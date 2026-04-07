समर्स में आरामदायक लुक के लिए स्टाइल करें कॉटन कुर्ता सेट्स के ये 8 विकल्प
गर्मी में अगर आप भी हल्के और आरामदायक कपड़े पसंद करती हैं, तो कुर्ता सेट्स के ये विकल्प जरूर एक्सप्लोर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्म मौसम में बॉडी अधिक सेंसिटिव होती है, ऐसे में पसीना, धूल, गंदगी और प्रदूषण के कारण घमोरियां एवं रैशेज का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है आप हल्के और आरामदायक कपड़ों को प्राथमिकता दें। गर्म मौसम ने कॉटन कुर्ता सेट्स से बेहतर और कुछ भी नहीं! गर्मी में कॉटन के हल्के और आरामदायक कुर्ता सेट्स आराम से मिनटों में स्टाइल हो जाते हैं। कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार होती है, इसलिए ये पसीना अवशोषित करती है और स्किन को ड्राई रखती है। हवा का बहाव बने रहने से शरीर में ठंडक का एहसास होता है। अगर आपने अभी तक समर कलेक्शन में कॉटन कुर्ता सेट्स शामिल नहीं किए, तो ये अच्छा मौका है! इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Amayra के कॉटन कुर्ता सेट का हल्का और मुलायम मटेरियल गर्मी के लिए इसे आरामदायक विकल्प बना रहा। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आकर्षक हैं, साथ ही इसका रिफ्रेशिंग रंग गर्मियों में तरोताजा लुक देगा। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स इस आउटफिट को आराम से लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं। ये शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे।
कॉटन कुर्ता सेट समर्स में महिलाओं की फर्स्ट चॉइस होता है! अगर आपने अभी तक इन्हें समर कलेक्शन में शामिल नहीं किया, तो ये विकल्प आज ही ऑर्डर करें। ये एक सिंपल और अट्रैक्टिव आउटफिट ऑप्शन है। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। वहीं इसकी फैब्रिक की बात करें, तो वो बेहद हल्की और आरामदायक है। चिलचिलाती गर्मी में भी ये कुर्ता सेट शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखेगा। अगर आपको भी मेरी तरह हल्के और आरामदायक कपड़े पसंद हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें।
ये कॉटन कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। इस पर बने अलग-अलग तरह के प्रिंट और पैटर्न आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। हल्की और मुलायम फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट हवादार है, इसलिए गर्मी में शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बॉडी को ठंडा रखता है। अगर आप कॉटन के बजट फ्रेंडली वर्क वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो ये कुर्ता प्लाजो सेट जरूर ट्राई करें। इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा।
हल्के गुलाबी रंग का प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट का लुक जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। खासकर जिन महिलाओं को ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पसंद हैं, उनके लिए ये पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। अगर आपको भी कॉटन के बजट फ्रेंडली वर्क वियर कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता प्लाजो सेट जरूर ट्राई करें।
कॉटन प्रिंटेड कुर्ता सेट रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे बहुत से लोगों ने खरीदा है और इस पर लोगों के पॉजिटिव रिव्यू भी देखने को मिले हैं। इसकी फैब्रिक क्वालिटी से लेकर कलर और डिजाइन को सभी ने एप्रिशिएट किया है। तो क्यों न इस समर सीजन इसे आप भी ट्राई करें।
Creation & You का कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड कुर्ता प्लाजो सेट आजकल काफी ट्रेडिंग है। इस एस्थेटिक आउटफिट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है, और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। साथ ही इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो बॉडी पर पसीना जमा नहीं होने देगी। ऑफिस जाना हो या कॉलेज इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये ऑल डे कंफर्ट के लिए परफेक्ट रहेगी। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।
Amayra का ये प्योर कॉटन कुर्ता सेट खासकर समर सीजन के लिए तैयार किया गया है। वहीं जिन लोगों को अधिक पसीना आता है, उनके लिए ये पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इसकी 100% हल्की और हवादार कॉटन फैब्रिक बिल्कुल मक्खन जैसी है। यानी अब बेफिक्र होकर गर्मियों में अपना स्टाइल प्लांट कर सकती हैं। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसकी फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है, साथ ही ये बजट फ्रेंडली भी है।
रेगुलर फिट कॉटन कुर्ता सेट महिलाओं का पसंदीदा है। इसका कलर और डिजाइन दोनों बेहद आकर्षक है। इसका रंग और डिजाइन दोनों बेहद आकर्षक है, जो आपके लुक में चार चांद लगा देगा। वहीं इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आकर्षण का केंद्र हैं। साधारण कुर्ता सेट से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें। पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग पर जाना हो या गर्मी में छोटी-मोटी पार्टी अटेंड करनी हो, आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।
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