गर्मी में कंफर्ट से जरूरी कुछ भी नहीं! ऑर्डर करें कॉटन कुर्ता सेट्स के 6 हवादार विकल्प
गर्मी में अगर आप भी अपने कपड़ों को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो कॉटन के हल्के हवादार कुर्ता सेट्स ट्राई करें! यहां इनके 6 बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में अपनी आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो कॉटन कुर्ता सेट से बेहतर भला क्या होगा! खासकर जो महिलाएं रोजाना ट्रैवल करके ऑफिस जाती हैं, उनके लिए हल्के आरामदायक कुर्ता सेट्स बहुत जरूरी हैं। कुर्ता सेट्स आरामदायक होते हैं, साथ ही सॉफ्ट लुक क्रिएट करने में मदद करते हैं। Amazon पर समर फ्रेंडली हवादार कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इस समय इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Arayna ब्रांड का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार समर फ्रेंडली लाइट वेट कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इसमें कुछ अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। इसे 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, इसे जरूर ऑर्डर करें!
इस तरह स्टाइल करें: हाथों में बैंगल्स और फ्लैट सैंडल के साथ स्टाइल करने पर ये आकर्षक लुक देंगे!
Amayra ब्रांड का समर फ्रेंडली कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी कॉटन फैब्रिक इसे गर्मियों के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाती हैं। इस कुर्ते पर बने प्रिंट और पैटर्न भी आकर्षक हैं, आप इसे अपन अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। खासकर जिन महिलाओं को ढीले ढाले आउटफिट की तलाश है, उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा।
इस तरह स्टाइल करें: गर्मी में इस हल्के हवादार आउटफिट को छोटे झुमके और बैंगल्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। साथ में फ्लैट सैंडल के साथ पेयर करें।
3. Amayra Women's Cotton Printed Straight Kurta with Palazzos and Dupatta Set
Amayra ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट कम दाम में प्रीमियम फुल देंगे। इसकी फैब्रिक हल्की आरामदायक होने के साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। लोगों ने इसके कलर कांबिनेशन को भी रिफ्रेशिंग बताया है। ये एक अच्छा डील है, इसे हाथ से न जाने दें।
इस तरह स्टाइल करें: कानों में झुमके और हाथों में घड़ी के साथ स्टाइल करें। साथ में बिंदी जरूर लगाएं!
4. PARTHVI Women's Printed Cotton Anarkali Kurta & Pant With Dupatta Set
Parthvi अनारकली कॉटन कुर्ता सेट समर फ्रेंडली आउटफिट है। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर या फिर शॉपिंग का प्लान हो, ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है, जो गर्मी में बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करेगी। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: इस हल्के हावड़ा कुर्ता सेट को हाथों में बैंगल्स के साथ स्टाइल करें! साथ में छोटे झुमके और बिंदी भी लगाएं।
5. MIRCHI FASHION Pure Cotton Women's Straight Fit Stylish Kurta Set with Dupatta & Trouser
Mirchi Fashion का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट का लुक कमाल का है। गर्मी में इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, इस तरह आप इन्हें लंबे घंटों तक बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। इस समय ये 81% ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस तरह स्टाइल करें: इस कुर्ता सेट के साथ गले में पतला चेन और कानों में झुमके पहने। साथ में बैंगल्स के साथ स्टाइल करें!
6. Arayna Women's Cotton Printed Floral Straight Kurta with Palazzo Pants and Dupatta
ये कॉटन कुर्ता सेट उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें हल्के और आरामदायक कपड़ों की तलाश होती है। इसकी हवादार फैब्रिक शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देती और ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इस ट्रेडिंग कुर्ता सेट का कलर और प्रिंट दोनों यूनिक है। इसे आज ही ट्राई करें!
इस तरह स्टाइल करें: हाथों में घड़ी और कानों में छोटे झुमके के साथ पैरों में फ्लैट सैंडल कैरी करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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