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समर सीजन कॉटन साड़ियों की मदद से रिक्रिएट करें कंगना रनौत का पार्लियामेंट साड़ी लुक

Mar 18, 2026 03:43 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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कंगना बेहद खूबसूरती और सिंपलीसिटी के साथ कॉटन साड़ियां स्टाइल करती हैं, उन्होंने कॉटन साड़ियों का स्टैंडर्ड नेक्स्ट लेवल पर सेट कर दिया है। तो क्यों न आप भी इन्हें ट्राई करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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कंगना रनौत पार्लियामेंट में अलग-अलग खूबसूरत ट्रेडिशनल साड़ी लुक में नजर आती हैं। कंगना का मॉडर्न ट्रेडीशनल साड़ी लुक हर जगह ट्रेंड कर रहा है। लोग इनकी स्टाइल और फैशन सेंस को अप्रिशिएट करने के साथ ही महिलाएं इन्हें फॉलो भी कर रही हैं। खासकर कंगना कॉटन की हल्की और मुलायम साड़ियों में नजर आती हैं। वे बेहद खूबसूरती और सिंपलीसिटी के साथ कॉटन साड़ियां स्टाइल करती हैं, उन्होंने कॉटन साड़ियों का स्टैंडर्ड नेक्स्ट लेवल पर सेट कर दिया है। तो क्यों न आप भी इन्हें ट्राई करें। गर्मी में कॉटन साड़ियों से बेहतर भला क्या होगा! आज हम आपके लिए कंगना के पार्लियामेंट्री लुक से इंस्पायर्ड होकर कॉटन साड़ियों के कुछ खूबसूरत विकल्प लाए हैं, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

समर सीजन कॉटन साड़ियों की मदद से रिक्रिएट करें कंगना रनौत का पार्लियामेंट साड़ी लुक

गर्मी में रिफ्रेशिंग रहेंगी हल्के गुलाबी रंग की साड़ियां

कंगना कई बार हल्के गुलाबी और प्याजी रंग के कॉटन मलमल फैब्रिक से तैयार साड़ियों में दिखी हैं। अमेजॉन पर ऐसे ही सिंपल और एलिगेंट साड़ियों के कई विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी बेहद सस्ते दाम पर। तो क्यों न इस बार गर्मी में कुछ हटकर ट्राई किया जाए, खासकर वर्किंग महिलाएं इन साड़ियों को मिनटों में स्टाइल कर फैशन आइकन बन सकती हैं।

एलिगेंट साड़ियों के कई विकल्प उपलब्ध हैं.
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ट्रेंड फॉलो करने में मदद करेंगी ब्रॉड बॉर्डर स्टाइल कॉटन साड़ियां

इस बार गर्मी में कॉटन की ब्रॉड बॉर्डर स्टाइल साड़ियां स्टाइल करें। ये आजकल काफी ट्रेडिंग हैं, और महिलाएं इन्हें बेहद पसंद कर रही। कंगना रनौत भी अलग-अलग तरह की ब्रॉड बॉर्डर डिजाइन की साड़ियों में अपना ट्रेडिशनल लुक फ्लॉन्ट करती देखी हैं। वर्किंग प्रोफेशनल महिलाओं के लिए ऐसी साड़ी से फॉर्मल लुक क्रिएट करना बेहद आसान हो जाता है। Amazon पर ऐसी साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे और कर सकती हैं।

कंगना रनौत.
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सॉफ्ट और रिफ्रेशिंग लुक के लिए ट्राई करें फ्लोरल प्रिंटेड साड़ियां

हल्के और आरामदायक सूती कपड़ों पर बने फ्लोरल प्रिंट समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कंगना अक्सर पार्लियामेंट सेशन के दौरान फ्लोरल प्रिंटेड खूबसूरत साड़ी में नजर आती हैं। इन्हें आप मिनट में स्टाइल कर सकती हैं। जो एक अट्रैक्टिव और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करते हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ऐसी साड़ी बेस्ट रहेगी। वहीं गर्मी में ये बॉडी पर मक्खन जैसी महसूस होती है, जिससे आपके लिए इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है।

कंगना रनौत साडी लुक.
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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
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