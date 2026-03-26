इस गर्मी स्टाइल करें इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग कॉटन मलमल साड़ियां, यहां खरीदें 8 विकल्प
आजकल सोशल मीडिया पर हल्की और मुलायम फैब्रिक से तैयार कॉटन मलमल साड़ियां ट्रेडिंग हैं, अगर आप भी लंबे समय से इन्हें खरीदने पर विचार कर रही हैं, तो ऑर्डर करें ये 8 विकल्प।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आप भी इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग मलमल साड़ियों की फैन हैं और लंबे समय से इन्हें खरीदना चाहती हैं, तो अब इंतजार खत्म हुआ! इस समर सीजन अमेजॉन पर आपको इनकी वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी। अलग-अलग रंग और खूबसूरत पैटर्न की इन साड़ियों में आप ट्रेडिशनल मॉडर्न लुक क्रिएट कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर या फिर पार्टी अटेंड करनी हो, इन साड़ियों को आप किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। तो फिर इंतजार कैसा, आइए एक्सप्लोर करते हैं, मलमल साड़ियों के कुछ बेहतरीन ऑप्शंस।
प्लेन बॉर्डर स्टाइल मलमल कॉटन साड़ी का मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसका कलर कॉन्बिनेशन भी कमाल का है। ये एक आरामदायक विकल्प है। समर सीजन शुरू हो रहा है और इस दौरान आपके वार्डरोब में मलमल की साड़ी जरूर होनी चाहिए। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं।
अगर आपको साड़ी में पिंट्रेस्ट लुक क्रिएट करना है, तो इस मलमल साड़ी पर एक नजर जरूर डालें। बेहतरीन कलर कॉन्बिनेशन और इसका खूबसूरत प्रिंट आपके लुक में चार चांद लगा देगा। ये एक ऐसी साड़ी है जिसे वर्किंग महिलाएं ऑफिस वियर से लेकर पार्टी वियर तक कहीं भी किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।
अगर आपको भी सिंपल और एलिगेंट साड़ियां पसंद हैं, तो ये कॉटन मलमल साड़ी ट्राई करें। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आपको मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक देंगे। साथ ही इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो चिलचिलाती गर्मी में भी शरीर पर आरामदायक महसूस होती है। अगर आपको भी यह विकल्प पसंद आया है, तो 83% के आकर्षक ऑफ के साथ इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
गुलाबी रंग की ये हल्की और मुलायम साड़ी गर्मी में रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इस साड़ी की हल्की और मुलायम फैब्रिक बेहद आरामदायक है, आप इसे बेफिक्र होकर लंबे घंटों तक कैरी कर सकती हैं। गर्मी में ये बॉडी को इरिटेट किए बगैर एक खूबसूरत लुक देगी। इसमें अलग-अलग कलर और पैटर्न के विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 91% का ऑफ मिल रहा है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा।
हरे रंग की ये मलमल साड़ी देखन में बेहद रिफ्रेशिंग है। साथ भी इस पर बने खूबसूरत प्रिंट और पैटर्न इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। अगर आप ऑफिस वियर साड़ियों की तलाश में हैं, तो समर्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसे आज ही ऑर्डर करें। वर्किंग महिलाएं वर्क वियर के तौर पर इस साड़ी को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस साड़ी को बांधना और कैरी करना बेहद आसान है।
कॉटन मलमल फैब्रिक से तैयार इस 5.5 मीटर कि साड़ी का लुक बेहद कमाल का है। अगर आपको भी इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग मलमल साड़ी में पिंटरेस्ट लुक चाहिए तो इस विकल्प को जरूर ऑर्डर करें। इस पर बने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट गर्मियों में आपको एक खूबसूरत लुक क्रिएट करने में मदद करेंगी। अगर आपको भी हल्की और आरामदायक साड़ी पसंद है, तो ये विकल्प हाथ से न जानें दें।
ये साड़ी प्रोफेशनल वर्क वियर के लिए बेस्ट रहेगी। साथ ही फेस्टिवल्स पर इन्हें कैरी करें, इनमें नियमित कामकाज को करना बेहद आसान होगा। इस साड़ी का कलर कांबिनेशन कमाल का है, साथ ही इसपर बने प्रिंट भी बेहद अट्रैक्टिव हैं। गर्म मौसम में भी ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इसके साथ ब्लाउज पीस आएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टिच करवा सकती हैं।
ये मलमल साड़ी हल्की और आरामदायक है। इसका रंग और प्रिंट दोनों आकर्षक है। गर्मी में रिफ्रेशिंग लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, बॉडी पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। तो इंतजार कैसा इस साड़ी को 90% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही आर्डर करें। इसमें अलग-अलग प्रिंट और पैटर्न के विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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