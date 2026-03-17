समर कलेक्शन में शामिल करें ये बजट फ्रेंडली कॉटन कुर्तियां, कंफर्ट और स्टाइल की गारंटी
गर्मी में जितना आरामदायक कपड़ा पहना जाए उतना अच्छा है। यहां कॉटन कुर्ती के 8 बजट फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में हल्के और आरामदायक कपड़ों का अपना एक खास महत्व है। खासकर बढ़ती गर्मी के साथ कॉटन कुर्ती का डिमांड भी बढ़ जाता है। समर्स में आउटिंग पर जाना हो या ऑफिस जाना कॉटन की कुर्ती आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये देखने में आकर्षक लगते हैं और शरीर पर भी हल्के और आरामदायक महसूस होते हैं। Amazon पर आरामदायक कुर्तियों की वैरायटी उपलब्ध है, सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा तो इंतजार कैसा, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ती का लुक कमाल का है। इसे कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो शरीर पर बेहद कंफर्टेबल महसूस होगी। इसकी फैब्रिक हवादार है, ये बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। थ्री क्वार्टर स्लीव्स और राउंड नेक के साथ ये आपके लुक में चार चांद लगा देगी। इस कुर्ती की मेंटेनेंस बहुत आसान है, इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
इस जयपुरी प्रिंटेड कुर्ती का लुक कमाल का है। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। गर्मी में कैरी करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। कॉटन की हल्की फैब्रिक पसीना अवशोषित करती है, जिससे खुजली, हीट पिंपल आदि का खतरा कम हो जाता है। 79% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
अनारकली स्टाइल प्रिंटेड कॉटन कुर्ती खूबसूरत लुक देगी। इस कुर्ती का कलर कांबिनेशन काफी खूबसूरत है। साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसी महिलाओं ने काफी पसंद किया है। ये हवादार कुर्ती गर्मी में बेहतरीन विकल्प साबित होगी। इसे ऑफिस, कॉलेज और आउटिंग के दौरान मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक की मेंटेनेंस बेहद आसान है, इसे मशीन में वॉश किया जा सकता है।
कॉटन के इस रिलैक्स फिट कुर्ते की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। ये गर्मी में कैरी करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज, इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 57% का ऑफ उपलब्ध है। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए इसे जरूर ट्राई करें। कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट को काफी अप्रिशिएट किया है।
कॉटन की प्रिंटेड V नेक स्ट्रेट कुर्ती का लुक कमाल का है। कॉटन फैब्रिक की इस कुर्ती को आप रोजाना स्टाइल कर सकती हैं। इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक गर्मी में शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। खासकर जिन्हें अधिक पसीना आता है, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। ये पसीना अवशोषित करती है, जिससे घमौरियों का खतरा कम हो जाता है।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ती आपके लुक में चार चांद लगा देगी। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, इसे आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं। साथ ही कंज्यूमर्स ने भी इसे काफी पसंद किया है। ये कुर्ती आपको प्लस साइज में उपलब्ध मिल जाएगी और सभी पर 75% लग रहा।
Janasya की इस कुर्ती पर स्ट्रिप्स बने हुए हैं। इस कुर्ती की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। इसे गर्मी में आराम से कैरी कर सकती हैं। खासकर आपको अत्यधिक पसीना आता है, तो ये उसे अवशोषित करती है और बॉडी को ड्राई रखती है। नियमित इस्तेमाल के लिए या ऑफिस जाने के लिए कॉटन कुर्ती की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें।
Max का ये स्ट्रेट कुर्ती का लुक आकर्षक है। कॉटन फैब्रिक से तैयार इस कुर्ते पर थ्रेड एंब्रॉयड्री की गई है, जिसका आकर्षण बढ़ा रही। ऑफिस और कॉलेज जाने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी। इसके अलावा आप इसे आउटिंग और कैजुअल इवेंट्स पर भी बैगी जींस के साथ कैरी कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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