इस समर मिनटों में स्टाइल करें कॉटन की ये 10 हल्की और मुलायम साड़ियां

फैशनेबल और कंफर्टेबल लुक के लिए इस बार गर्मी में ट्राई करें कॉटन की हल्की और मुलायम साड़ियां। यहां आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर 8 आरामदायक साड़ियां उपलब्ध मिल जाएंगी।

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समर सीजन शुरू हो चुका है और आपको साड़ियां कैरी करनी हैं, तो इस बार हल्की और आरामदायक सूती साड़ियां ट्राई करें। सिंथेटिक या भारी कपड़े पहनने पर पसीना त्वचा पर बना रहता है, और रैशेज एवं खुजली की समस्या हो सकती है। सूती साड़ी हवादार होती है साथ ही पसीना अवशोषित करती है, जिससे बॉडी में ठंडक का एहसास बना रहता है और और आपको रिलैक्स्ड रहने में मदद मिलती है। Amazon पर सूती यानी कॉटन साड़ियों के कई विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

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हल्की और मुलायम साड़ी शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। खासकर गर्म मौसम में ये बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। अगर आप भी हल्की और आरामदायक साड़ी की तलाश में हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। 5.5 मीटर की लंबी साड़ी के साथ 1 मीटर लंबी ब्लाउज पीस मिल जाएगी। इस सुंदर और कंफर्टेबल साड़ी को आप डेली वियर के तौर पर पहनने के साथ ऑफिस में कैरी कर सकती हैं।

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लाइट ग्रीन रंग की इस साड़ी की फैब्रिक हवादार है, जिससे पसीना शरीर पर नहीं फंसता और घमौरियों का खतरा कम हो जाता है। ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इस साड़ी पर की गई खूबसूरत प्रिंट और बॉर्डर स्टाइल इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। इसका कलर बेहद यूनीक है, जिसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है। यह लॉन्ग वेयरिंग साड़ी है। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं।

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फ्लोरल प्रिंटेड इस हैंडलूम साड़ी का लुक कमाल का है। इस कॉटन साड़ी पर बेहद खूबसूरत प्रिंट बने हैं, इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। साथ ही इसका कलर कांबिनेशन भी यूनिक है। इसे नियमित इस्तेमाल के साथ-साथ ट्रेडिशनल इवेंट्स पर या ऑफिस वर्क के साथ कैजुअल पार्टी में कैरी कर सकती हैं। ये बॉडी पर बेहद लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी।

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55% कॉटन और 45% खादी मटेरियल से तैयार ये खूबसूरत साड़ी गर्मी में महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ऑफिस जाना हो या कैजुअल आउटिंग पर, आप इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 75% का ऑफ मिल रहा है। तो बिना इंतजार किए ये साड़ी आज ही ऑर्डर करें।

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ब्लू और सफेद कलर कांबिनेशन की इस साड़ी का लुक कमाल का है। ये साड़ी देखने में जितनी आकर्षक है, पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। समर सीजन इसे वर्क वियर से लेकर रोजाना कैरी कर सकती हैं। इसे पहनना और कैरी करना बेहद आसान। 5.5 मीटर की साड़ी 0.80 मीटर का ब्लाउज पीस के साथ आती है। इस साड़ी पर 60% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, यानी इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

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JALTHER हैंडीक्राफ्ट प्रिंटेड साड़ी का लुक कमाल का है। कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो गर्मी में आपके शरीर को रिलैक्स रखती है। खासकर अगर आपको अधिक पसीना आता है, तो कॉटन फैब्रिक उन्हें सोखती है और शरीर को ठंडा रहने में मदद करती है। आप इसे नियमित इस्तेमाल के साथ-साथ ट्रेडिशनल इवेंट्स पर या ऑफिस वर्क के साथ कैजुअल पार्टी में कैरी कर सकती हैं। अगर ये विकल्प पसंद आया है, तो 90% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें। ये मौका दोबारा नहीं आएगा।

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काला रंग पसंद है, तो ये साड़ी आपके लिए तैयार की गई है। इस ट्रेडिशनल कॉटन साड़ी की फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होगी। खासकर गर्मियों में शरीर में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है और आप लंबे समय तक बेफिक्र होकर इन्हें कैरी कर सकती हैं। इसमें कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और सभी पर 68% का ऑफ मिल जाएगा। 5.50 मी की साड़ी के साथ 0.80 मीटर का अनस्टिच्ड ब्लाउज फैब्रिक आएगा।

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ये सूती साड़ी गर्मी में किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी की जा सकती है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक खुलकर स्टाइल प्लांट करने में मदद करेगी। खासकर पूजा और त्योहार पर यह अधिक खूबसूरत लगती है। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकती हैं। इसके फैब्रिक से हवा पास होती है, जिससे बॉडी पर पसीना लंबे समय तक नहीं रहता और ठंडक का एहसास बना रहता। 5.5 मीटर की साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।

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ग्रे रंग की ये साड़ी बूटी और बॉर्डर स्टाइल के साथ आएगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ 1.2 मीटर का ब्लाउज पीस आएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं। इस खूबसूरत साड़ी का लुक कमल का है, साथ ही इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है। अगर आप भी लंबे समय से समर फ्रेंडली साड़ी की तलाश में हैं, तो इस विकल्प को हाथ से न जाने दें। ये साड़ी वर्किंग महिलाओं के लिए गर्मी में यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।

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हल्की मलमल साड़ी गर्मी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें साड़ी पहनना पसंद है। इस साड़ी की फैब्रिक आपके शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इसे वर्क वियर से लेकर कैजुअल आउटिंग और ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर और पैटर्न ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।

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