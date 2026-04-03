स्ट्रेस फ्री कंफर्टेबल लुक के लिए इस गर्मी स्टाइल करें कॉटन हॉफ शर्ट
इस बार गर्मी में आरामदायक लुक के लिए कॉटन के हॉफ शर्ट ट्राई करें! Amazon पर हॉफ शर्ट की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
समर्स में टी शर्ट पहन कर बोर हो गए हैं, तो इस बार हाफ शर्ट ट्राई करें! कॉटन के हल्के आरामदायक हाफ शर्ट चिलचिलाती गर्मी में शरीर को रिलैक्स रहने में मदद करेंगे। ये हवादार होते हैं और शरीर में हवा का बहाव बनाए रखते हैं, जिससे पसीना जमा नहीं होता और आप तरोताजा महसूस करते हैं। इस तरह गर्मी में भी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स रहती है और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर या फिर कैजुअल पार्टी अटेंड करनी हो, इन्हें किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकते हैं। तो फिर इंतजार कैसा! Amazon पर हॉफ शर्ट की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर।
Majestic Man स्लिम फिट प्योर कॉटन शर्ट का कैजुअल लुक कमाल का हैं। इसपर बने चेक पैटर्न इसे अट्रैक्टिव बना रहे। वहीं इसका रिफ्रेशिंग लाइट ब्लू कलर इसे समर्स के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन बनाता है। इसे ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग और पार्टी किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं। वहीं इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है।
Blocks of India का कॉटन प्रिंटेड शर्ट समर वियर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे गर्मियों में बेफिक्र होकर स्टाइल करें, ये पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होंगे। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं, वहीं इसका कलर काफी खूबसूरत है। अगर आप भी लंबे समय से स्टाइलिश मगर कंफर्टेबल आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये शर्ट जरूर ऑर्डर करें।
The Indian Garage की स्लिम फिट चेक शर्ट का कांबिनेशन ओर लुक दोनों कमल का है। इसे किसी भी कैजुअल इवेंट पर स्टाइल कर सकते हैं। खासकर समर सीजन में इसकी फैब्रिक बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। इस तरह आपको तरोताजा रहने में मदद मिलती है। इसे किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा, 68% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Amazon Brand का कैजुअल प्लेन शर्ट ऑफिस वियर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसे गर्मियों में आराम से ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल कर सकते हैं। इस शर्ट में आप लंबे घंटों तक कंफर्टेबल रहेंगे, वहीं अगर लंबी ड्राइव करनी है, या कहीं दूर जर्नी करनी है, तो इस शर्ट से बेहतर भला कुछ भी नहीं! इसकी हवादार फैब्रिक बॉडी में पसीना जमा नहीं होने देती, जिससे कीटाणु और रैशेज के पनपने का खतरा कम हो जाता है।
Majestic Man स्लिम फिट प्योर कॉटन शर्ट का कैजुअल लुक कमाल का हैं। इसपर बने चेक पैटर्न इसे अट्रैक्टिव बना रहे। वहीं इसका रिफ्रेशिंग लाइट ब्लू रंग इसे समर्स के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन बनाता है। वहीं इसकी हवादार फैब्रिक बॉडी में पसीना जमा नहीं होने देती, जिससे कीटाणु और रैशेज के पनपने का खतरा कम हो जाता है। इस समय ये 67% के ऑफ पर उपलब्ध है, यानी आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
समर्स आते ही कॉटन हॉफ शर्ट का डिमांड भी काफी बढ़ जाता है, तो क्यों न आप भी अमेजॉन के इन विकल्पों को एक्सप्लोर करें। मार्केट में इस समय हाई डिमांड होने की वजह से इनकी प्राइसिंग भी बढ़ा दी जाती है, परंतु यहां आपको ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिलेंगे। इस शर्ट में अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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