम साड़ी पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं। इस तरह की साड़ियां आजकल काफी ट्रेंड में है, महिलाएं और लड़कियां दोनों इन्हें काफी पसंद कर रही हैं। अगर आप भी साधारण कॉटन साड़ी से हटकर इस तरह की ट्रेडिंग साड़ियां ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है।
5. ANAND SAREES Women's Printed Cotton Linen Saree With Unstitched Blouse piece
Anand की कॉटन लिनन फैब्रिक से तैयार ये हल्की मुलायम साड़ी एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ये एक बजट फ्रेंडली साड़ी है, जो इस समय बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी। लिनन की हल्की मुलायम फैब्रिक इस तपती गर्मी में भी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। अगर आप भी साड़ी लेने का सोच रही हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें।
Swornof की लखनवी चिकनकारी लिनन कॉटन फैब्रिक से तैयार खूबसूरत साड़ी आप सभी को पसंद आएगी। खासकर जिन महिलाओं को साड़ियां पहनना पसंद है और वो गर्मी में भी अपना साड़ी लुक फ्रंट करना चाहती हैं, तो इस तरह की हल्की मुलायम साड़ी खरीदें। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 78% का छूट मिल रहा है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
7. Women Cotton Saree With Blouse Piece., Multicolor 5.5 Meter With Running Blouse
कॉटन की हल्की मुलायम वर्क वियर साड़ी की तलाश है, तो ये ऑप्शन कैसा रहेगा! इस खूबसूरत साड़ी को महिलाओं के साथ-साथ लड़कियों ने भी पसंद किया है। साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की आरामदायक है, जिसे आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। तो ज्यादा न सोचें 75% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
8. SGF11 Women's Soft Cotton Linen Silk Saree With Unstitched Blouse Piece
SGF 11 की सॉफ्ट कॉटन लिनन सिल्क फैब्रिक से तैयार ये समर फ्रेंडली साड़ी शरीर पर बेहद हल्की और आरामदायक महसूस होगी। अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए, तो इस तरह की साड़ी स्टाइल कर सकती हैं। इसे वर्क वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट तक अपने अनुसार कैरी कर सकती हैं। इस समय ये 76% के ऑफ पर उपलब्ध मिल रहा है, वॉडरोब रिफ्रेश सेल का फायदा उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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