सिर्फ साड़ी लपेटने की जगह इस गर्मी अलग-अलग तरीके से स्टाइल करें कॉटन की आरामदायक साड़ियां!
गर्मी में साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना है? तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर अपनी पसंदीदा कॉटन साड़ी आज ही ऑर्डर करें।
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क्या आपको भी साड़ियों का शौक है, मगर इस भीषण गर्मी में साड़ी पहनने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है! या जब कभी साड़ी पहनने की बारी आती है, तो जैसे तैसे इसे लपेट लेती हैं? तो ऐसा करने की जगह अमेजॉन की ये 8 खूबसूरत कॉटन साड़ियां ट्राई करें! ये बेहद हल्की और आरामदायक हैं, जिन्हें जैसे तैसे लपेटने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें अलग-अलग तरीके से स्टाइल कर सकती हैं। मॉडर्न से लेकर पिंटरेस्ट लुक तक इन साड़ियों को अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। ये आपको खूबसूरत लुक देगी। ये सभी साड़ियां देखने में जितनी खूबसूरत हैं, इनकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। यानी गर्मी में भी आप इन्हें बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं।
1. Women Cotton Saree With Blouse Piece., Multicolor 5.5 Meter With Running Blouse
कॉटन की इस हल्की हवादार साड़ी को डेली वियर के तौर पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। साधारण लेकिन आकर्षक लुक चाहिए तो इसे ऑर्डर करें! अगर आपको भी साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना पसंद है, मगर गर्मी के कारण ये मुमकिन नहीं हो पता, तो इस तरह की हल्की मुलायम साड़ी आपको पसंदीदा लुक फ्लॉन्ट करने में मदद करेगी। इसपर 75% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
2. SGF11 Women's Soft Cotton Linen Silk Saree With Unstitched Blouse Piece
SGF 11 सॉफ्ट कॉटन लिनन सिल्क साड़ी एक बेहद खूबसूरत विकल्प है। इस साड़ी की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, गर्मी में आप इसे पूरे दिन आरामदायक एहसास के लिए ऑर्डर कर सकती हैं। इस लिनन साड़ी का खूबसूरत डिजाइन आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस साड़ी को ऑफिस वियर से लेकर छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर स्टाइल कर सकती हैं। इस साड़ी में कई हल्के रंग उपलब्ध हैं, जो गर्मी में तरोताजगी का एहसास देंगे।
3. SGF11 Women's Soft Cotton Linen Silk Saree With Blouse Piece
SGF 11 ब्रांड की इस सॉफ्ट कॉटन साड़ी की फैब्रिक हल्की और हवादार है। साथ ही इस साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों कमाल का है। इन्हें डेली वियर से लेकर ऑफिस वियर तक महिलाएं मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर गर्मी में हल्के साधारण साड़ी की तलाश है, तो इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इसमें अन्य हल्के रंग भी उपलब्ध हैं, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
4. Sidhidata Women's Kota Doria Cotton Manipuri Saree With Unstitched Blouse Piece
Sidhidata की कॉटन मणिपुरी साड़ी का लुक बेहद आकर्षक है। ये समर्स में बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। इस साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों खूबसूरत है, जिसे कैजुअल और ट्रेडिशन तरह से स्टाइल कर सकती हैं। अगर गर्मी में हल्के साधारण साड़ी की तलाश है, तो इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। ये साड़ी ट्रेडिशनल इवेंट के लिए भी एक अच्छा विकल्प है।
5. Crafts Moda Cotton Saree for Women with Unstitched Blouse Piece, Lightweight mulmul sari
Craft moda की कॉटन साड़ी का कलर कांबिनेशन बेहद यूनीक है। इस मुलमुल साड़ी की हल्की हवादार फैब्रिक इसे एक आकर्षक आउटफिट विकल्प बनाती है। गर्मी में इस रंग के कपड़े काफी पसंद किए जाते हैं। अगर आपको भी कॉटन साड़ी की तलाश है, तो ये मुलायम साड़ी शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। ऑफिस जाना हो या कोई ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो, इस स्किन फ्रेंडली साड़ी को हर मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।
SWORNOF की कॉटन सिल्क साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएंगी। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक गर्मी में शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होती है। वर्किंग महिलाएं इसे गर्मी में अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये शरीर को शांत और रिलैक्स रहने में मदद करेगी। ये लॉन्ग वेयरिंग साड़ी है। इस समय इसपर 76% का ऑफ उपलब्ध है, इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
7. RATAN Pure Cotton Printed Mul Mul Saree for Women
RATAN की प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार मलमल साड़ी का लुक कमाल का है। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं, जो समर रिफ्रेशिंग वाइब देंगे। इस बॉलीवुड स्टाइल कॉटन मलमल साड़ी की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। महिलाएं इस तरह की साड़ियां पसंद कर रही हैं, क्योंकि इन्हें गर्मी में वर्क वियर से लेकर कैजुअल इवेंट्स पर आराम से स्टाइल किया जा सकता है। इस समय ये 71% के ऑफ पर उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
8. RATAN Pure Cotton Printed Mul Mul Saree for Women
RATAN की सॉफ्ट कॉटन मलमल साड़ी का लुक कमाल का है। इसकी कॉटन लिनन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, इन्हें समर्स में मैनेज करना काफी आसान होता है। इसकी फैब्रिक से लेकर इसका रंग और प्रिंट सभी की खूबसूरती का जवाब नहीं! ये साड़ी गर्मी में शरीर पर बिल्कुल मक्खन जैसी महसूस होगी, यानी आप इन्हें बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। इसे वर्क वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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