डियर गर्ल्स समर डील्स में कॉलेज वियर कुर्ता सेट्स पर पाएं 50 से 80% का शानदार छूट
कुर्ता सेट्स पर 50 से 80% तक ऑफ मिल जाएगा। ये मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे हाथ से न जाने दें। कॉलेज वियर से लेकर वर्किंग महिलाएं ऑफिस वियर के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कॉलेज वियर के लिए हल्के आरामदायक आउटफिट की तलाश है, तो कुर्ता सेट से बेहतर भला क्या होगा! समर डील्स में Amazon पर कुर्ता सेट्स बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं। इन पर 50 से 80% तक ऑफ मिल जाएगा। ये मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे हाथ से न जाने दें। इन कुर्ता सेट्स को कॉलेज वियर से लेकर वर्किंग महिलाएं ऑफिस वियर के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं।
रेगुलर फिट कॉटन कुर्ता सेट एक सिंपल आउटफिट है। इसमें 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार प्लेन कुर्ता आएगा, साथ में प्रिंटेड प्लाजो भी मिल जाएगा। लड़कियां कॉलेज वियर के साथ इन्हें ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं। इस समय ये 67% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।
Anni Designer का ये प्रिंटेड कुर्ता, प्लाजो सेट सिंपल और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। साधारण ट्रेंड से हटकर के झलक ट्राई करना है, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। ये खासकर उनके लिए परफेक्ट है, जिन्हें सिंपल और आरामदायक कपड़े पसंद हैं। यह देखने में जितना अट्रैक्टिव है, पहनने में उतना ही आरामदायक महसूस होगा।
ये उनके लिए परफेक्ट रहेगा जिन्हें अपनी कंफर्ट में फैशनेबल दिखना पसंद है। इस प्लेन कुर्ता सेट का लुक आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की आरामदायक है। इस परफेक्ट आउटफिट को लड़कियां एवं महिलाएं दोनों स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 73% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Anni Designer का ये कंफर्टेबल कुर्ता प्लाजो सेट एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। यह न केवल देखने में स्टाइलिश है, बल्कि इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप भी कॉलेज वियर के तौर पर कुर्ता स्टाइल करना चाहती हैं, तो ये ऑप्शन आज ही ऑर्डर करें।
हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी हल्की आरामदायक है। अगर आप लंबे समय से कॉलेज वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। लड़कियां एवं महिलाएं कॉलेज और ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं। इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। आप अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 81% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड कुर्ता और प्लाजो सेट की फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो बॉडी पर आरामदायक महसूस होती है। कॉलेज और ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आपको रिलैक्स रहने में मदद करेगी। इसकी हवादार फैब्रिक बॉडी में हवा का बहाव बनाए रखती है। अगर आपको अधिक पसीना आता है, तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा।
कॉटन फैब्रिक से तैयार प्लाजो सेट देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने में उतनी ही आरामदायक है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। अगर आपको भी सिंपल और एलिगेंट एथेनिक वियर पसंद है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। समर्स में कैरी करने के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है।
कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता प्लाजो सेट को खासकर उनके लिए तैयार किया गया है, जो फैशन के साथ कंफर्ट को भी प्राथमिकता देती हैं। ये कलरफुल कुर्ता सेट एक परफेक्ट कॉलेज और वर्क वियर आउटफिट है, जिसे आप लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं। जिन महिलाओं को आरामदायक कपड़े पसंद है, उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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