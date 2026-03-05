आजकल फैशन ट्रेंड में छाई हैं शॉर्ट कुर्तियां, यहां खरीदें 8 आरामदायक विकल्प

फैशन ट्रेंड हमेशा बदलते रहते हैं, परंतु पिछले कुछ सालों से शॉर्ट कुर्तियां लगातार ट्रेंडिंग रही हैं। Amazon पर शॉर्ट कुर्ती कि वैरायटी उपलब्ध है, इन्हें आप आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

फैशन ट्रेंड हमेशा बदलते रहते हैं, परंतु पिछले कुछ सालों से शॉर्ट कुर्तियां लगातार ट्रेंडिंग रही हैं। वर्क वियर से लेकर कॉलेज गर्ल्स हों या रोजाना घर पर कैरी करना हो, शॉर्ट कुर्ती आरामदायक और बजट फ्रेंडली विकल्प है। इन्हें बिना किसी मेहनत के मिनटों में स्टाइल किया जा सकता है। ये किसी भी बॉटम वियर के साथ खासकर बैगी जींस, फ्लेयर्ड ट्राउजर यहां तक कि शॉर्ट्स के साथ भी अट्रैक्टिव लगती है। इन्हें मिनटों में किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल कर सकती हैं। आउटिंग और डे आउट के दौरान ये सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे। Amazon पर शॉर्ट कुर्ती कि वैरायटी उपलब्ध है, इन्हें आप आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Feranoid को कॉटन फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती देखने में जितनी आकर्षक है, शरीर पर उतनी आरामदायक महसूस होगी। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, ये गर्मी के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज इस कुर्ती की मदद से कंफर्ट जोन में फैशन प्लांट कर सकती हैं। इसकी हवादार फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, जिससे इन्हें लंबे समय तक पहनने के बाद भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती।

इस तरह स्टाइल करें: ब्लू या ब्लैक बैगी जींस या प्लाजो के साथ पेयर करें। बैंगल्स के साथ स्टाइल करना न भूलें।

Amazon Brand की रेगुलर प्रिंटेड कॉटन कुर्ती शरीर पर हल्की और मुलायम महसूस होगी। इसका लुक बेहद आकर्षक है, ये आपकी बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। वर्किंग महिलाएं हो या कॉलेज गर्ल्स इसे सभी कैरी कर सकती हैं। वहीं ये प्लस साइज में भी उपलब्ध है, इसे हर बॉडी शेप की महिला स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 64% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

इस तरह स्टाइल करें: काले या सफेद प्लाजो के साथ पेयर करें। फ्लेयर्ड ट्राउजर भी आकर्षक लुक देंगे।

Stylum की कॉटन फैब्रिक से तैयार ये फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती एक आरामदायक ऑफिस वियर आउटफिट है। शॉर्ट कुर्ती का ट्रेंड लगातार बना हुआ है, और इस तरह के टॉप स्टाइल कुर्ती का ट्रेंड तो कभी पुराना नहीं होगा। अगर गर्मी में अधिक पसीना आता है, तो इस तरह की ढीली ढाली कॉटन की हवादार कुर्तियां पहनें। इससे बॉडी में हवा का बहाव बना रहता है और शरीर को रिलैक्स रहने में मदद मिलती है।

इस तरह स्टाइल करें: ट्राउजर या जींस के साथ स्टाइल करें। साथ में स्मार्टवॉच पहनें और अपने बालों में पोनीटेल बनाएं।

इस शॉर्ट कुर्ती पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिसे लंबे समय तक कैरी किया जा सकता है। हल्की और हवादार फैब्रिक से तैयार इस शॉर्ट कुर्ती को आप किसी भी मौके पर आराम से कैरी कर सकती हैं। साथ ही ये बजट फ्रेंडली है, 76% के ऑफ के साथ इसे केवल 359 रुपए में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

इस तरह स्टाइल करें: सफेद या ब्लू बैगी जींस, पैंट या प्लाजो के साथ पेयर करें। बैंगल्स पहनने से लुक एन्हांस होगा।

मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक के लिए ये बांधनी प्रिंटेड शर्ट कुर्ती ट्राई कर सकती हैं। आलिया कट स्टाइल इसे एक यूनिक विकल्प बनाती है। साथ ही बंधनी प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसे ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग या फिर फेस्टिवल पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस शॉर्ट कुर्ती को मिनटों में स्टाइल किया जा सकता है। साथ ही इस समय ये 72% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी। इस मौके को हाथ से न जाने दें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

इस तरह स्टाइल करें: फ्लेयर्ड प्लाजो या ट्राउजर के साथ स्टाइल करें। ब्लू बैगी जींस भी खूबसूरत लगेगी, साथ ही झुमके और बैंगल्स आपके लुक को कंपलीमेंट देंगे।

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये ट्यूनिक टॉप शॉर्ट कुर्ती का स्टाइल कुछ अलग है, जो काफी आकर्षक लग रहा। इसे महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। एवरीडे लुक के लिए ये कंफर्टेबल आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जिसे लंबे समय तक कैरी किया जा सकता है। वर्किंग महिलाएं इसे ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: इस शॉर्ट कुर्ती को सफेद प्लाजो या ब्लू बैगी जींस के साथ पेयर करें। साथ में छोटे इयररिंग्स कैरी करें।

Amazon Brand का ये फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती गर्मी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप लंबे समय से कुर्ती लेने का सोच रही हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। इनकी मदद से ट्रेडिंग स्टाइल क्रिएट करने में मदद मिलेगी। इसमें आगे गले के पास बटन मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार खोल सकती हैं। खूबसूरत आउटफिट के कई अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, साथ ही लोगों ने भी इस पर काफी पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 50% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

इस तरह स्टाइल करें: ब्लैक प्लाजो, ब्ल्यू बैगी जींस के साथ स्टाइल करें।

Amazon Brand की ये फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट कुर्ती काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव है, जिसकी फैब्रिक भी मुलायम है। इस तरह आप इसे लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं। शॉर्ट कुर्ती का ट्रेंड लगातार बना हुआ है, और इस तरह के टॉप स्टाइल कुर्ती का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होगा। अगर गर्मी में अधिक पसीना आता है, तो इस तरह की ढीली ढाली कॉटन की हवादार कुर्तियां पहनें। अगर आपको ऑफिस जाते वक्त तैयार होने का अधिक समय नहीं मिल पाता, तो इस शॉर्ट कुर्ती की मदद से मिनटों में तैयार हो सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: इसे सफेद प्लाजो या ट्राउजर के साथ स्टाइल करें। ब्लू बैगी जींस भी आकर्षक लगेंगे।

